Un tiroteo en un morro de Rio de Janeiro dejó turistas varados en la cima

Ocurrió en el cerro Dois Irmãos, cuando la Policía se enfrentó con narcotraficante en la favela Vidigal, en la Zona Sur carioca

Un operativo policial contra el narcotráfico en la favela Vidigal, en la zona sur de Río de Janeiro, dejó a turistas y visitantes varados en la cima del morro Dois Irmãos, uno de los puntos turísticos de la ciudad.

El procedimiento, llevado adelante por la Policía Civil con apoyo de la Fiscalía de Bahía, tenía como objetivo capturar a un líder de Comando Vermelho, identificado como Ednaldo Pereira Souza, alias Dadá. La intervención derivó en un intenso tiroteo luego de que los delincuentes reaccionaran para evitar su detención.

>> Leer más: Un atacante mató a balazos a ocho niños en Estados Unidos

Mientras tanto, varias personas que habían iniciado el ascenso al cerro durante la madrugada para ver el amanecer desde la cima quedaron varadas en lo más alto del morro Dois Irmãos durante más de 30 minutos, ya que decidieron no descender por seguridad al escuchar los disparos.

La evacuación se realizó horas después bajo un operativo coordinado por la Policía, con la colaboración de guías turísticos y trabajadores de la comunidad. A pesar del susto, no se registraron heridos entre los visitantes.

En paralelo, los delincuentes bloquearon la Avenida Niemeyer —una vía clave entre São Conrado y el muy turístico barrio de Leblon— utilizando un colectivo y contenedores de basura, lo que obligó a interrumpir el tránsito hasta que la Policía Militar logró restablecer la circulación.

El operativo no logró su objetivo principal, ya que el sospechoso escapó presuntamente a través de un pasadizo oculto dentro de la comunidad. Hasta el momento no se reportaron detenciones, mientras continúan las tareas de búsqueda.