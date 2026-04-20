Un banco de Rosario cerró cuentas ligadas a la pareja de Toviggino y reportó movimientos sospechosos

Coinag clausuró las cuentas de Servicios Lindor y Neurus, empresas del entorno del tesorero de la AFA, y reportó operaciones sospechosas al Banco Central y a la Unidad de Informción Financiera.

Un banco decidió cerrar las cuentas de dos empresas del entorno del tesorero de la AFA , Pablo Toviggino , tras detectar movimientos que consideró sospechosos y reportarlos ante las autoridades regulatorias. Una de esas firmas, Servicios Neurus S.A., figura a nombre de su pareja, María Florencia Sartirana , mientras que Servicios Lindor S.A. registra operaciones de facturación hacia ella.

El Banco Coinag , cuya principal actividad financiera se desarrolla en Rosario , confirmó que dio de baja las cuentas de Servicios Lindor y Servicios Neurus , compañías que habían recibido depósitos millonarios durante 2025. Según precisó, ambas firmas "solamente operaron durante el año 2025" y sus cuentas "fueron reportadas y se encuentran cerradas desde diciembre de 2025" .

El banco, cuya sede central se encuentra en Mitre 602 (Rosario), explicó que la decisión se tomó en el marco de los controles de debida diligencia exigidos por la normativa vigente . "Algunos de los movimientos indicados generaron reportes del banco hacia la autoridad regulatoria", señalaron fuentes de la entidad en alusión al Banco Central y a la Unidad de Información Financiera (UIF).

Desde Coinag indicaron que, tras el cierre de las cuentas, los fondos que permanecían depositados fueron transferidos a otras cuentas de las mismas empresas en el Banco Credicoop.

La entidad remarcó que no se encuentra bajo investigación y que actúa como "sujeto obligado" en la prevención de lavado de activos. En ese sentido, sostuvo que aplica "estrictos procesos de evaluación técnico y patrimonial" y que el monitoreo de las operaciones de sus clientes forma parte de sus obligaciones regulatorias.

Empresas bajo la lupa

Servicios Neurus S.A. figura a nombre de Sartirana, mientras que Servicios Lindor S.A. aparece vinculada a través de operaciones de facturación hacia ella y otras firmas del mismo entramado. Ambas registraron durante 2025 movimientos por sumas millonarias en pesos y también en dólares, lo que derivó en su reporte y posterior cierre. Esa operatoria bancaria quedó ahora bajo análisis judicial.

Un dato dentro de una causa mayor

El cierre de las cuentas se incorporó como un elemento dentro de la investigación que lleva adelante la Fiscalía Federal de Santiago del Estero. El fiscal Pedro Simón incluyó este episodio en el dictamen en el que pidió la detención de Toviggino y del presidente de la AFA, Claudio Tapia.

En ese expediente, las empresas Lindor y Neurus figuran entre las sociedades que habrían canalizado fondos provenientes de la AFA. De acuerdo con el dictamen fiscal, esas firmas integraban un esquema de compañías vinculadas a personas del entorno del tesorero.

El documento señala que la AFA transfirió más de $3.633 millones a las cuentas de SOMA, MALTE, SEGON, Servicios Lindor y Servicios Neurus, todas integradas por "personas de confianza" del entorno de Toviggino. Según la acusación, esas firmas emitían facturas para justificar los pagos, aunque "no prestaron los servicios declarados".

El mismo dictamen sostiene que, una vez recibidos los fondos, algunas de esas sociedades emitían facturas entre sí para dificultar el rastreo del dinero.

Para la fiscalía, ese tipo de operatorias forma parte de un esquema más amplio de circulación de fondos entre sociedades vinculadas para dificultar su trazabilidad.

Pedido de detención de Tapia y Toviggino

La semana pasada la fiscalía federal de Santiago del Estero había pedido la detención de Tapia y Toviggino, a quienes investiga por el presunto delito de lavado de dinero.

El pedido de detención y citación a declaración indagatoria se enmarca en una causa iniciada en esa provincia en diciembre de 20205.

El fiscal que pidió la detención de Tapia y Toviggino es Pedro Simón, quien incluyó en la solicitud a otras 24 personas vinculadas a estos dos dirigentes de la AFA.

Entre ellos se encuentran los dueños de una quinta de la localidad bonaerense de Pilar que está bajo investigación judicial. Esta propiedad pertenece a un monotributista y una jubilada.

De qué imputarían a Tapia y Toviggino

En la misma causa que investiga Simón estaría involucrada también una empresa contratada por la AFA para que administrar su dinero en el exterior. Esta empresa, sospecha Simón, habría desviado dinero a sociedades constituidas en Estados Unidos que no tienen empleados ni registran actividad comercial.

De acuerdo a lo que se sabe hasta ahora, en Santiago del Estero habría al menos 35 propiedades a nombre de sociedades vinculadas a Toviggino y personas de su entorno.

El fiscal acusó a Tapia y Toviggino por el delito de “asociación ilícita agravada y lavado de activos”. Además, ordenó allanamientos y peritajes y la inhibición general de bienes de los dos directivos de la AFA.