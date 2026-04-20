La Capital | Policiales | Femicidio

Femicidio seguido de suicidio: confirmaron que la escena del crimen de Sophia fue adulterada

La fiscalía de Rosario sostuvo que los nuevos hallazgos en el departamento, junto con el resultado de la autopsia y el análisis de los celulares, refuerzan la hipótesis de que la joven fue asesinada por Valentín Alcida antes de que él se arrojara al vacío.

20 de abril 2026 · 14:56hs
El frente de la vivienda donde Sophia y Valentín convivían y se produjo el presunto femicidio. El viernes 17 de abril de 2026 la joven de 22 años fue hallada muerta

Foto: Sebastian Suárez Meccia / La Capital

El frente de la vivienda donde Sophia y Valentín convivían y se produjo el presunto femicidio. El viernes 17 de abril de 2026 la joven de 22 años fue hallada muerta

La investigación por la muerte de Sophia Civarelli se encamina a reforzar la teoría del femicidio tras los nuevos hallazgos en la escena del crimen y el informe de la autopsia. Mientras tanto, la fiscalía de Rosario continúa con la búsqueda de testimonios a familiares y allegados a la joven de 22 años.

El viernes por la madrugada una amiga de Valentín Alcida denunció el suicidio de la Valentín Alcida, también de 22 años y de la joven oriunda de Villa Amelia. La investigación se inició bajo “muerte dudosa”, pero con el correr de las primeras tareas se consolidó la hipótesis del femicidio.

Los hechos se conocieron este viernes por la madrugada, alrededor de las 4.30 y las primeras informaciones que trascendieron del hecho fueron muy confusas. Todo salió a la luz a partir de una comunicación al 911. En un primer momento, se había informado que la persona que llamó a la Policía había sido Alcida. Según esa versión preliminar, el joven le había comunicado a la Policía que su novia se había quitado la vida con un corte en el cuello en su casa de 3 de Febrero al 2400, en el barrio Lourdes.

>> Leer más: Quiénes eran Sophia Civarelli y Valentín Alcida

Mientras la Policía se dirigía hacia la vivienda de barrio Lourdes para hacer las actuaciones por el presunto caso de suicidio, otra llamada al 911 alertó sobre un hombre joven que se había arrojado al vacío desde un departamento en 3 de Febrero al 1100, en pleno centro de la ciudad. Ese joven era Alcida, que si bien sobrevivió a la caída, murió horas más tarde en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

Con el correr de los minutos, la información se fue aclarando de a poco y se supo que la llamada al 911 no la había realizado Valentín, sino una amiga del joven.

Avances en la investigación

Este lunes, desde la Fiscalía Regional Nº 2 de Rosario confirmaron que el crimen de Civarelli se investiga como femicidio y que la autopsia realizada el mismo viernes 17 de abril concluyó que el hallazgo del cuerpo se dio entre 10 y 15 horas después de su muerte. Por lo tanto, estiman que el femicidio se concretó el jueves 16 de abril entre las 18 y las 20.

Para determinar la mecánica del hecho solicitaron exámenes anatomopatológicos, toxicológicos y complementarios, este caso para el hallazgo de ADN externo en el cuerpo de la víctima.

Por otra parte, el Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) corroboró la escena del crimen fue adulterada luego del asesinato de Civarelli. "Se estima que fue Valentín ya que no hay indicios de la presencia de otra persona", expresaron desde fiscalía a La Capital.

Además, desde el equipo de fiscales reivindicaron los datos obtenidos de los celulares de Sophia y Valentín Alcida “refuerzan la hipótesis de femicidio seguido de suicidio”.

Sophia quería dejar de vivir con Valentín

Mientras la Justicia rosarina investiga la hipótesis de un femicidio seguido de suicidio en el barrio Lourdes, una de las amigas de Sophia Civarelli se refirió a los problemas de la relación con Valentín Alcida, el otro joven fallecido. "Ella me prometió que cuando encontrara algo estable para juntar plata, se iba a ir de ahí", comentó este viernes.

Coty está convencida de que a la estudiante de psicología la asesinaron en el departamento en el que convivía con su novio, ambos de 22 años. Además, recordó que entre enero y febrero habían charlado sobre los inconvenientes que tenía la estudiante de psicología: "Pasaba escenas de muchos celos, se sentía ahogada".

"Cuando discutían, se ponía agresivo, pero no con ella. Se encerraba en el baño, golpeaba las paredes del baño, se golpeaba la cara y le decía si él la dejaba, se moría", explicó la muchacha en medio del duelo. De acuerdo a este relato, su amiga ya pensaba en la separación a principios de año y el dinero era uno de las variables que tenía que ajustar para avanzar.

Noticias relacionadas
La Policía, frente al edificio de 3 de Febrero al 2400, donde encontraron el cuerpo de Sophia Civarelli y por el que se investiga un caso de femicidio.

Investigan las muertes de dos jóvenes que eran pareja como posibles femicidio y suicidio

Cristian P. quedó bajo arresto en el Centro de Justicia Penal por tentativa de femicidio.

Lo denunciaron por un intento de femicidio y se entregó al día siguiente

El complejo de canchas de fútbol 5 que fue atacado este domingo por la noche

Balearon un complejo de canchas de fútbol 5: el año pasado ya le habían tirado bombas molotov

El gobierno provincial revela que los casos de falsas amenazas sobre tiroteos en escuelas crecieron

El gobierno de Santa Fe cobrará los operativos a quienes hagan las falsas amenazas a escuelas

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale que se lleva $377 millones

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale que se lleva $377 millones

Merecido, épico y emocionante, calificó Almirón al triunfo de Central ante Sarmiento

"Merecido, épico y emocionante", calificó Almirón al triunfo de Central ante Sarmiento

Newells arranca la semana con buenas noticias pensando en Instituto

Newell's arranca la semana con buenas noticias pensando en Instituto

Fabián Noguera: Siempre mi sueño y mi propósito fue jugar en Newells

Fabián Noguera: "Siempre mi sueño y mi propósito fue jugar en Newell's"

Lo último

La industria metalúrgica cayó 4,1% en marzo y la capacidad instalada tocó su nivel más bajo en cuatro años

La industria metalúrgica cayó 4,1% en marzo y la capacidad instalada tocó su nivel más bajo en cuatro años

Primera C: Leones FC se trajo un triunfo bárbaro de Ensenada ante Cambaceres

Primera C: Leones FC se trajo un triunfo bárbaro de Ensenada ante Cambaceres

Javkin cruzó al club de defensores de las ruinas y dio un mensaje a favor de la inversión y la obra pública

Javkin cruzó al "club de defensores de las ruinas" y dio un mensaje a favor de la inversión y la obra pública

Rosario sin agua: una invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes

Aguas Santafesinas realiza tareas de urgencia en la planta potabilizadora ante una acumulación inédita de vegetación sobre la toma del río. El problema agravó la baja presión y derivó en interrupciones del servicio en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y Funes.

Rosario sin agua: una invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes
Un banco de Rosario cerró cuentas ligadas a la pareja de Toviggino y reportó movimientos sospechosos
Información General

Un banco de Rosario cerró cuentas ligadas a la pareja de Toviggino y reportó movimientos sospechosos

Femicidio seguido de suicidio: confirmaron que la escena del crimen de Sophia fue adulterada
Policiales

Femicidio seguido de suicidio: confirmaron que la escena del crimen de Sophia fue adulterada

Detectan rastros de cocaína en dos nenes internados en Rosario

Por Florencia O’Keeffe
La Ciudad

Detectan rastros de cocaína en dos nenes internados en Rosario

Hallaron un cadáver flotando en el río, frente a Náutico Sportivo Avellaneda
POLICIALES

Hallaron un cadáver flotando en el río, frente a Náutico Sportivo Avellaneda

Javkin cruzó al club de defensores de las ruinas y dio un mensaje a favor de la inversión y la obra pública

Javkin cruzó al "club de defensores de las ruinas" y dio un mensaje a favor de la inversión y la obra pública

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale que se lleva $377 millones

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale que se lleva $377 millones

Merecido, épico y emocionante, calificó Almirón al triunfo de Central ante Sarmiento

"Merecido, épico y emocionante", calificó Almirón al triunfo de Central ante Sarmiento

Newells arranca la semana con buenas noticias pensando en Instituto

Newell's arranca la semana con buenas noticias pensando en Instituto

Fabián Noguera: Siempre mi sueño y mi propósito fue jugar en Newells

Fabián Noguera: "Siempre mi sueño y mi propósito fue jugar en Newell's"

Rosario sin agua: una invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes

Rosario sin agua: una invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes

Ovación
Arqueros Ya: la plataforma que llegó a Rosario para salvar a los equipos amateurs

Por Fermín Sanchez Duque
Ovación

Arqueros Ya: la plataforma que llegó a Rosario para salvar a los equipos amateurs

Arqueros Ya: la plataforma que llegó a Rosario para salvar a los equipos amateurs

Arqueros Ya: la plataforma que llegó a Rosario para salvar a los equipos amateurs

Rosario Central vs Newells en reserva: dónde ver el partido del torneo Apertura Proyección

Rosario Central vs Newell's en reserva: dónde ver el partido del torneo Apertura Proyección

Paredes y su futuro con Di María: Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado

Paredes y su futuro con Di María: "Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado"

Policiales
Femicidio seguido de suicidio: confirmaron que la escena del crimen de Sophia fue adulterada
Policiales

Femicidio seguido de suicidio: confirmaron que la escena del crimen de Sophia fue adulterada

Balearon un complejo de canchas de fútbol 5: el año pasado ya le habían tirado bombas molotov

Balearon un complejo de canchas de fútbol 5: el año pasado ya le habían tirado bombas molotov

El gobierno de Santa Fe cobrará los operativos a quienes hagan las falsas amenazas a escuelas

El gobierno de Santa Fe cobrará los operativos a quienes hagan las falsas amenazas a escuelas

Hallaron un cadáver flotando en el río, frente a Náutico Sportivo Avellaneda

Hallaron un cadáver flotando en el río, frente a Náutico Sportivo Avellaneda

La Ciudad
Rosario sin agua: una invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes
La Ciudad

Rosario sin agua: una invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes

La historia de la avioneta narco encontrada en Santa Fe que terminará en una escuela de Santa Cruz

La historia de la avioneta narco encontrada en Santa Fe que terminará en una escuela de Santa Cruz

Santa Fe registró 65 amenazas a escuelas en un solo día: No es una broma, es un delito

Santa Fe registró 65 amenazas a escuelas en un solo día: "No es una broma, es un delito"

Marcha de las antorchas de la UNR para reclamar por la ley de financiamiento

Marcha de las antorchas de la UNR para reclamar por la ley de financiamiento

El tiempo en Rosario: lunes con descenso de la máxima y posibles lluvias
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con descenso de la máxima y posibles lluvias

Murphy: fue a buscar a su expareja al trabajo, le disparó y se suicidó
Policiales

Murphy: fue a buscar a su expareja al trabajo, le disparó y se suicidó

Ruta 11 detonada: crearon un Paseo de la fama y bautizaron los pozos con nombres de políticos
La Región

Ruta 11 detonada: crearon un "Paseo de la fama" y bautizaron los pozos con nombres de políticos

Alumbrado público: en tres meses instalaron 900 luces led
La Ciudad

Alumbrado público: en tres meses instalaron 900 luces led

De Bolivia a General Lagos: sentencian a Manudo por 427 kilos de cocaína
Policiales

De Bolivia a General Lagos: sentencian a Manudo por 427 kilos de cocaína

Losada intentó defender a Adorni y un chimentero la dejó sin palabras
Política

Losada intentó defender a Adorni y un chimentero la dejó sin palabras

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale que se lleva $377 millones
Información General

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale que se lleva $377 millones

Fabián Noguera: Siempre mi sueño y mi propósito fue jugar en Newells

Por Hernán Cabrera
Ovación

Fabián Noguera: "Siempre mi sueño y mi propósito fue jugar en Newell's"

Rally en Córdoba: un auto perdió el control, volcó y murió un espectador
Información General

Rally en Córdoba: un auto perdió el control, volcó y murió un espectador

Santa Fe: piden cuatro años para un policía que golpeó a un niño y a un adolescente
Policiales

Santa Fe: piden cuatro años para un policía que golpeó a un niño y a un adolescente

Fuertes brechas de ingresos entre regiones: en el norte no llegan a u$s9 diarios
Economía

Fuertes brechas de ingresos entre regiones: en el norte no llegan a u$s9 diarios

Tomás López, MVP de la liga francesa de vóley, y la meta de volver a la selección argentina: Es mi sueño

Por Leandro Garbossa
Ovación

Tomás López, MVP de la liga francesa de vóley, y la meta de volver a la selección argentina: "Es mi sueño"

Subastaron por 900 mil dólares el chaleco salvavidas de sobreviviente del Titanic
Información General

Subastaron por 900 mil dólares el chaleco salvavidas de sobreviviente del Titanic

En la media maratón de robots, el ganador superó el récord mundial humano
Información General

En la media maratón de robots, el ganador superó el récord mundial humano

Casi uno de cada cuatro secundarios faltó a la escuela más de 20 días en el año
La Ciudad

Casi uno de cada cuatro secundarios faltó a la escuela más de 20 días en el año

Trágico choque en Brasil: cinco personas murieron, entre ellas dos argentinos
Información General

Trágico choque en Brasil: cinco personas murieron, entre ellas dos argentinos

Un atacante mató a balazos a ocho niños en Estados Unidos
Información General

Un atacante mató a balazos a ocho niños en Estados Unidos

Festival de los Pueblos Originarios: música, baile y sabores en el Independencia
La Ciudad

Festival de los Pueblos Originarios: música, baile y sabores en el Independencia

Batalla en puerta: Adorni irá a Diputados dispuesto a devolver cada golpe

Por Javier Felcaro
Política

Batalla en puerta: Adorni irá a Diputados dispuesto a devolver cada golpe

Milei en Israel: Debemos mantenernos unidos como naciones hermanas
Política

Milei en Israel: "Debemos mantenernos unidos como naciones hermanas"