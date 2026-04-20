Paredes y su futuro con Di María: "Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado"

El mediocampista de Boca, figura en el superclásico ante River, reveló cómo será su plan junto a Fideo y aseguró que dirigirán tanto al Canalla como al Xeneize

Leandro Paredes fue el goleador y una de las figuras del triunfo 1-0 de Boca sobre River en el Monumental , en una nueva edición del superclásico, y horas después fue viral por algunas de sus confesiones, entre las que reveló su plan para formar una dupla técnica con Ángel Di María en Rosario Central .

El mediocampista de la selección argentina se llevó todas las miradas dentro y fuera de la cancha, más precisamente en el streaming junto a Davo Xeneize, a quien visitó de sorpresa para hablar sobre la victoria del equipo de Claudio Úbeda en el clásico.

“Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado. Después vamos a Boca” , aseguró Paredes sobre el cuerpo técnico que conformará con Fideo, durante la charla junto al streamer y a Gastón Edul, reconocido periodista deportivo.

Leandro Paredes celebra el gol con el que Boca se quedó con el superclásico ante River.

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El futuro de Paredes y Di María en Central

Luego de finalizar sus carreras en los equipos de sus amores y siendo rivales, Paredes y Di María tienen un proyecto claro a largo plazo, convertirse en una exitosa dupla técnica en el fútbol argentino.

El plan es evidente y los protagonistas no temieron a prometer cómo serán sus primeros pasos, sin dejar dudas de que dirigirán tanto a Central como a Boca. La amistad formada entre París Saint-Germain y la selección argentina abrió una puerta para ambos futbolistas, que no piensan alejarse del fútbol.

Mientras compiten por sumar trofeos a la vitrina del Canalla y del Xeneize, ambos brillan dentro del campo de juego y comienzan a delinear lo que serán sus ideas tácticas en el futuro. “La formación será ofensiva, 4-3-3 o 4-2-3-1”, anticipó Paredes.