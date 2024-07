Pim Pau llega a Rosario: "Apostamos a que todo el juego esté en el cuerpo"

Los Pim Pau se conocieron ejerciendo la docencia y en 2014 conformaron este proyecto de arte, música y educación. Rápidamente, sus innovadoras propuestas que ponen lo lúdico como eje central y contemplan e integran a toda la familia, llamaron la atención y construyeron una audiencia. Hoy, sus videos en YouTube acumulan millones de reproducciones y sus canciones son escuchadas y utilizadas con fines educativos en diferentes países de América Latina, Europa y Estados Unidos.

“Buscamos que las canciones nos vinculen desde la sensibilidad y la ternura. Qué esté presente el juego, la poesía, el cuerpo y el baile, sin subestimar a la infancia y tomándonos con mucha responsabilidad la crianza”, aseguraron desde el grupo. “La búsqueda es poder generar instancias de juegos en casa que prescindan de la pantalla y de elementos. Por eso nosotros no usamos disfraces ni nada porque nuestra apuesta es a que todo el juego esté en el cuerpo”, sumó Cassio.

Un disco con invitados y mucho juego

En “Upa”, los Pim Pau profundizan su búsqueda, y a través de quince temas invitan a sumergirse en ese estado de curiosidad y descubrimiento constante de la primera infancia. Una exploración sonora que explora, mece, acuna, y hace mover. Distintos instrumentos se combinan para una mezcla de música brasileña, africana, y folklore, entre otros.

“El disco tiene mucho de ritmo y percusión. Nunca nos planteamos ser fieles a un género o estilo, sino que siempre apostamos una fusión de ideas en función de la canción o del juego. En el caso de ‘Upa’, queríamos hacer una investigación de timbres, y ahí el ritmo brota naturalmente. Nos pusimos muy aventureros en tratar de generar un material que veíamos que no había. Porque hay canciones para dormir o para acunar, pero no un trabajo auditivo pensado desde una composición dinámica para acompañar ese momento y esas sensaciones”, detalló Carvalho.

Embed - Duermase guri

“Upa” cuenta con las participaciones especiales de Raly Barrionuevo en la canción de cuna litoraleña “Duérmase gurí”, y del español Ismael Serrano junto a Jimena Ruiz Echazú en “La receta de la abuela”. “Nos interesaba que este disco pensara en las infancias desde una mirada federal y latinoamericana”, afirmaron desde el grupo.

“Es muy lindo invitar a personas que no son del ambiente de la música infantil. Pensamos en Raly Barrionuevo, a quien ya conocíamos, porque esa canción tenía algo muy litoraleño. Y cuando nos mandó la primera prueba, ya todo era perfecto. Yo soy brasileño pero también me siento muy argentino, y Raly me encanta. Cuando empecé a sacar canciones de folklore, buscaba versiones y siempre la que me quedaba era la de Raly”, compartió Carvalho.

En el caso de la participación de Ismael y Jimena, una pareja formada por un español y una argentina, cantan una historia de una infancia con una abuela que está lejos y con quien comparte una receta cuando está de visita. “Esta canción tiene un montón de cosas que nos encantan. Por un lado, porque hablar de una abuela siempre es algo mágico, todos tenemos esa fibra abuela, y que tiene que ver con algo de nuestro territorio, porque habla de una abuela argentina”, contó Cassio.

Embed - Receta de la abuela

“Cuando escuchamos la voz de Ismael con su acento cantando esta historia fue muy hermoso. Porque la canción propone una relación, un recuerdo de alguien que vive afuera y que tiene una abuela Argentina. Y que tiene que ver conmigo también, y con la idea nuestra de ser un grupo de territorio amplio, porque somos todos todos de distintos lugares. Quedamos muy contentos y emocionados”, agregó el músico.

En ese tema, se propone ir completando las palabras de los ingredientes de la receta. “En el disco, está grabada la respuesta, pero cuando lo hacemos en vivo o cuando en casa se deja el espacio para que los chicos completen, es muy poderoso didácticamente y pedagógicamente. Sobre todo en las primeras infancias es muy mágico que puedan poner su voz en eso que le están cantando, y que lo completen no por inercia, no por impulso. Es una invitación a sacar voz. Eso es el juego más sagrado”, aseveró Cassio.

En diez años de historia, además de lanzar tres discos, los Pim Pau fundaron la editorial Umacapiruá, desde la cual editaron en 2021 el libro “Arte y educación en las infancias” (que recorre el abordaje pedagógico de la banda). En 2022, inauguraron la colección Pipoca, libros en cartoné para la primera infancia, ilustrados por las chilenas Paloma Valdivia y Alejandra Acosta.

En ese tiempo, sobre todo recorrieron escenarios y compartieron tiempo con su público: infancias que fueron cambiando y creciendo, y con quienes los Pim Pau sostuvieron una relación sólida atendiendo e incorporando esas transformaciones.

“Nos mantiene muy vivos esa inquietud, esa instancia de trabajar ese vínculo, sea el cual sea público. En nuestros shows hay un gran rango de edad. Nos empezó a pasar, justamente también por estar en esto hace tanto, que niños de doce o trece nos comentan en TikTok que nos escuchaban de más chicos y ahora le muestran esas canciones a sus hermanitos. Y se vinculan con nuestra música desde un lugar de pares. Me imagino la escena de un chico de trece con su hermano de cinco enseñándole a jugar y es maravilloso”, cerró Carvalho.