Transporte urbano de pasajeros: el municipio compra 45 colectivos a GNC

Este proceso con un presupuesto de casi 16 mil millones de pesos complementa a las 207 unidades puestas en servicio durante los últimos meses.

Transporte urbano de pasajeros a GNC. El prototipo de Scania circuló por las calles rosarinas con buenos resultados. Existen dos modelos chinos que se suman a la oferta.

La Municipalidad de Rosario lanzó la licitación para la compra 45 colectivos impulsados a GNC para el transporte urbano de pasajeros que se unirán a los más de 200 coches cero kilómetro adquiridos en los últimos meses. La licitación para estas nuevas unidades tiene un presupuesto de casi 16 mil millones de pesos. La apertura de sobres para las empresas interesadas está prevista para este 6 de mayo. Cabe recordar que tanto la estatal Movi como Rosario Bus han desarrollado experiencias piloto para evaluar el desempeño de esta propulsión que ahorra un 30 por ciento de combustible y reduce a la mitad los ruidos generados por los motores. El intendente Pablo Javkin había adelantado que los primeros ómnibus se sumarían a los recorridos de la línea 115, que une el centro con el noroeste rosarino.

Publicado en el Boletín Oficial y a través de la Movi, se inició el proceso de compra de nuevas unidades para la renovación del sistema de transporte urbano de pasajeros. Será una adquisición inédita por 45 colectivos impulsados en un 100 por ciento a GNC para el sistema de transporte urbano de la ciudad . Y todo ello en el marco de un proceso de renovación de flota, que se agrega a las 207 unidades puestas en servicio durante los últimos meses.

De esta forma, se lanzó la licitación pública bajo un presupuesto oficial de 15.975.000.000 pesos. Y luego de varias evaluaciones y pruebas piloto, se tomó la decisión de lanzarla con una fecha de cierre del llamado y posterior apertura de sobres, prevista para el próximo 6 de mayo en las oficinas de la Movi. Los grupos empresariales interesados deberán asegurar el uno por ciento del presupuesto en garantías, ofrecer 5 millones para tramitar impugnaciones con un valor de pliego de 300 mil pesos.

Exigencias y beneficios ecoambientales

Entre las exigencias planteadas en el pliego, se menciona el cumplimiento de normas Euro 5, que reducen las emisiones contaminantes de dióxido de carbono y la emisión sonora, el coche debe contar con motor trasero y dar respuestas a las exigencias de accesibilidad que contempla el sistema, como unidades con piso bajo para facilitar el acceso y aire acondicionado. Deberán ser coches de 25 asientos, suspensión neumática, tres puertas tijera para ascenso y descenso de pasajeros y garantizar el ingreso y seguridad de personas con discapacidad.

gnc2

Entre sus principales características, además de no utilizar combustibles diésel, se destaca una reducción en los costos de combustible en un 30 por ciento a la propulsión tradicional y una baja del 50 por ciento de contaminación sonora junto con una notable disminución en las emisiones de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, dióxido de carbono logrando un 40 por ciento de ahorro en el costo total de la operación.

El pliego plantea un formato flexible ya que podrán ser uno o varios los oferentes tenidos en cuenta y en un 20 por ciento en la adjudicación de unidades. Y lo que el llamado busca garantizar es no tener contratiempos en la prestación del servicio de transporte con esta nueva modalidad. Es por ello que incluye entre los requisitos de los oferentes servicio posventa, capacitación de operarios en la ciudad, un cronograma de entrega y disponibilidad de repuestos.

>>Leer más: Colectivos a GNC: las altas tasas complican la reconversión en la compra de unidades

Ventajas comparativas

Las diferencias con las unidades actuales que prestan servicio en la ciudad, son notorias: mayor tecnología al servicio, un menor ruido, la poca vibración, la visibilidad, el sistema de giro de las ruedas, la capacidad de frenado, la suavidad de la caja y el sistema de climatización.

Este tipo de experiencias ya fueron utilizadas en otros sistemas de transporte urbano del país, como el Área Metropolitana de Buenos Aires y Mendoza, entre otras, presentando en todos los casos resultados exitosos.

Esta iniciativa es parte de las políticas de movilidad sostenible que implementa la Municipalidad de Rosario, con el objetivo de brindar un eficiente servicio público con unidades con menor impacto en la contaminación ambiental. Un claro ejemplo es la renovación de los trolebuses de la línea K, con la reconversión de coches diésel en eléctricos.

Si bien el Municipio viene llevando a cabo un proceso de modernización de unidades, es la primera vez que incorpora colectivos ciento por ciento a GNC. Desde 2024 ambas empresas prestatarias, tanto Rosario Bus como Movi, vienen realizando distintas pruebas en servicio para evaluar la factibilidad de implementar esta tecnología.

gnc1

Durante el 2025, se incorporaron 130 coches al sistema de transporte urbano de pasajeros, lo que permitió renovar en sus totalidad 7 líneas del sistema, incluyendo la línea K (sacando trolebuses del servicio modelo 94), y en lo que va del año ya se sumaron 20 colectivos en la 142. A pesar de un contexto complejo a escala nacional, el Estado Municipal trabaja en incorporar mejoras en el sistema, implementando acciones que permitan fortalecer e impulsar este servicio público.

El intendente había anunciado además la incorporación de 145 colectivos nuevos a la flota, que circularán en las líneas 115, 103, 122, 127, 120 y 142. Estos se agregan a los 187 ya sumados a lo largo de estos años. Así, la flota redujo la antigüedad de ocho a seis años.

Pruebas previas

Movi tuvo a prueba desde diciembre de 2024 a enero de 2025 un coche Scania impulsado a GNC para las líneas 134 y 135. Luego, otro de una marcha de origen chino que importa la firma Corven. Con estas pruebas piloto, en los despachos de la firma se trabajó para configurar especificaciones y presupuestos del pliego de compra de unidades. Javkin había adelantado que se comenzaría por la línea 115.

Tanto Movi como Rosario Bus ya hicieron sus pruebas de tres modelos en carácter de comodato: Scania, el modelo chino que importa Corven Bus, que funcionó en la línea 130 (Rosario Bus 3030 Carrocería Zhong Tong) y el coche Yutong.

gnc3

¿Qué pasa con Rosario Bus?

La única privada que presta el servicio de colectivos, Rosario Bus, también pretende incursionar en la compra de coches ciento por ciento GNC. Las conversaciones están avanzadas con los representantes de la firma de origen chino Yutong. Pero hay más cautela por parte de la firma de la familia Bermúdez. Precios, financiamiento y previsión son elementos que pesan a la hora de avanzar con la compra, que podría desarrollarse hacia fin de año.

En Rosario Bus, tal como indicaron desde la firma, se probaron los prototipos del Scania y el modelo importado por Corven. También recibieron un prototipo de Yuton de origen asiático.

En Movi se proyecta esta primera compra de 45 coches cero kilómetro, mientras que Rosario Bus piensa en 60. Ambas empresas miran con detenimiento la experiencia de Metropol. La transportista porteña puso a rodar al menos dos coches a GNC en las líneas 65 y 151 en Caba. Y durante este año las flotas de colectivos deberían tener un 15 por ciento de coches a gas o eléctricos. Para 2027 se debe cubrir el 30 por ciento.

China fue el proveedor con 150 unidades montadas en dos semanas, en la fábrica King Long, el tercer gigante en el rubro. Y la inversión de la empresa porteña rondaría los 45 millones de dólares. El plan de movilidad de Caba prevé una reconversión a energías limpias con un paso a GNC y luego ir hacia la propulsión eléctrica. Todo un proceso que requiere mucha inversión e infraestructura.

A la hora de los números, empresarios, funcionarios y proveedores sacan sus calculadoras. Un cero kilómetro nativo GNC tiene un valor que oscila entre los 200 mil y los 300 mil dólares, mientras que coche diésel está por debajo de los 200 mil. Para pensar en un colectivo eléctrico hay que ir entre los 500 mil y los 650 mil dólares.