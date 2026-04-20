Condenaron a Felipe Pettinato a tres años de prisión en suspenso por la muerte de su neurólogo

El médico, Melchor Rodrigo, falleció en un incendio en su departamento en 2022. La querella de la familia de la víctima pidió 15 años de prisión

Felipe Pettinato fue condenado este lunes a la pena de tres años de prisión en suspenso por la muerte de su neurólogo Melchor Rodrigo ocurrida a raíz de un incendio en su departamento del barrio porteño de Belgrano en 2022.

La pena fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 14 de Capital Federal, integrado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle. La resolución implica que el hijo de Roberto Pettinato, exsaxofonista de Sumo, no irá a prisión.

Inicialmente, el imitador de Michael Jackson fue acusado de iniciar el fuego , con una calificación del delito de estrago doloso seguido de muerte. Según el Código Penal, este delito conlleva una condena de 8 a 20 años de prisión . La querella del caso aseveró que Pettinato no intentó salvar a Rodrigo y pidió que sea condenado a 15 años de cárcel.

En cambio, el fiscal acusador Fernando Klappenbach, consideró que Pettinato intentó ayudar a Rodrigo y bajó la calificación a estrago culposo seguido de muerte. De esta manera, pidió que sea condenado a 4 años y 7 meses de cumplimiento efectivo.

Pettinato tiene, además, una condena confirmada a 9 meses de prisión en suspenso por "abuso sexual simple", más una serie de medidas restrictivas como someterse a un tratamiento y fijar residencia, que deberá cumplir hasta febrero de 2027.

“El Tribunal resuelve imponer a Felipe Juan Pettinato la condena única de tres años de prisión en suspenso y costas por resultar autor material y penalmente responsable del delito de incendio culposo seguido de muerte hecho ocurrido el 16 de mayo de 2022 en concurso real con el delito de abuso sexual simple, hecho del 8 de marzo de 2018 por el que fuera condenado el 29 de abril de 2024 por el Juzgado Correccional N°1 de San Isidro", sostuvo el juez Gamboa al leer la parte resolutiva del veredicto.

Antes del veredicto, Pettinato se negó a dar sus últimas palabras, luego de negarse a declarar en el expediente y durante las siete audiencias del proceso, donde brindaron su relato más de 15 testigos y peritos.

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El incendio en el piso 22

El 16 de mayo de 2022, Melchor Rodrigo, de 43 años, se acercó hasta el departamento de Pettinato, que era su paciente y amigo, ubicado en el piso 22 de un edificio en Aguilar al 2300 en Palermo.

Pasadas las 23 se desató un incendio en el interior del departamento, motivo por el que Felipe salió al pasillo y pidió auxilio para sofocar las llamas y para que rescataran a su amigo. Sin embargo, los bomberos encontraron al neurólogo ya sin vida.

La víctima tenía más del 90 por ciento del cuerpo quemado y había consumido benzodiacepinas y loferiendato, de acuerdo al examen toxicológico realizado durante la instrucción.

Los bomberos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires apuntaron a la utilización de un encendedor o fósforo. Tampoco pudo originarse por un desperfecto eléctrico.