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Rosario sin agua: una invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes

Aguas Santafesinas realiza tareas de urgencia en la planta potabilizadora ante una acumulación inédita de vegetación sobre la toma del río. El problema agravó la baja presión y derivó en interrupciones del servicio en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y Funes.

20 de abril 2026 · 15:43hs
Los camalotes impiden el normal ingreso de agua a la plata potabilizadora de Rosario

Los camalotes impiden el normal ingreso de agua a la plata potabilizadora de Rosario

Durante el fin de semana varias zonas de Rosario padecieron baja presión del servicio de agua potable. Una situación que se agravó durante este lunes con cortes totales por tareas de mantenimiento en la toma de agua de la planta potabilizadora de Aguas Santafesinas.

La empresa Aguas Santafesinas comenzó este lunes con trabajos de remoción de elementos vegetales, principalmente camalotes que obstruyen la toma de la Planta potabilizadora Rosario en las orillas del río Paraná. Estas tareas llevarán a un corte de suministro en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y Funes durante tres horas.

Se estima que finalizando la tarde concluirán el trabajo de embarcaciones y buzos sobre la toma del río Paraná. “Una vez finalizado los trabajos paulatinamente se irá recuperando el nivel habitual del servicio”, expresaron desde Aguas Santafesinas S.A. Frente a este panorama, la empresa agregó que “en caso de registrarse algún episodio de turbiedad”, es decir, suciedad.

Aguas Santafesinas vs. Camalotes

Si bien Aguas Santafesinas comunicó este lunes en las primeras horas de la tarde sobre estos trabajos, La Capital pudo averiguar que hubo una primera intervención el domingo entre las 2 y las 4 de la mañana, “para cuando la gente se despertó ya estaba el servicio funcionando con normalidad”, apuntaron.

“Es tanta la cantidad de camalotes que los empleados caminan arriba de los camalotes. Es la primera vez que pasa algo así, han visto pero no con la consistencia de ahora”, agregaron desde Aguas Santafesinas S.A. Unas 15 personas, entre buzos, operarios y conductores de embarcaciones y maquinarias pesadas trabajan este lunes por la tarde en el río Paraná.

La limpieza de la reja que lleva agua hacia Rosario es la tarea primordial del equipo de buzos y operarios y proyectan normalizar el funcionamiento del servicio para las 18. “Esperemos que no volvamos a parar porque es muchísima cantidad”, señalaron.

Primero se activará la Estación B ubicada en el barrio Arroyito, que llevará agua “al 80% de la ciudad” y luego la Estación C, que provee el servicio a zona sur y Villa Gobernador Gálvez.

Por último, Aguas Santafesinas desligó estas tareas con problemas de baja presión “sobre todo en zona sur de Rosario” ya que para solucionar estos problemas se está trabajando en la segunda etapa del Acueducto Gran Rosario, que según los planes estará listo para septiembre y “produciremos el doble de agua que tenemos hoy”. Desde la empresa adelantaron a La Capital que en las próximas semanas se conocerán avances de la obra.

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