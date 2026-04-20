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El árbitro golpeado en un partido en Funes sufrió fractura de tabique: "No puedo respirar bien"

Jesús Campregher contó que en el partido en el que lo agredió un jugador "no pasaba nada trascendente" y que la agresión ocurrió en los últimos minutos

20 de abril 2026 · 12:01hs
Jesús Campregher

Foto: captura de pantalla Canal 3

Jesús Campregher, el árbitro atacado a golpes en un partido de fútbol en Funes. "No se me pasó por la cabeza dejar de dirigir", dijo esta mañana

“No puedo respirar bien, porque tengo el tabique fracturado y una inflamación grande en la nariz. Se complica respirar, pero estoy medianamente bien”. Esas fueron las primeras frases que soltó Jesús Campregher, el árbitro que fue trompeado el sábado a la tarde en un partido de fútbol que disputaban los clubes Defensores de Funes y 7 de Septiembre por la Primera División de la Liga Rosarina.

En diálogo con LT8, el réferi, con un evidente tono nasal en su voz producto de la lesión que sufrió, narró lo ocurrido cuando estaba por terminar el match que hasta ese momento había transcurrido sin mayores fricciones.

En el partido no estaba pasando nada trascendente. Estaba todo medianamente tranquilo. Pero el que estaba bastante intenso era el jugador número 9 (de 7 de Septiembre) que desde que comenzó el partido ya estaba exaltado. Todo el tiempo estuve tratando de calmarlo, hablando con el capitán para que lo tranquilizara, lo mismo lo hablaba con los compañeros”, señaló Campregher.

En qué momento fue agredido el árbitro

El árbitro recordó que “cuando faltaban dos minutos y medio del tiempo adicionado, ocurrió una situación de sujeción de dos jugadores en el área, que a mi criterio no era nada, y la jugada siguió; la defensa rechazó el balón y este jugador vino a increparme. Comenzó a insultarme, y cuando voy a sacar la tarjeta roja para expulsarlo, recibí el primer golpe e inmediatamente después el segundo. Ahí perdí el conocimiento y caí al piso. No esperaba una reacción así”.

agresión al árbitro
La agresión fue captada por la cámara de un teléfono celular

La agresión fue captada por la cámara de un teléfono celular

>> Leer más: Violento partido de fútbol en Funes: agarró a piñas al árbitro y quedó preso

Hace cuatro años que estoy en el arbitraje y ésta fue la primera vez que pasa algo así. Lamentablemente, uno normaliza que lo insulten, pero no debería pasar. Pero uno trata de mediar, llama a los delegados para que calmen a la gente, incluso también a los jugadores sean de la categoría que sean”, agregó Jesús.

Qué hizo el equipo del jugador agresor

Dijo que al recuperar el conocimiento, luego de que unos jugadores lo corrieran de la cancha, "integrantes de ambos clubes se portaron muy bien, tuvieron una actitud empática. Tanto el director técnico como el arquero del club visitantes me pidieron disculpas en nombre de todo el equipo, porque no había nada que justifique semejante agresión. La vicepresidenta del club también se comunicó conmigo y se puso a disposición. Del equipo también se acercaron para ver cómo estaba”.

>> Leer más: Agresión a un árbitro en Funes: "Esto es tema social que excede a cualquier liga"

“No le echaría la culpa al fútbol, porque la gente está alterada por problemas familiares, de trabajo, por la economía y se descarga con quien no debe. La gente va a ver fútbol y a descargar su bronca ahí. Esto es algo más social que por el deporte en sí. No se me pasa por la cabeza no volver a dirigir”.

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