Una mujer fue atropellada por un colectivo en avenida Pellegrini y Dorrego

La víctima, que tiene cerca de 80 años, fue trasladada a un centro médicoa luego de ser embestida mientras cruzaba por la senda peatonal

Una mujer resultó gravemente herida tras ser atropellada en la esquina de Dorrego y avenida Pellegrini . El hecho ocurrió cuando la víctima cruzó por la senda peatonal y un colectivo la embistió mientras doblaba.

El impacto la derribó sobre la calzada y le provocó un fuerte golpe en la cabeza . Una médica que se encontraba en la zona acudió de inmediato y atendió a la víctima. Según afirmó, la víctima permanecía consciente pero no respondía a estímulos , un indicador de compromiso neurológico. Inmediatamente, se solicitó una ambulancia para el traslado urgente.

Comerciantes y vecinos asistieron a la mujer en los primeros minutos, hasta la llegada de los servicios de emergencia. La escena generó conmoción en una zona de alto tránsito, con presencia policial y un importante despliegue sanitario. El personal de salud inmovilizó a la mujer en el lugar y la derivó a un centro médico.

De acuerdo con las primeras informaciones, el vehículo involucrado pertenece a la empresa de traslados especiales Vía Sero. Circulaba por Dorrego y giraba hacia Pellegrini al momento del siniestro.

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Las autoridades montaron un operativo en el área y realizaron las primeras pericias para determinar las circunstancias del hecho. Además, inspectores de tránsito cortaron la circulación en un tramo de avenida Pellegrini, lo que provocó desvíos y demoras.

La mujer permanece internada en estado grave. Los médicos evalúan su evolución y se esperan nuevos partes oficiales en las próximas horas.