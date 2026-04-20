Femicidio seguido de suicidio: confirmaron que la escena del crimen de Sophia fue adulterada

La fiscalía de Rosario sostuvo que los nuevos hallazgos en el departamento, junto con el resultado de la autopsia y el análisis de los celulares, refuerzan la hipótesis de que la joven fue asesinada por Valentín Alcida antes de que él se arrojara al vacío.

El frente de la vivienda donde Sophia y Valentín convivían y se produjo el presunto femicidio. El viernes 17 de abril de 2026 la joven de 22 años fue hallada muerta

La investigación por la muerte de Sophia Civarelli se encamina a reforzar la teoría del femicidio tras los nuevos hallazgos en la escena del crimen y el informe de la autopsia . Mientras tanto, la fiscalía de Rosario continúa con la búsqueda de testimonios a familiares y allegados a la joven de 22 años.

El viernes por la madrugada una amiga de Valentín Alcida denunció el suicidio de la Valentín Alcida, también de 22 años y de la joven oriunda de Villa Amelia. La investigación se inició bajo “muerte dudosa”, pero con el correr de las primeras tareas se consolidó la hipótesis del femicidio.

Los hechos se conocieron este viernes por la madrugada, alrededor de las 4.30 y las primeras informaciones que trascendieron del hecho fueron muy confusas. Todo salió a la luz a partir de una comunicación al 911. En un primer momento, se había informado que la persona que llamó a la Policía había sido Alcida. Según esa versión preliminar, el joven le había comunicado a la Policía que su novia se había quitado la vida con un corte en el cuello en su casa de 3 de Febrero al 2400, en el barrio Lourdes .

Mientras la Policía se dirigía hacia la vivienda de barrio Lourdes para hacer las actuaciones por el presunto caso de suicidio, otra llamada al 911 alertó sobre un hombre joven que se había arrojado al vacío desde un departamento en 3 de Febrero al 1100, en pleno centro de la ciudad. Ese joven era Alcida, que si bien sobrevivió a la caída, murió horas más tarde en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

Con el correr de los minutos, la información se fue aclarando de a poco y se supo que la llamada al 911 no la había realizado Valentín, sino una amiga del joven.

Avances en la investigación

Este lunes, desde la Fiscalía Regional Nº 2 de Rosario confirmaron que el crimen de Civarelli se investiga como femicidio y que la autopsia realizada el mismo viernes 17 de abril concluyó que el hallazgo del cuerpo se dio entre 10 y 15 horas después de su muerte. Por lo tanto, estiman que el femicidio se concretó el jueves 16 de abril entre las 18 y las 20.

Para determinar la mecánica del hecho solicitaron exámenes anatomopatológicos, toxicológicos y complementarios, este caso para el hallazgo de ADN externo en el cuerpo de la víctima.

Por otra parte, el Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) corroboró la escena del crimen fue adulterada luego del asesinato de Civarelli. "Se estima que fue Valentín ya que no hay indicios de la presencia de otra persona", expresaron desde fiscalía a La Capital.

Además, desde el equipo de fiscales reivindicaron los datos obtenidos de los celulares de Sophia y Valentín Alcida “refuerzan la hipótesis de femicidio seguido de suicidio”.

Sophia quería dejar de vivir con Valentín

Mientras la Justicia rosarina investiga la hipótesis de un femicidio seguido de suicidio en el barrio Lourdes, una de las amigas de Sophia Civarelli se refirió a los problemas de la relación con Valentín Alcida, el otro joven fallecido. "Ella me prometió que cuando encontrara algo estable para juntar plata, se iba a ir de ahí", comentó este viernes.

Coty está convencida de que a la estudiante de psicología la asesinaron en el departamento en el que convivía con su novio, ambos de 22 años. Además, recordó que entre enero y febrero habían charlado sobre los inconvenientes que tenía la estudiante de psicología: "Pasaba escenas de muchos celos, se sentía ahogada".

"Cuando discutían, se ponía agresivo, pero no con ella. Se encerraba en el baño, golpeaba las paredes del baño, se golpeaba la cara y le decía si él la dejaba, se moría", explicó la muchacha en medio del duelo. De acuerdo a este relato, su amiga ya pensaba en la separación a principios de año y el dinero era uno de las variables que tenía que ajustar para avanzar.