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Paredes y su futuro con Di María: "Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado"

El mediocampista de Boca, figura en el superclásico ante River, reveló cómo será su plan junto a Fideo y aseguró que dirigirán tanto al Canalla como al Xeneize

20 de abril 2026 · 13:10hs
Ángel Di María y Leandro Paredes comenzarían su camino como dupla técnica en Central.

Ángel Di María y Leandro Paredes comenzarían su camino como dupla técnica en Central.

Leandro Paredes fue el goleador y una de las figuras del triunfo 1-0 de Boca sobre River en el Monumental, en una nueva edición del superclásico, y horas después fue viral por algunas de sus confesiones, entre las que reveló su plan para formar una dupla técnica con Ángel Di María en Rosario Central.

El mediocampista de la selección argentina se llevó todas las miradas dentro y fuera de la cancha, más precisamente en el streaming junto a Davo Xeneize, a quien visitó de sorpresa para hablar sobre la victoria del equipo de Claudio Úbeda en el clásico.

“Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado. Después vamos a Boca”, aseguró Paredes sobre el cuerpo técnico que conformará con Fideo, durante la charla junto al streamer y a Gastón Edul, reconocido periodista deportivo.

BocaRV
Leandro Paredes celebra el gol con el que Boca se quedó con el superclásico ante River.

Leandro Paredes celebra el gol con el que Boca se quedó con el superclásico ante River.

>> Leer más: Central encontró el hilo del ovillo en el final para celebrar una victoria que tiene un peso gigante

El futuro de Paredes y Di María en Central

Luego de finalizar sus carreras en los equipos de sus amores y siendo rivales, Paredes y Di María tienen un proyecto claro a largo plazo, convertirse en una exitosa dupla técnica en el fútbol argentino.

El plan es evidente y los protagonistas no temieron a prometer cómo serán sus primeros pasos, sin dejar dudas de que dirigirán tanto a Central como a Boca. La amistad formada entre París Saint-Germain y la selección argentina abrió una puerta para ambos futbolistas, que no piensan alejarse del fútbol.

Mientras compiten por sumar trofeos a la vitrina del Canalla y del Xeneize, ambos brillan dentro del campo de juego y comienzan a delinear lo que serán sus ideas tácticas en el futuro. “La formación será ofensiva, 4-3-3 o 4-2-3-1”, anticipó Paredes.

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