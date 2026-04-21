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"Dormir con la tele prendida engorda": las declaraciones virales del científico Diego Golombek

Invitado al programa de Mario Pergolini, el especialista habló sobre las conductas del sueño y las consecuencias de dormir con luz LED

21 de abril 2026 · 09:50hs
Dormir con la tele prendida no hace bien

Dormir con la tele prendida no hace bien, según expertos.

Todas las noches, Mario Pergolini recibe invitados en el living de "Otro día perdido", un espacio que suele dejar declaraciones que rápidamente se vuelven virales. Este lunes por la noche, el conductor recibió a Diego Golombek, doctor en Ciencias Biológicas, investigador del Conicet, divulgador científico, autor y docente de la Universidad de San Andrés. Durante la charla hablaron sobre las conductas del sueño y llamaron especialmente la atención sus declaraciones acerca de la relación que tiene dormir con luz LED con el aumento de peso.

Lo cierto es que un sueño saludable desempeña un papel fundamental a lo largo de toda la vida: mejora la salud general, proporciona bienestar emocional y fortalece la salud mental, ayudando a prevenir o combatir la ansiedad, la depresión y otros trastornos. También impacta en el rendimiento cognitivo, fortaleciendo la memoria, la concentración y la claridad a la hora de resolver problemas, además de reforzar el sistema inmunológico. Por el contrario, no dormir lo suficiente o tener una mala calidad de sueño de manera constante aumenta el riesgo de desarrollar presión arterial alta, enfermedades cardíacas y otras afecciones.

En este sentido, luego de una charla con el humorista Martín Mariano Campilongo, más conocido como Campi, Pergolini invitó también a su living Golombek para profundizar sobre las conductas del sueño, sus investigaciones y los hábitos que influyen en la forma en que descansamos. “Naturalizamos dormir poco o dormir mal y eso está mal. No es solamente un lujo que te das: dormir es una necesidad”, comenzó diciendo el doctor.

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Qué dijo Diego Golombek sobre dormir con el tele

El doctor invitado habló sobre las conductas del sueño y se volvió viral en redes sociales por una de sus declaraciones vinculadas al descanso y el aumento de peso.

Durante la charla con Mario Pergolini, Diego Golombek explicó: “Lo que no está bueno es despertarte y no poder volver a dormirte, y quedarte mucho tiempo dando vueltas". Y aconsejó que lo mejor en esos casos es "salir de la cama". "Si realmente no podés dormir, no asocies la cama con pasarla mal. Levantate, da una vuelta", sumó.

En ese momento, Martín Campilongo interrumpió con humor: “Yo prendo el noticiero”. Pero el científico fue contundente: eso es justamente lo que no hay que hacer. “No funciona por muchas razones: te estresás con lo que estás viendo y, además, la luz LED de la tele o del celular le indica al reloj biológico que es de día y seguis de largo". Fue en ese momento cuando agregó: "Encima, engorda. Si dormís con al tele prendida o con esa luz engordás".

Por qué dormir con luz LED puede hacer engordar

Durante el sueño, se producen hormonas que contribuyen al crecimiento en los niños y en los adultos contribuye a aumentar la masa muscular, en detrimento de la masa grasa. Mientras menos duerme una persona, mayor es la probabilidad de sufrir obesidad y diabetes.

Así lo explicó Golombek: durante la noche ocurren procesos fundamentales en el organismo. “Hay hormonas que tienen que subir, otras que tienen que bajar; el cuerpo se repara, crece. Y la luz externa puede interferir en ese equilibrio”, señaló. Y aclaró: “Estoy exagerando un poco, pero hasta ahí: incluso una pequeña cantidad de luz, sobre todo si es LED, puede inferir en las hormonas”.

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