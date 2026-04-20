Este fin de semana, Rosario estuvo al tope de la capacidad hotelera por shows y congresos

No fue un fin de semana largo ni hubo puente turístico, sin embargo, Rosario volvió a ratificar su preponderancia como destino turístico al registrar, en el transcurso de la última semana, niveles sostenidos de ocupación hotelera y una intensa circulación de visitantes, impulsada por una agenda diversa de eventos culturales, espectáculos masivos y turismo de reuniones.

En un contexto económico nacional desafiante, la ciudad logró indicadores positivos, por encima del movimiento nacional, lo que reafirma una política turística basada en la generación constante de propuestas convocantes durante todo el año.

De acuerdo con datos relevados por el Ente Turístico Rosario (EtuR), la ocupación de alojamientos se mantuvo en torno al 70% durante los días hábiles, mientras que el fin de semana experimentó un crecimiento significativo, alcanzando el 80% entre viernes, sábado y domingo . Este comportamiento evidencia el impacto directo que tiene una programación activa y sostenida en la dinámica turística local.

Uno de los motores principales de esta alta demanda fue la realización de recitales de gran convocatoria que posicionaron nuevamente a la ciudad como plaza elegida por artistas nacionales e internacionales. Los shows de Ricky Martin, Tini, Pimpinela y Los Fabulosos Cadillacs se constituyeron en verdaderos atractores de visitantes, movilizando miles de personas y generando un notable flujo turístico en un fin de semana que, además, no coincidió con un feriado largo, lo que refuerza el valor estratégico de la agenda cultural como herramienta de desarrollo.

El turismo en la ciudad durante la última semana

El movimiento turístico generado durante estos días se tradujo en un impacto económico estimado en 11.100.000.000 de pesos, una cifra que refleja no sólo el nivel de actividad en el sector hotelero, sino también el dinamismo en gastronomía, transporte, comercio y servicios vinculados a la experiencia turística.

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El informe también señala que los visitantes que arribaron a Rosario provinieron mayoritariamente de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, así como de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, consolidando a la ciudad como un destino regional de cercanía, accesible y con una oferta cultural y recreativa en constante crecimiento. En cuanto a los hábitos de viaje, el hospedaje por dos noches fue la modalidad más elegida, lo que confirma la tendencia de escapadas de corta duración asociadas a eventos específicos.

En total, se estima que más de 75 mil personas visitaron la ciudad durante la semana, una cifra que da cuenta de la capacidad de Rosario para sostener un flujo turístico continuo más allá de los picos estacionales.

Paralelamente, el turismo de reuniones volvió a demostrar su peso dentro de la estrategia turística local. Durante tres jornadas consecutivas se desarrolló en Puerto Norte el Congreso Argentino de Hipertensión Arterial, un evento que convocó a profesionales de todo el país y que contribuyó a mantener niveles de ocupación y actividad económica durante los días laborales.

Este tipo de encuentros fortalece el posicionamiento de Rosario como sede de congresos y convenciones, un segmento que aporta previsibilidad y estabilidad a la industria turística. Y continuará hoy con el inicio del Concejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción, donde más de 120 empresarios de todo el país, estarán presentes en la ciudad.

Además, respecto a espectáculos, aún queda una larga lista de show por desarrollarse: el próximo jueves se presentará Abel Pintos, el viernes será el turno de Luciano Pereyra y Estelares, y el sábado estará Divididos, para cerrar 12 días con diez propuestas de altísimo nivel, que a su vez comienzan a preparar el terreno para un mayo con mucho movimiento.

La combinación entre espectáculos masivos, eventos profesionales y una oferta urbana consolidada confirma una línea de trabajo que la ciudad viene profundizando en los últimos años: sostener una agenda permanente que distribuya la actividad turística a lo largo de todo el calendario y que convierta a Rosario en un destino elegido tanto para el ocio como para los encuentros profesionales.

En ese marco, los indicadores registrados durante la última semana no sólo reflejan un buen desempeño coyuntural, sino que consolidan una tendencia: Rosario se posiciona cada vez más como una ciudad convocante, capaz de atraer visitantes por múltiples motivos y de transformar esa demanda en movimiento económico, desarrollo local y proyección turística.