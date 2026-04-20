Alumbrado público: en tres meses instalaron 900 luces led

El municipio avanza con el plan de instalación de luminarias. Durante abril se colocarán 200 en barrios de toda la ciudad. La idea es llegar al 92% de cobertura

Las tareas están a cargo de la Dirección de Alumbrado Público y abarcan una amplia variedad de sectores.

La Municipalidad de Rosario avanza con su plan de modernización del alumbrado público con la instalación de tecnología LED en distintos puntos de la ciudad. En los primeros 90 días del año ya se colocaron unas 900 luminarias en barrios , y durante abril se sumarán casi 200 nuevos artefactos en espacios públicos y corredores urbanos .

Las tareas están a cargo de la Dirección de Alumbrado Público y abarcan una amplia variedad de sectores. El plan incluye plazas, plazoletas, calles y espacios estratégicos de circulación , mientras que también contempla intervenciones en sitios emblemáticos como el Monumento Nacional a la Bandera, donde se restaurará la iluminación decorativa .

Entre los puntos previstos figuran la plazoleta de Vanzo y calle 1722 , el puente bajo calle España que limita entre los barrios 17 de Agosto y Las Flores, un espacio público ubicado sobre calle 1914 , Baigorria entre canal Ibarlucea y Álvarez Condarco, y distintas plazas distribuidas en la ciudad, como la de Maradona y Matienzo; la plaza de bolsillo ubicada en Chubut y Carbia; o Morrison entre Álvarez Condarco y Wilde.

Nuevas luminarias

En paralelo, durante el primer trimestre ya se ejecutaron obras en múltiples espacios. Las nuevas luminarias alcanzaron plazas como Eva Perón, Galicia, Pinocho, Reservistas y Luzuriaga, y las plazas de bolsillo ubicadas en México y Perú, Callao y Mister Ross, Rueda y Teniente Agneta, Ottone y La República, Sastre y avenida Francia, y Batlle y Ordoñez y Medina.

También se extendieron a parques, barrios y equipamientos urbanos como el estacionamiento del balneario La Florida, los parques Urquiza, Scalabrini Ortiz y España (explanada sur), un espacio verde ubicado en bulevar Oroño y Benito Juárez; la plazoleta Pago de los Arroyos; la plaza ubicada en Magallanes y Vélez Sarsfield y el polideportivo Deliot. Además, se intervino en calles de los barrios Las Delicias, Itatí; Alvear, José de San Martín, Acindar (Fonavi), Dorada y 7 de septiembre, consolidando una cobertura más amplia.

El municipio también avanza en la puesta en valor de edificios y espacios públicos. Actualmente se trabaja en la iluminación decorativa del museo Castagnino y del Palacio de los Leones, y se proyecta continuar con intervenciones que combinen funcionalidad y valor patrimonial.

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Ampliar la cobertura

Desde el Ejecutivo destacan que el recambio tecnológico tiene impacto directo en la eficiencia del sistema. La incorporación de luminarias led permite reducir el consumo energético y las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que un sistema interconectado e inteligente mejora la calidad del servicio y contribuye a generar entornos más seguros.

En términos de inversión, el plan continúa escalando. En febrero se licitó la compra de 5.000 nuevas luminarias con una inversión prevista de $1.344 millones, y el objetivo es alcanzar el 92% del parque lumínico con tecnología led. Actualmente, la ciudad ya cuenta con un 84% de cobertura bajo este sistema.

La modernización del alumbrado se enmarca en una política sostenida en los últimos años. Desde 2022 se instalaron 41.000 luminarias led en 35 barrios, mejorando la iluminación de 6.500 cuadras, y la inversión total superó los $1.750 millones, triplicando la cantidad de equipos respecto a diciembre 2019. En ese entonces, apenas el 20% del sistema utilizaba esta tecnología.