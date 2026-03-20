Pim Pau llega al Fontanarrosa con una charla pedagógica y la presentación de su nuevo libro

El trío argentino-brasileño propone un fin de semana con arte, educación y juego, en el marco de la presentación de "Luna y Pandero"

El trío artístico Pim Pau regresa a Rosario con una propuesta que combina música, juego y aprendizaje para todas las edades . Integrado por Eva Harvez, Cássio Carvalho y Lucho Milocco, el grupo se presentará este sábado 21 y domingo 22 de marzo en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa en el marco de la presentación de su nuevo libro.

Pim Pau nació en 2014, cuando sus integrantes decidieron unir sus recorridos en la música, el movimiento y las artes visuales para crear una propuesta centrada en el juego y la participación. A lo largo de su trayectoria editaron cuatro discos ("Recreo", "Corazón de Crianza", "UPA" y "Cumpleaños") y fundaron la editorial Umacapiruá, desde la cual editaron “Arte y educación en las infancias” e inauguraron la colección Pipoca, libros en cartoné para la primera infancia, ilustrados por las chilenas Paloma Valdivia y Alejandra Acosta.

En esta ocasión, el trío argentino-brasileño llega a la ciudad para presentar “Luna y pandero”, su nuevo libro ilustrado por Istvansch, que continúa explorando el vínculo entre palabra, ritmo y juego.

La visita se desplegará en dos jornadas. El sábado 21 a las 18 hs tendrá lugar la charla “Los recursos pedagógicos presentes en las canciones y juegos” , un encuentro arancelado con inscripción previa orientado a docentes, estudiantes y personas que acompañan infancias. Por otro lado, el domingo 22 a las 16 hs será la presentación del libro , con entrada gratuita y pensada para toda la familia, que contará con la participación de Chiqui González, Istvansch y María Belén Campero.

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Reflexionar sobre la práctica docente

”Vamos a invitar a reflexionar acerca de la práctica docente, a través de actividades corporales y recursos lúdicos. Teniendo en cuenta a la pregunta como herramienta pedagógica y al intercambio con toda la gente que asista. Haremos hincapié en la importancia de formar comunidad y construir de manera colectiva diversas miradas a la hora de abordar el trabajo con la grupalidad”, adelantó Eva de Pim Pau sobre la jornada del sábado.

Acerca de de la jornada del domingo, comentó: “ Vamos a estar compartiendo el proceso creativo de cómo fue hacer ese libro acompañado del arte de collage en vivo del gran Istvansch”.

Cabe remarcar que la banda regresará a la ciudad el 26 de abril para presentarse en el Teatro Astengo con un show para toda la familia.

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"Luna y Pandero" de Pim Pau

En diálogo con La Capital, los integrantes de Pim Pau adelantaron de qué trata “Luna y pandero”, cómo fue su proceso de creación y qué define a esta nueva propuesta.

El libro, explican, no se limita a un formato tradicional, sino que se presenta como un “objeto poético” que invita a expandir la imaginación. “Se basa en la posibilidad de la metáfora que tan presente está en la relación que tiene la primera infancia con el mundo que la rodea. Cualquier elemento contiene una historia. Es la posibilidad de emancipar al objeto de su utilidad y poder ver otras posibilidades narrativas con lo cotidiano. Entonces, si un pandero puede ser una luna, luego un sombrero y también un volante, qué pasa con mi cuerpo acompañando ese recorrido completando un posible relato con el movimiento. ”, señaló Cássio Carvalho.

“Luna y pandero es un libro para cantar, jugar, moverse y crear historias”, resumió.

En cuanto al proceso creativo, el trabajo junto al ilustrador Istvansch detallaron que estuvo atravesado por el diálogo y el intercambio constante. “Hubo muchísima apertura para conversar y explorar caminos posibles. Fue una experiencia maravillosa, de mucho aprendizaje y un enorme agradecimiento a la disponibilidad de este gran ilustrador de la ternura. Él entendió y conectó rápidamente con el juego que propone la canción, que no separa objeto, de cuerpo, de relato ni de libro. Una gran integración a través del juego que nos unió en una viaje creativo de sutileza y sensibilidad", contó Lucho Milocco.

Un grupo con larga trayectoria

Con una trayectoria marcada por el compromiso con la educación y las infancias, Pim Pau sigue creciendo y llevando sus propuestas a nuevos públicos. Su capacidad para adaptarse y reinventarse les permitió mantenerse relevantes y seguir creciendo.

En cada propuesta artística, el juego, el cuerpo y la música funcionan como los ejes centrales para acompañar a las infancias. Según Cassio: "A través del juego ingresamos al mundo, por lo tanto, nos tomamos con seriedad el acto de jugar. Todas las experiencias de la vida se alojan en nuestro cuerpo, todo queda grabado en nuestro cuerpo, en ese sentido, cuando hablamos de cuerpo, no solo nos referimos al movimiento, nos preguntamos primero, ¿ qué entendemos por cuerpo? para poder a tejer preguntas que nos guíen para tener en cuenta cómo nos involucramos corporalmente en nuestras prácticas. El cuerpo es un generador de lenguajes y la música es ese lenguaje ancestral que nos constituye".

Después de más de una década de recorrido, cuatro discos publicados y varios libros editados, el grupo también reflexionó sobre lo que mantiene su vínculo creativo. “Lo que lo sostiene es nuestra amistad. El afecto, la ternura, el humor y el buen diálogo son fundamentales para sostener un proyecto”, afirmó Eva Harvez.

Y agregó: “Compartimos una mirada de mundo, un enfoque que se nutre también desde las diferencias y singularidades de cada uno. Las ganas de seguir pensando juntos terminan siendo muy fuertes e inspiradoras. Estamos creciendo y compartiendo la vida, que implica mucho más que un trabajo".