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Rosario Central vs Newell's en reserva: dónde ver el partido del torneo Apertura Proyección

El Canalla recibirá a la Lepra en el predio de Arroyo Seco por la 10ª fecha del campeonato de tercera. En esta nota los detalles y estadísticas del partido.

20 de abril 2026 · 15:12hs
Central y Newells se enfrentarán este martes en el torneo de reserva.

Central y Newell's se enfrentarán este martes en el torneo de reserva.

Las reservas de Rosario Central y de Newell's se enfrentarán en el predio de Arroyo Seco por la 10ª fecha del Torneo Apertura de Proyección de la Liga Profesional. Conocé el horario y dónde ver el clásico rosarino de las terceras entre el Canalla y la Lepra de este martes por la tarde.

En el actual campeonato, Central marcha en la 2ª posición del grupo A con 17 puntos en nueve partidos, producto de cinco victorias, dos empates y dos derrotas, con catorce tantos a favor y nueve en contra, cinco puntos por detrás del líder Vélez.

Por su parte, Newell's se ubica en 7º puesto del grupo B con 16 puntos en nueve partidos, tras haber cosechado cinco triunfos, una igualdad y tres caídas, con nueve tantos anotados y ocho recibidos.

>> Leer más: Newell's arranca la semana con buenas noticias pensando en Instituto

A qué hora juegan Central vs. Newell's en reserva

El clásico rosarino de reserva entre Central y Newell's será este martes 21 de abril, desde las 15, en el predio canalla en Arroyo Seco con el arbitraje principal de Valentín Ibáñez Mesa, mientras que los árbitros asistentes serán Marcos Pueyo y Rodrigo Díaz, junto al cuarto árbitro Rodrigo Amadeo.

>> Leer más: Paredes y su futuro con Di María: "Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado"

Dónde ver Central vs. Newell's en reserva

La transmisión del encuentro entre la Lepra y el Canalla será a través de la plataforma de LPF Play, ESPN 3 y Disney +. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar

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