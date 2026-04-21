La Capital | La Región

Nación compartió su primer relevamiento de personas en situación de calle: qué pasa en Santa Fe

El Ministerio de Capital Humano informó que 9.421 personas viven en situación de calle en 19 provincias. El recorte a nivel local

21 de abril 2026 · 09:00hs
Se conocieron los resultados del Primer Relevamiento Nacional de Personas en Siuación de Calle.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Se conocieron los resultados del Primer Relevamiento Nacional de Personas en Siuación de Calle.

El Ministerio de Capital Humano difundió los resultados del Primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle, realizado entre noviembre y diciembre de 2025, que arrojó un total de 9.421 personas relevadas en todo el país. En ese contexto, Santa Fe aparece como la segunda provincia con mayor cantidad de personas en esta situación, solo por detrás de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según el informe oficial, Santa Fe registró 1.328 personas en situación de calle, una cifra significativa que la posiciona como uno de los distritos más afectados por esta problemática social.

relevamiento nacional personas en situación de calle
Los datos del Primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle llevado adelante por el Ministerio de Capital Humano

Los datos del Primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle llevado adelante por el Ministerio de Capital Humano

Santa Fe, en el foco del problema

El relevamiento, que contó con la adhesión de 19 provincias, muestra una fuerte concentración en los grandes centros urbanos. En ese escenario, Santa Fe se ubica por encima de Córdoba (588 casos) y Mendoza (421), consolidándose como una de las jurisdicciones con mayor volumen de personas sin techo.

El operativo se llevó adelante mediante el sistema DataCalle, integrado al SiSoc (Sistema Social), lo que permitió relevar tanto a personas en la vía pública como en refugios, paradores y centros transitorios, ofreciendo una radiografía más precisa de la situación.

Perfil de las personas en situación de calle

Los datos oficiales revelan que:

  • El 83% son hombres y el 17% mujeres
  • El 92% son mayores de 18 años
  • El 84% accedió a responder entrevistas sobre su situación

En cuanto a las condiciones socioeconómicas:

  • El 52% tiene primaria completa pero secundario incompleto
  • El 53% realiza alguna actividad laboral (principalmente informal)
  • El 56% recibe asistencia social
  • El 30% cuenta con ingresos previsionales

Además, se detectó que el 32% lleva más de dos años en situación de calle, mientras que el 59% está en esa condición desde hace dos años o menos, lo que evidencia un crecimiento reciente del fenómeno.

Un problema que se agravó en los últimos años

Uno de los datos más preocupantes es que casi el 60% de las personas cayó en situación de calle en los últimos dos años, lo que refleja el impacto de la crisis económica y social.

Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello señalaron que la problemática es compleja: “Hay personas con DNI, con ingresos parciales o trabajos informales, pero atravesadas por la ruptura de vínculos familiares, problemas de salud o consumos problemáticos”.

Cambios en la política pública

El relevamiento se enmarca en la Ley 27.654, que establece la necesidad de un diagnóstico federal. Sin embargo, a partir de 2025, el Gobierno nacional redefinió su rol mediante el Decreto 373/2025, delegando en las provincias la atención directa de las personas en situación de calle.

De este modo, Santa Fe quedó a cargo de diseñar y ejecutar sus propias políticas, mientras que Nación mantiene funciones de coordinación, supervisión y eventual financiamiento.

El informe también señala que provincia de Buenos Aires, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa y Tierra del Fuego no participaron del relevamiento, lo que deja zonas sin datos oficiales actualizados.

Noticias relacionadas
Jesús Campregher, el árbitro atacado a golpes en un partido de fútbol en Funes. No se me pasó por la cabeza dejar de dirigir, dijo esta mañana

El árbitro golpeado en un partido en Funes sufrió fractura de tabique

La agresión fue captada por la cámara de un teléfono celular

Agresión a un árbitro en Funes: "Esto es tema social que excede a cualquier liga"

La inauguración del nuevo edificio del Ispel Nº 3 no solo salda una deuda histórica, sino que reafirma la educación como política pública estratégica y como motor de desarrollo para Villa Constitución y toda la región.

Villa Constitución inauguró el edificio del Instituto de Profesorado Nº 3 donde se dictarán sus 12 carreras

Con el respaldo financiero del Banco Nación como columna vertebral, AgroActiva 2026 se encamina a consolidar su perfil como punto de encuentro estratégico para la inversión, la innovación y el desarrollo del potente campo argentino.

Con récord de expositores inscriptos AgroActiva acelera su cuenta regresiva

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario sin agua: invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes

Rosario sin agua: invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes

Paredes y su futuro con Di María: Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado

Paredes y su futuro con Di María: "Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado"

Femicidio y suicidio: confirman que la escena del crimen fue adulterada

Femicidio y suicidio: confirman que la escena del crimen fue adulterada

Un banco de Rosario cerró cuentas ligadas a la pareja de Toviggino

Un banco de Rosario cerró cuentas ligadas a la pareja de Toviggino

Lo último

Los hinchas de Newells pueden comprar las camisetas del triunfo ante Unión

Los hinchas de Newell's pueden comprar las camisetas del triunfo ante Unión

Luis Machín y Gabriela Toscano vuelven a Rosario con la obra Relatividad

Luis Machín y Gabriela Toscano vuelven a Rosario con la obra "Relatividad"

Minigira de Máximo Kirchner en Santa Fe para preparar el kirchnerismo 2027

Minigira de Máximo Kirchner en Santa Fe para preparar el kirchnerismo 2027

Nación compartió su primer censo de personas en situación de calle: qué pasa en Santa Fe

El Ministerio de Capital Humano informó que 9.421 personas viven en situación de calle en 19 provincias. El recorte a nivel local
Nación compartió su primer censo de personas en situación de calle: qué pasa en Santa Fe
Alerta amarillo por lluvias y tormentas en Rosario
La Ciudad

Alerta amarillo por lluvias y tormentas en Rosario

Minigira de Máximo Kirchner en Santa Fe para preparar el kirchnerismo 2027
Política

Minigira de Máximo Kirchner en Santa Fe para preparar el kirchnerismo 2027

Corte de agua en Rosario: el servicio empezó a normalizarse luego de tres días
La Ciudad

Corte de agua en Rosario: el servicio empezó a normalizarse luego de tres días

Femicidio de Sophia: la facultad de Psicología busca reflexionar sobre la violencia
LA CIUDAD

Femicidio de Sophia: la facultad de Psicología busca reflexionar sobre la violencia

Balacera en zona sudoeste: atacaron a dos jóvenes a metros de la comisaría 19ª
Policiales

Balacera en zona sudoeste: atacaron a dos jóvenes a metros de la comisaría 19ª

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario sin agua: invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes

Rosario sin agua: invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes

Paredes y su futuro con Di María: Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado

Paredes y su futuro con Di María: "Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado"

Femicidio y suicidio: confirman que la escena del crimen fue adulterada

Femicidio y suicidio: confirman que la escena del crimen fue adulterada

Un banco de Rosario cerró cuentas ligadas a la pareja de Toviggino

Un banco de Rosario cerró cuentas ligadas a la pareja de Toviggino

Rosario Central vs Newells en reserva: dónde ver el partido del torneo Apertura Proyección

Rosario Central vs Newell's en reserva: dónde ver el partido del torneo Apertura Proyección

Ovación
Luis Rubio, un central limitado, pero expeditivo que le dio forma a un Éber Ludueña rústico

Por Luis Castro
Ovación

Luis Rubio, "un central limitado, pero expeditivo" que le dio forma a un Éber Ludueña rústico

Luis Rubio, un central limitado, pero expeditivo que le dio forma a un Éber Ludueña rústico

Luis Rubio, "un central limitado, pero expeditivo" que le dio forma a un Éber Ludueña rústico

Liga Argentina de básquet: Provincial va por el pase a cuartos en su visita a Deportivo Viedma

Liga Argentina de básquet: Provincial va por el pase a cuartos en su visita a Deportivo Viedma

Las razones de la apuesta de Central por Almirón, expresadas en las cifras comparativas con 2024

Las razones de la apuesta de Central por Almirón, expresadas en las cifras comparativas con 2024

Policiales
Balacera en zona sudoeste: atacaron a dos jóvenes a metros de la comisaría 19ª
Policiales

Balacera en zona sudoeste: atacaron a dos jóvenes a metros de la comisaría 19ª

Imputan a un hombre por el homicidio de un vecino en Empalme Graneros

Imputan a un hombre por el homicidio de un vecino en Empalme Graneros

Imputaron a un hombre que irrumpió en la casa de su ex y la atacó con dos cuchillos

Imputaron a un hombre que irrumpió en la casa de su ex y la atacó con dos cuchillos

Imputaron a otro acusado por la balacera a una casa vinculada a la jueza que condenó a Los Monos

Imputaron a otro acusado por la balacera a una casa vinculada a la jueza que condenó a Los Monos

La Ciudad
Alerta amarillo por lluvias y tormentas en Rosario
La Ciudad

Alerta amarillo por lluvias y tormentas en Rosario

Una mujer fue atropellada por un colectivo en avenida Pellegrini y Dorrego

Una mujer fue atropellada por un colectivo en avenida Pellegrini y Dorrego

Femicidio de Sophia: la facultad de Psicología busca reflexionar sobre la violencia

Femicidio de Sophia: la facultad de Psicología busca reflexionar sobre la violencia

Corte de agua en Rosario: el servicio empezó a normalizarse luego de tres días

Corte de agua en Rosario: el servicio empezó a normalizarse luego de tres días

Newells arranca la semana con buenas noticias pensando en Instituto

Por Hernán Cabrera
OVACION

Newell's arranca la semana con buenas noticias pensando en Instituto

Paredes y su futuro con Di María: Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado
Ovación

Paredes y su futuro con Di María: "Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado"

Imputan a un hombre por el homicidio de un vecino en Empalme Graneros
POLICIALES

Imputan a un hombre por el homicidio de un vecino en Empalme Graneros

Imputaron a un hombre que irrumpió en la casa de su ex y la atacó con dos cuchillos
Policiales

Imputaron a un hombre que irrumpió en la casa de su ex y la atacó con dos cuchillos

Llegó a Rosario Arqueros Ya, una plataforma para salvar a los equipos amateurs

Por Fermín Sanchez Duque
Ovación

Llegó a Rosario Arqueros Ya, una plataforma para salvar a los equipos amateurs

Hallaron un cadáver flotando en el río, frente a Náutico Sportivo Avellaneda
POLICIALES

Hallaron un cadáver flotando en el río, frente a Náutico Sportivo Avellaneda

México: balacera en las pirámides de Teotihuacán deja al menos dos muertos
Información General

México: balacera en las pirámides de Teotihuacán deja al menos dos muertos

Un tiroteo en un morro de Rio de Janeiro dejó turistas varados en la cima
Información General

Un tiroteo en un morro de Rio de Janeiro dejó turistas varados en la cima

La avioneta narco hallada en Santa Fe que terminará en una escuela de Santa Cruz
La Ciudad

La avioneta narco hallada en Santa Fe que terminará en una escuela de Santa Cruz

Perú sigue contando votos y todavía falta un candidato en la segunda vuelta
El Mundo

Perú sigue contando votos y todavía falta un candidato en la segunda vuelta

Condenaron a Felipe Pettinato a tres años de prisión en suspenso
Información General

Condenaron a Felipe Pettinato a tres años de prisión en suspenso

Jan De Nul desmintió a Deme: Es una falacia malintencionada
Economía

Jan De Nul desmintió a Deme: "Es una falacia malintencionada"

El árbitro golpeado en un partido en Funes sufrió fractura de tabique
LA REGION

El árbitro golpeado en un partido en Funes sufrió fractura de tabique

Marcha de las antorchas de la UNR para reclamar por la ley de financiamiento
La Ciudad

Marcha de las antorchas de la UNR para reclamar por la ley de financiamiento

La provincia cobrará los operativos a quienes hagan falsas amenazas a escuelas
Policiales

La provincia cobrará los operativos a quienes hagan falsas amenazas a escuelas

Balearon un complejo de canchas donde el año pasado habían tirado molotov
Policiales

Balearon un complejo de canchas donde el año pasado habían tirado molotov

Investigadores rosarinos trabajan en biosensores que detectan contaminantes

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Investigadores rosarinos trabajan en biosensores que detectan contaminantes

Rosario estuvo al tope de la capacidad hotelera por shows y congresos
La Ciudad

Rosario estuvo al tope de la capacidad hotelera por shows y congresos

De foros clandestinos a TikTok: la violencia sexual contra mujeres se normaliza
Información General

De foros clandestinos a TikTok: la violencia sexual contra mujeres se normaliza

Violento partido de fútbol en Funes: agarró a piñas al árbitro y quedó preso
POLICIALES

Violento partido de fútbol en Funes: agarró a piñas al árbitro y quedó preso