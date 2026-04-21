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Minigira de Máximo Kirchner en Santa Fe para preparar el kirchnerismo 2027

El líder de La Cámpora y línea directa con Cristina Kirchner estará en la provincia dos días con un acto en el corazón agroindustrial del país. Primeras señales

21 de abril 2026 · 09:54hs
El líder de La Cámpora

Foto: Archivo / La Capital.

El líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, visitará Santa Fe.

El diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner encabezará una gira estratégica por la provincia de Santa Fe este viernes con el fin de fortalecer los vínculos dentro del peronismo local, principalmente con los ejecutivos municipales en una previa al armado del kirchnerismo de cara al 2027.

Su agenda incluye un encuentro privado en la localidad de María Teresa donde lo recibirá el presidente comunal Gonzalo Goyechea, y un acto masivo en Puerto General San Martín, donde se espera un discurso crítico hacia la gestión económica de Javier Milei desde el corazón agroindustrial del país.

La visita, que no deja de llamar la atención, busca movilizar a la militancia y consolidar una alternativa de gobierno frente al actual contexto político y judicial que atraviesa el kirchnerismo.

Máximo Kirchner en Santa Fe

Por supuesto que los dirigentes del kirchnerismo santafesino niegan que esto sea una recorrida para ir armando un esquema electoral, pero parece imposible que no tenga otro destino que el de darle músculo al camporismo que perdió peso tras la ausuencia del último tiempo de Marcos Cleri.

En el recorrido se espera que esté junto a La Cámpora en Santa Fe, es decir, Florencia Carignano y Alejandrina Borgatta, ambas diputadas nacionales. El líder busca demostrar unidad al convocar a diversos sectores del justicialismo santafesino bajo una consigna de apertura política.

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