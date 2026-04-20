Llega una nueva edición de "ExCéntricas": el ciclo que celebra el libro a través del artivismo

En el marco de los 50 años del inicio de la última dictadura militar, el viernes 24 y sábado 25 de abril, habrá talleres y conversatorios en el Centro Cultural Parque de España

El Centro Cultural Parque de España abre sus puertas este fin de semana para una nueva edición de "ExCéntricas",un ciclo que reúne a editoriales, escritoras, talleristas, librerías, lectoras e ilustradoras de distintas latitudes que desafían el canon desde los márgenes. A 50 años del inicio de la última dictadura militar, la propuesta invita a pensar el libro como impulso de memoria y como una forma de desobediencia, en un espacio de encuentro y activismo.

Se trata de la cuarta edición de este evento anual del CCPE, que desde 2022 celebra el Día del Libro —que se conmemora internacionalmente el 23 de abril— con curadurías cambiantes. Este año, a cargo de Arlen Buchara, se pondrá el foco en los 50 años del inicio de la última dictadura militar en Argentina.

En un contexto donde emergen discursos negacionistas e incluso reivindicaciones de la violencia estatal, leer, escribir y hacer libros se vuelve también una forma de intervención: un gesto que construye memoria, proyecta futuro y reafirma, una vez más, el Nunca Más. Bajo esta perspectiva, el ciclo se centra en pensar la literatura como territorio de memoria, resistencia y construcción política.

" ExCéntricas": Literatura, Memoria y Política" tendrá lugar el viernes 24 y sábado 25 de abril, con entrada libre y gratuita. Durante las dos jornadas habrá talleres, conversatorios, feria de editoriales independientes y un espectáculo a cargo de la DJ Mona Picech.

>> Leer más: Cultura para resistir: el ciclo ExCéntriques celebra el libro a través del artivismo

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C C Parque de España (@ccpe.rosario)

Programación de "Excéntricas: Literatura, Memoria y Política"

La programación comenzará el viernes 24 de abril con el taller intensivo "El libro como cuerpo político", coordinado por Gabriela Halac, de 15 a 18 hs. A las 18 h, Susana Rosano presentará su libro "Nunca llegarás a viejo", y a las 19 hs tendrá lugar la charla "En el país de las pesadillas: una playlist", a cargo de Beatriz Vignoli.

El sábado 25 de abril, la jornada abrirá de 10 a 13 hs con una nueva instancia del taller "El libro como cuerpo político", también a cargo de Gabriela Halac. Por la tarde, de 14 a 17 hs, se realizará el taller Jam de collage. Romper para contar, coordinado por Carmen M. Cáceres.

A las 17 h se llevará a cabo la charla "Crecer en dictadura, escribir en democracia", con la participación de Josefina Licitra, Raquel Robles y Candela Ramírez. A las 18 hs será el turno de "Puntada con hilo: huellas políticas en la producción literaria", con Gabriela Halac, Carmen M. Cáceres, Gabby De Cicco y Lucía Rodríguez. Finalmente, a las 19 hs, la escritora Liliana Heker conversará con Lila Gianelloni en la actividad "La trastienda de la memoria".