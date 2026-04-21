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Liga Argentina de básquet: Provincial va por el pase a cuartos en su visita a Deportivo Viedma

Si gana esta martes en Viedma clasificará y pasará a cuartos de final de la Liga Argentina de básquet. Provincial va ganando la serie 2 a 0.

21 de abril 2026 · 06:10hs
Adrián Boccia estuvo intratable en el último triunfo de Provincial ante Deportivo Viedma. Ahora va por el 3 a 0 y el pase a cuartos de la Liga Argentina de básquet.

CAP

Adrián Boccia estuvo intratable en el último triunfo de Provincial ante Deportivo Viedma. Ahora va por el 3 a 0 y el pase a cuartos de la Liga Argentina de básquet.

En los dos primeros partidos de la serie por octavos de final de la Liga Argentina de básquet, Provincial hizo los deberes, impuso su mayor nivel a Deportivo Viedma y se quedó con sendos triunfos que le allanaron el camino a los cuartos de final.

Este martes, desde las 21, el Rojo jugará de visitante en el Cayetano Arias, en la capital rionegrina, donde buscará rematar la serie. Ganando solamente un encuentro más (la serie es al mejor de cinco) habrá cumplido con el objetivo primario. Hoy tiene la primera prueba.

Si bien los partidos hay que jugarlos, teniendo en cuenta los antecedentes inmediatos, Provincial tiene grandes chances de cerrar el pase. Avala esta afirmación no solamente su juego colectivo, el mismo que lo llevó a ser el mejor de la fase regular, sino también la jerarquía individual de sus hombres.

Provincial, con Adrián Boccia a la cabeza

El equipo de Esteban Gatti tiene en el talento y la personalidad de Adrián Boccia su principal arma, pero no es la única. Y ahora Provin buscará reafirmar lo que hicieron en el Bonilla.

>>Leer más: Liga Argentina de básquet: Provincial inició bárbaro el camino de los playoffs

Será otro partido, otro escenario, con otra presión, con la gente en contra, pero con nada que pueda impedir que sean “torazos en rodeo ajeno”.

El plantel que viajó a Viedma

El plantel que viajó a la Patagonia está compuesto por los jugadores Gastón Gerbaudo, Alvaro Chervo, Santiago López, Thiago Simón, Tomás Gómez Platia, Gonzalo Torres, Abraham Barahona, Matías Acosta, Adrián Boccia, Federico Gobetti, Santiago Sinulovsky y Felipe Morello.

El staff, en tanto, lo integran Esteban Gatti (DT), Iván Acosta (AT), Gonzalo Muñoz (AT) y Renzo Bertolone (PF).

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