Balacera en zona sudoeste: atacaron a dos jóvenes a metros de la comisaría 19ª

Uno de los muchachos heridos requirió cirugía por los disparos. Ambos recibieron asistencia de vecinos para llegar al hospital

Por segunda noche consecutiva, se registró una balacera en la zona sudoeste de Rosario . El último episodio ocurrió en las últimas horas de este lunes, cuando hirieron a dos jóvenes muy cerca de la comisaría 19ª de la Policía de Santa Fe.

De acuerdo a la versión preliminar, un hombre no identificado les disparó a las víctimas sobre bulevar Seguí y Matienzo . Después, ambas fueron trasladadas hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) y al menos una de ellas se encontraba fuera de peligro.

En primera instancia, el operativo concluyó sin arrestos en inmediaciones de la seccional y del Polideportivo Deliot . Los testimonios iniciales indican que el agresor abrió fuego en la vía pública, aunque no trascendieron detalles respecto del posible motivo del ataque.

Según fuentes de las fuerzas de seguridad provinciales, los vecinos del barrio Moderno se encargaron de llevar a los jóvenes baleados hasta el Heca. Minutos después de las 21, Alexis S. recibió asistencia allí gracias a la ayuda de un hombre que lo trasladó en su vehículo particular.

El muchacho de 23 años había recibido un balazo en la pelvis. A partir de este diagnóstico, los médicos decidieron atenderlo en el quirófano.

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Por otra parte, una mujer de la misma zona llevó a Braiton R. casi en simultáneo hasta el nosocomio municipal. La testigo confirmó que un sujeto armado le disparó al joven de 18 años mientras estaba afuera de su casa.

En este último caso, el personal del Heca constató que el paciente tenía una lesión en la rodilla izquierda. De esta manera, las dos víctimas quedaron internadas en el efector como consecuencia del ataque.