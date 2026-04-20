Agua: investigadores rosarinos trabajan en biosensores que detectan contaminantes

Es para zonas en las que no hay agua potable. Científicos del IBR/Conicet buscan mejorar la calidad. En qué lugares de Santa Fe ya usaron el sistema

En Santa Fe, el agua no es solo un recurso natural: también es un problema sanitario, ambiental y urbano, en particular en ciertas zonas . Si bien en Rosario entre el 85 y 90 por ciento de la población de la ciudad accede al agua potable hay barrios (en la periferia del norte, oeste y sur) en las que sigue siendo un problema por conexiones informales, menor presión o falta de red, lo que afecta a unas 120 mil personas. Si a esto se suma la falta de cloacas, el problema aumenta. En la provincia, el tema es más complejo porque hay localidades, algunas cercanas a la ciudad, que directamente carecen de este suministro potable. Y hay más de 30 que tienen hierro y manganeso en cantidades superiores a las aceptables para el consumo.

En este contexto, científicos del Conicet investigan cómo detectar contaminantes, mejorar tratamientos y entender el impacto del agua en la vida urbana. Ya lograron con éxito mejorar el agua en varias localidades santafesinas.

Un grupo de científicos del Instituto de Biología Molecular y Celular (IBR/Conicet/UNR), el grupo que dirige Natalia Gottig , Licenciada en Biotecnología, egresada de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario, consiguió aislar y utilizar bacterias capaces de remover manganeso y otros contaminantes del agua.

Son microorganismos que transforman metales disueltos en partículas que luego pueden ser retenidas por filtración, abriendo nuevas posibilidades para tratamientos más sustentables. Además, los equipos trabajan en el desafío de llevar estos desarrollos fuera del laboratorio y evaluar su uso en contextos concretos.

IMG-20260327-WA0014 El equipo de científicas rosarinas que encabeza Natalia Gottig

Gottig dijo a La Capital que la iniciativa de empezar a trabaja en esta temática se remota mucho tiempo atrás cuando comenzaron a través de la microbiología a conocer más sobre las bacterias, la fisiología, los mecanismos adaptación de esas bacterias. En ese camino, pusieron el foco en que en Santa Fe hay muchas localidades que están alejadas de los centros de distribución de agua de redes, particularmente en el norte provincial.

Qué pasó en Las Toscas y Villa Ocampo

Las primeras y exitosas experiencias de la científica y su equipo se realizaron en distintos puntos de la provincia. "En Las Toscas, en Villa Ocampo, se resolvió el problema. Algunas comunas suelen generar perforaciones subterráneas y sacan de allí agua para distribuir, pero el agua tiene alto contenido natural de hierro y manganeso. En esos casos habían ideado un sistema físico químico para eliminar esos metales que consistía en agregarle oxidantes químicos y luego hacían un proceso de filtrado para que queden retenidos y así hacerla potable", detalla la científica.

En el Centro de Ingeniería de UNR, a cargo de Virginia Pacini, idearon una metodología para cambiar ese mecanismo que es físico químico por un método biológico: hicieron una modificación para que esos filtro retengan las bacterias y que formen un biofilm que retiene hierro y manganeso. “El tema es que cuando empezaron a utilizarlo, la retención de hierro era rápida y alta. Sin embargo, para la eliminación de manganeso era necesaria una optimización del proceso, porque en el agua había pocas bacterias que pudieran oxidarlo y retenerlo", relata la experta.”

Por eso, "lo que hicimos fue aislar y caracterizar bacterias no patógenas ni para humanos ni plantas ni ningún ser vivo, y con esas bacterias, con esos aislados seleccionamos lo que pueden y tienen alta capacidad de retener manganeso".

El equipo de Gottig eligió las "mejores bacterias". Hicieron ensayos en laboratorio que demostraron que cuando las aplicaron tenían la capacidad de remover muy rápidamente los metales. "Y lo hicimos trabajando a cualquier temperatura ambiental, siempre en colaboración con el centro de ingeniería sanitaria".

Lograron diseñar una escala piloto e instalar el sistema en también en la comuna de Cayastá. "Recibimos mucha ayuda de la comuna y vimos que realmente funcionan estas bacterias removiendo el manganeso".

El mapa santafesino

De acuerdo a investigaciones, se ha detectado la presencia de hierro y manganeso en aguas subterráneas que son fuente de abastecimiento para una gran cantidad de poblaciones de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Chaco, "en una amplia franja a ambos lados del Río Paraná".

Además, detalló la investigadora, se conoce la existencia de estos elementos en las provincias de Salta, Corrientes, Misiones y Buenos Aires, entre otras."En esta última provincia se detectaron, en acuíferos del Partido de la Costa, concentraciones de hierro elevadas".

En la provincia de Santa Fe, se conoce que más de 30 localidades pequeñas y medianas presentan hierro y manganeso en el agua de abastecimiento en concentraciones que superan la normativa vigente.

agua no potable cuidados En muchas localidades la gente busca en puntos específicos agua apta para llevar a sus hogares

¿Se puede aplicar en domicilio?

Una de las preguntas que surgen es si las bacterias que logran "capturar" hierro y manganeso pueden ser usadas en tanques domiciliarios, teniendo en cuenta que en muchos hogares la falta de agua potable es un problema de larga data sin resolver, incluso en lugares muy cercanos a Rosario.

Gottig confirmó que no es posible. "Es un sistema que necesita control continuo porque las bacterias se adhieren a un filtro y no tienen que pasar al agua, en las comunas, justamente, se evalúa con métodos específicos la calidad del agua. Además, antes de que llegue a la población se realiza una cloración y eso no puede hacerse en forma individual", mencionó.

Estos procesos siempre "deben ser coordinados por un municipio. En el caso del manganeso, por ejemplo, se produce un biofilm que puede retener sales, y otros tipos de contaminantes. Sin dudas es un buen sistema de purificación, no es tan caro pero tiene que ser instalado por gente experta", enfatizó.

El próximo paso, señaló la científica, es avanzar en ver si estas bacterias pueden retener metales pesados como mercurio, plomo y cadmio, ya encontramos aislados bacterianos que sirven y el biofilm retine metales tóxicos. Estamos trabajando en eso".