Intento de femicidio: imputaron a un hombre que irrumpió en la casa de su ex y la atacó con dos cuchillos

Quedó en prisión preventiva acusado de intento de femicidio y de violentar una restricción de acercamiento. La víctima sufrió una herida superficial en el cuello

El acusado por intento de femicidio se entregó en el Centro de Justicia Penal al saber que pesaba una orden de captura en su contra.

Un hombre de 38 años detenido la semana pasada tras atacar con un cuchillo a su ex pareja en barrio Itatí fue imputado por el delito de intento de femicidio y por violentar una prohibición de acercamiento, todo en un contexto de violencia de género . La medida se dispuso en una audiencia en la cual le dictaron la prisión preventiva por el plazo de un año. La víctima, a quien el agresor sorprendió en el dormitorio tras irrumpir en la casa , resultó herida en el cuello y se encuentra fuera de peligro.

El ataque ocurrió el anochecer del martes pasado en una casa de Centeno al 2500, en la zona sur. La policía tomó conocimiento del caso cuando atendían a la víctima en el Hospital Centenario. María Celeste A. fue internada en el efector provincial luego del traslado a cargo del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies). Los médicos advirtieron que había perdido sangre por una herida del lado izquierdo del cuello y finalmente quedó alojada en el área de observación .

Tras la denuncia se emitió un pedido de captura del agresor, identificado como Cristian P., sobre quien pesaba una prohibición de acercamiento hacia la víctima. Al día siguiente del hecho se presentó en el Centro de Justicia Penal y la propia fiscal del caso, Carla Ranciari, llamó a la policía para que lo arrestaran . La funcionaria lo acusó este lunes en una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal como autor de un femicidio en grado de tentativa y por incumplir una orden de restricción.

Violencia de género

En esa instancia precisó que los hechos ocurrieron alrededor de las 20.45 cuando el acusado entró al domicilio de la víctima “con la clara finalidad de darle muerte”, luego de trepar un tapial que aún se encuentra en construcción. Una vez dentro de la casa tomó dos cuchillos de la cocina y se introdujo sorpresivamente en el dormitorio donde se encontraba su ex con el hijo menor de ambos.

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En esas circunstancias, según la fiscal, le asestó una puñalada a la víctima en el lado izquierdo del cuello. Debido a la reacción inmediata de la mujer, las heridas fueron superficiales. Luego del ataque escapó saltando un tapial lindero y desde allí salió a la calle, donde lo perdieron de vista. Personal de la Policía de Investigaciones secuestró en el domicilio dos cuchillos Tramontina mientras la Unidad de Violencias Altamente Lesivas solicitaba la captura del sospechoso.

A seis días de su arresto, P. fue acusado por la fiscal como autor de una tentativa de femicidio calificado además por el vínculo previo y el delito de desobediencia a la autoridad, en contexto de violencia de género. El juez Gonzalo Fernandez Bussy consideró formalizada la imputación y le dictó al acusado la prisión preventiva por el plazo de un año.