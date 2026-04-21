La Capital | Ovación | Newell's

Las bajas en Newell's por lesiones musculares son una herencia que complicó a Frank Kudelka

El entrenador de Newell's dijo que necesitan “una pretemporada urgente” para poner en estado al plantel. Más de media docena de lesionados en 3 meses

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

21 de abril 2026 · 06:10hs
Walter Mazzantti de pie

Héctor Rio

Walter Mazzantti de pie, junto a un compañero que quedó en el piso. Newell’s sufre lesiones recurrentes.

Frank Kudelka se encontró con una tarea titánica desde el mismo momento que retornó a Newell’s. Su misión no se redujo a conseguir resultados para alejarse del fondo de la tabla anual y por consiguiente del descenso. Debió intentarlo con ausencias permanentes a causa de las lesiones.

Nunca logró una formación estable, como es su pretensión. Ni siquiera cuando el equipo alcanzó una mínima regularidad en su rendimiento. “Necesitamos una pretemporada urgente”, planteó el entrenador ante la consulta sobre la serie de lesionados que sufre el plantel.

Los futbolistas de Newell’s se fueron lesionando desde el mismo comienzo de la temporada. En esta lista, que excede la media docena, aparecen Bruno Cabrera, Oscar Salomón, Nicolás Goitea, Matías Cóccaro, Franco García, David Sotelo y Martín Ortega. Todos por cuestiones musculares.

image (9)
Bruno Cabrera se retira lesionado ante Central Córdoba en Santiago del Estero. No volvió a jugar.

Bruno Cabrera se retira lesionado ante Central Córdoba en Santiago del Estero. No volvió a jugar.

También Gabriel Arias, con una fractura de peroné. Kudelka heredó este problema de las lesiones del ciclo de Silvio Orsi y Favio Gómez.

Sin Cóccaro, Salomón y Franco García

Lo último que padeció el entrenador fueron las bajas de Matías Cóccaro, Franco García y Oscar Salomón para el partido contra Unión (3-2) en el estadio 15 de Abril. Tres titulares ausentes.

Los dos primeros se lesionaron en la fecha anterior, contra San Lorenzo (0-0), El último, en la práctica previa al compromiso ante el conjunto de Leonardo Madelón. Todas piedras en el camino de Kudelka, a quien no le sobra nada en el plantel.

>> Leer más: Newell's arranca la semana con buenas noticias pensando en Instituto

La victoria rojinegra contra el tatengue no evitó que el periodista Agustín Malvestitti, de Radio La Red, lo consultara en la conferencia de prensa pospartido sobre el tema de los lesionados. “Necesitamos una pretemporada urgente para sostener el dinamismo e intensidad sin lesiones”, dijo tajante Kudelka.

El estado físico preocupa a Kudelka

El entrenador apuntó a la condición física del plantel con semejante declaración. La precisió como una gran traba para desarrollar el juego que ambiciona para Newell’s.

Dejó en claro que le resulta muy complejo desplegar el fútbol que quiere si no se mejora el estado de los futbolistas. Planteó que la única solución para un mayor rendimiento es el trabajo a desarrollar en la próxima pretemporada.

NOB KUD 7555
El entrenador de Newell's, Frank Kudelka, sufre la reiteración de lesionados.

El entrenador de Newell's, Frank Kudelka, sufre la reiteración de lesionados.

Por lo tanto, Kudelka no tiene otra opción que sostener el equipo con lo mejor que tiene en este momento para los dos últimos encuentros de la Lepra en el torneo Apertura, contra Instituto en el Coloso y Vélez en Liniers.

Una vez que concluya la participación del conjunto rojinegro, deberá realizar la preparación física que el técnico considere conveniente para conseguir un mayor desempeño en el Clausura.

Por un fútbol intenso y con protagonismo

Kudelka es un entrenador que prefiere una formación estable y no estar cambiar titulares según las circunstancias. Con la idea de que su equipo asuma la iniciativa. Esto último implica un mayor desgaste que si se adopta una postura más cautelosa. Para una y otra cosa, es imposible cumplirlo si en todo momento hay bajas por lesiones.

>> Leer más: Fabián Noguera: "Siempre mi sueño y mi propósito fue jugar en Newell's"

Para el cierre de este torneo, la buena noticia es que Newell’s recuperará a Cóccaro y Salomón, quienes podrán estar a disposición para el enfrentamiento ante Instituto en el Coloso.

El centrodelantero dejó atrás la contractura en la pantorrilla y el síndrome de estrés tibial. Esta última lesión fue la misma que le impidió participar en 6 partidos, durante la estadía de Orsi y Gómez en el banco rojinegro.

Cóccaro
Cóccaro se lesionó y fue reemplazado por Scarpeccio en el empate de Newell's 0 a 0 ante San Lorenzo.

Cóccaro se lesionó y fue reemplazado por Scarpeccio en el empate de Newell's 0 a 0 ante San Lorenzo.

Mientras que el zaguero superó la distensión en el gemelo derecho. Anteriormente tuvo una distensión en el músculo piramidal que lo marginó de la 2ª y 3ª fecha, y una fractura de la primera falange del quinto dedo del pie derecho, que lo dejó afuera del partido por la 10ª fecha, cuando ya estaba Kudelka en la Lepra.

Con Salomón, el técnico tendrá la oportunidad de elegir si lo ubica de titular el domingo o mantiene entre los once a Goitea, que frente a Unión retornó tras 2 partidos ausente por un desgarro en el vasto intermedio del muslo derecho.

Otros continuarán al margen

En cambio, seguirán afuera del equipo Franco García (traumatismo de rodilla y distensión muscular en el isquiosural de la pierna derecha), Bruno Cabrera (desgarro en el recto anterior del muslo derecho), quien también sufrió un desgarro en el partido del debut, y Gabriel Arias, que continúa la evolución de una fractura de peroné.

A Kudelka no le queda otra alternativa que aguardar la pretemporada para corregir la capacidad física de un plantel que sufrió demasiadas bajas en tres meses de competencia intensas.

Noticias relacionadas
Central y Newells se enfrentarán este martes en el torneo de reserva.

Rosario Central vs Newell's en reserva: dónde ver el partido del torneo Apertura Proyección

El entrenador de Newells, Frank Kudelka empieza a trabajar pensando en Instituto

Newell's arranca la semana con buenas noticias pensando en Instituto

“Darío (Kudelka) acomodó el equipo, le levantó el ánimo porque los jugadores estaban y ahora se está demostrando con los resultados”, aseguró Noguera sobre el presente de Newells.

Fabián Noguera: "Siempre mi sueño y mi propósito fue jugar en Newell's"

Facundo Guch y Luca Regiardo, en primer plano, dejan la cancha tras el triunfo de Newells. Dos jóvenes que cumplen.

La cantera de Newell's desde donde se edificó otro triunfo y se construye el mañana

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario sin agua: invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes

Rosario sin agua: invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes

Newells arranca la semana con buenas noticias pensando en Instituto

Newell's arranca la semana con buenas noticias pensando en Instituto

Paredes y su futuro con Di María: Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado

Paredes y su futuro con Di María: "Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado"

Femicidio y suicidio: confirman que la escena del crimen fue adulterada

Femicidio y suicidio: confirman que la escena del crimen fue adulterada

Lo último

Luis Rubio, un central limitado, pero expeditivo que le dio forma a un Éber Ludueña rústico

Luis Rubio, "un central limitado, pero expeditivo" que le dio forma a un Éber Ludueña rústico

El protocolo antipicadas gana impulso político en el Concejo

El protocolo antipicadas gana impulso político en el Concejo

Liga Argentina de básquet: Provincial va por el pase a cuartos en su visita a Deportivo Viedma

Liga Argentina de básquet: Provincial va por el pase a cuartos en su visita a Deportivo Viedma

Transporte urbano de pasajeros: el municipio compra 45 colectivos a GNC

Este proceso con un presupuesto de casi 16 mil millones de pesos complementa a las 207 unidades puestas en servicio durante los últimos meses.

Transporte urbano de pasajeros: el municipio compra 45 colectivos a GNC

Por Lucas Ameriso
El protocolo antipicadas gana impulso político en el Concejo

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

El protocolo antipicadas gana impulso político en el Concejo

Imputaron a otro acusado por la balacera a una casa vinculada a la jueza que condenó a Los Monos
POLICIALES

Imputaron a otro acusado por la balacera a una casa vinculada a la jueza que condenó a Los Monos

Murió uno de los camioneros que habían chocado por la mañana en la ruta 14
La Región

Murió uno de los camioneros que habían chocado por la mañana en la ruta 14

El tiempo en Rosario: un martes con 21º de máxima que arrancaría con lluvia
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes con 21º de máxima que arrancaría con lluvia

Rosario sin agua: invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes
La Ciudad

Rosario sin agua: invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario sin agua: invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes

Rosario sin agua: invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes

Newells arranca la semana con buenas noticias pensando en Instituto

Newell's arranca la semana con buenas noticias pensando en Instituto

Paredes y su futuro con Di María: Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado

Paredes y su futuro con Di María: "Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado"

Femicidio y suicidio: confirman que la escena del crimen fue adulterada

Femicidio y suicidio: confirman que la escena del crimen fue adulterada

Rosario Central vs Newells en reserva: dónde ver el partido del torneo Apertura Proyección

Rosario Central vs Newell's en reserva: dónde ver el partido del torneo Apertura Proyección

Ovación
Liga Argentina de básquet: Provincial va por el pase a cuartos en su visita a Deportivo Viedma
Ovación

Liga Argentina de básquet: Provincial va por el pase a cuartos en su visita a Deportivo Viedma

Liga Argentina de básquet: Provincial va por el pase a cuartos en su visita a Deportivo Viedma

Liga Argentina de básquet: Provincial va por el pase a cuartos en su visita a Deportivo Viedma

Las razones de la apuesta de Central por Almirón, expresadas en las cifras comparativas con 2024

Las razones de la apuesta de Central por Almirón, expresadas en las cifras comparativas con 2024

Las bajas en Newells por lesiones son una herencia que complicó a Frank Kudelka

Las bajas en Newell's por lesiones son una herencia que complicó a Frank Kudelka

Policiales
Imputan a un hombre por el homicidio de un vecino en Empalme Graneros
POLICIALES

Imputan a un hombre por el homicidio de un vecino en Empalme Graneros

Imputaron a un hombre que irrumpió en la casa de su ex y la atacó con dos cuchillos

Imputaron a un hombre que irrumpió en la casa de su ex y la atacó con dos cuchillos

Imputaron a otro acusado por la balacera a una casa vinculada a la jueza que condenó a Los Monos

Imputaron a otro acusado por la balacera a una casa vinculada a la jueza que condenó a Los Monos

Femicidio y suicidio: confirman que la escena del crimen fue adulterada

Femicidio y suicidio: confirman que la escena del crimen fue adulterada

La Ciudad
El protocolo antipicadas gana impulso político en el Concejo

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

El protocolo antipicadas gana impulso político en el Concejo

Transporte urbano de pasajeros: el municipio compra 45 colectivos a GNC

Transporte urbano de pasajeros: el municipio compra 45 colectivos a GNC

El tiempo en Rosario: un martes con 21º de máxima que arrancaría con lluvia

El tiempo en Rosario: un martes con 21º de máxima que arrancaría con lluvia

Eventos masivos en Rosario: en la última semana detuvieron a 18 cuidacoches

Eventos masivos en Rosario: en la última semana detuvieron a 18 cuidacoches

La avioneta narco hallada en Santa Fe que terminará en una escuela de Santa Cruz
La Ciudad

La avioneta narco hallada en Santa Fe que terminará en una escuela de Santa Cruz

Perú sigue contando votos y todavía falta un candidato en la segunda vuelta
El Mundo

Perú sigue contando votos y todavía falta un candidato en la segunda vuelta

Condenaron a Felipe Pettinato a tres años de prisión en suspenso
Información General

Condenaron a Felipe Pettinato a tres años de prisión en suspenso

Jan De Nul desmintió a Deme: Es una falacia malintencionada
Economía

Jan De Nul desmintió a Deme: "Es una falacia malintencionada"

El árbitro golpeado en un partido en Funes sufrió fractura de tabique
LA REGION

El árbitro golpeado en un partido en Funes sufrió fractura de tabique

Marcha de las antorchas de la UNR para reclamar por la ley de financiamiento
La Ciudad

Marcha de las antorchas de la UNR para reclamar por la ley de financiamiento

La provincia cobrará los operativos a quienes hagan falsas amenazas a escuelas
Policiales

La provincia cobrará los operativos a quienes hagan falsas amenazas a escuelas

Balearon un complejo de canchas donde el año pasado habían tirado molotov
Policiales

Balearon un complejo de canchas donde el año pasado habían tirado molotov

Investigadores rosarinos trabajan en biosensores que detectan contaminantes

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Investigadores rosarinos trabajan en biosensores que detectan contaminantes

Rosario estuvo al tope de la capacidad hotelera por shows y congresos
La Ciudad

Rosario estuvo al tope de la capacidad hotelera por shows y congresos

De foros clandestinos a TikTok: la violencia sexual contra mujeres se normaliza
Información General

De foros clandestinos a TikTok: la violencia sexual contra mujeres se normaliza

Violento partido de fútbol en Funes: agarró a piñas al árbitro y quedó preso
POLICIALES

Violento partido de fútbol en Funes: agarró a piñas al árbitro y quedó preso

Murphy: fue a buscar a su expareja al trabajo, le disparó y se suicidó
Policiales

Murphy: fue a buscar a su expareja al trabajo, le disparó y se suicidó

Alumbrado público: en tres meses instalaron 900 luces led
La Ciudad

Alumbrado público: en tres meses instalaron 900 luces led

De Bolivia a General Lagos: sentencian a Manudo por 427 kilos de cocaína
Policiales

De Bolivia a General Lagos: sentencian a Manudo por 427 kilos de cocaína

Losada intentó defender a Adorni y un chimentero la dejó sin palabras
Política

Losada intentó defender a Adorni y un chimentero la dejó sin palabras

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale que se lleva $377 millones
Información General

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale que se lleva $377 millones

Fabián Noguera: Siempre mi sueño y mi propósito fue jugar en Newells

Por Hernán Cabrera
Ovación

Fabián Noguera: "Siempre mi sueño y mi propósito fue jugar en Newell's"

Rally en Córdoba: un auto perdió el control, volcó y murió un espectador
Información General

Rally en Córdoba: un auto perdió el control, volcó y murió un espectador