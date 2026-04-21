Una mujer fue atropellada por un colectivo en avenida Pellegrini y Dorrego

Una mujer resultó gravemente herida tras ser atropellada en la esquina de Dorrego y avenida Pellegrini. El hecho ocurrió cuando la víctima cruzó por la senda peatonal y un colectivo la embistió mientras doblaba.
La víctima, que tiene cerca de 80 años, fue trasladada a un centro médicoa luego de ser embestida mientras cruzaba por la senda peatonal
Una mujer resultó gravemente herida tras ser atropellada en la esquina de Dorrego y avenida Pellegrini. El hecho ocurrió cuando la víctima cruzó por la senda peatonal y un colectivo la embistió mientras doblaba.
El impacto la derribó sobre la calzada y le provocó un fuerte golpe en la cabeza. Una médica que se encontraba en la zona acudió de inmediato y atendió a la víctima. Según afirmó, la víctima permanecía consciente pero no respondía a estímulos, un indicador de compromiso neurológico. Inmediatamente, se solicitó una ambulancia para el traslado urgente.
Comerciantes y vecinos asistieron a la mujer en los primeros minutos, hasta la llegada de los servicios de emergencia. La escena generó conmoción en una zona de alto tránsito, con presencia policial y un importante despliegue sanitario. El personal de salud inmovilizó a la mujer en el lugar y la derivó a un centro médico.
De acuerdo con las primeras informaciones, el vehículo involucrado pertenece a la empresa de traslados especiales Vía Sero. Circulaba por Dorrego y giraba hacia Pellegrini al momento del siniestro.
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Las autoridades montaron un operativo en el área y realizaron las primeras pericias para determinar las circunstancias del hecho. Además, inspectores de tránsito cortaron la circulación en un tramo de avenida Pellegrini, lo que provocó desvíos y demoras.
La mujer permanece internada en estado grave. Los médicos evalúan su evolución y se esperan nuevos partes oficiales en las próximas horas.