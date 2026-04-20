Jan De Nul desmintió a Deme: "Es una falacia malintencionada"

La actual concesionaria afirma que su competidora solo busca generar desinformación en la opinión pública para alterar el proceso licitatorio

Jan De Nul opera en la hidrovía desde hace 30 años y compite por mantenerse con al nueva licitación

La empresa Jan De Nul (JDN) desmintió categóricamente las especulaciones de Deme, competidora en la licitación de la hidrovía, acerca de que tenga algún tipo comercial con algún estado soberano, lo que le impediría participar del proceso. “Es una falacia malintencionada” , expresó la firma dragadora.

Puntualmente, cuestionó los dichos expresados por representantes de la firma Deme al diario La Nación sobre que la licitación “esconde la participación de capitales y socios chinos”. Lo dijeron por la empresa Servimagnus que ha trabajado con Jan de Nul y con la china Shanghai Dredging Company (SDC).

“Ante proyectos específicos, se han establecido esquemas de cooperación con otras empresas locales o internacionales mediante la conformación de consorcios, UTEs o Joint ventures. No obstante, en la actualidad, ninguna de las compañías mantiene relación comercial ni contractual con empresas controladas o participadas por ningún estado soberano”, explicaron Jan de Nul y Servimagnus.

Luego recordaron que, en 2022, Servimagnus participó junto a la propia Deme y la china SDC de la denominada “licitación corta” por la VNT, siendo estas últimas dos empresas los principales protagonistas del joint venture.

“Por su parte, la propia Deme participó en octubre de 2018 junto a la empresa China CRBC (China Road and Bridge Corporation) por la concesión del dragado y mantenimiento del canal de acceso al Puerto de Guayaquil en Ecuador por 25 años, licitación que ganó Jan De Nul que presentó una mejor oferta económica”, retrucó.

“Queda perfectamente claro que es una falacia mal intencionada que busca entorpecer el normal desarrollo del proceso”, se explica en el comunicado.

En relación con la actual licitación de la VNT, Jan De Nul y Servimagnus comunicaron que su propuesta contempla la ejecución de los trabajos exclusivamente con dragas propiedad del grupo Jan De Nul.

Por último, puntualizaron: “Todas las especulaciones realizadas por los voceros citados en dicha nota, sobre supuestas ‘cuestiones geopolíticas o de seguridad nacional’ además de ser falaces, ofenden la inteligencia y el sentido común de la opinión pública”.