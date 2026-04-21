Las bajas en Newell's por lesiones musculares son una herencia que complicó a Frank Kudelka

El entrenador de Newell's dijo que necesitan “una pretemporada urgente” para poner en estado al plantel. Más de media docena de lesionados en 3 meses

Walter Mazzantti de pie, junto a un compañero que quedó en el piso. Newell’s sufre lesiones recurrentes.

Frank Kudelka se encontró con una tarea titánica desde el mismo momento que retornó a Newell’s . Su misión no se redujo a conseguir resultados para alejarse del fondo de la tabla anual y por consiguiente del descenso. Debió intentarlo con ausencias permanentes a causa de las lesiones.

Nunca logró una formación estable, como es su pretensión. Ni siquiera cuando el equipo alcanzó una mínima regularidad en su rendimiento. “Necesitamos una pretemporada urgente” , planteó el entrenador ante la consulta sobre la serie de lesionados que sufre el plantel.

Los futbolistas de Newell’s se fueron lesionando desde el mismo comienzo de la temporada. En esta lista, que excede la media docena, aparecen Bruno Cabrera, Oscar Salomón, Nicolás Goitea, Matías Cóccaro, Franco García, David Sotelo y Martín Ortega. Todos por cuestiones musculares.

Bruno Cabrera se retira lesionado ante Central Córdoba en Santiago del Estero. No volvió a jugar.

También Gabriel Arias, con una fractura de peroné. Kudelka heredó este problema de las lesiones del ciclo de Silvio Orsi y Favio Gómez.

Sin Cóccaro, Salomón y Franco García

Lo último que padeció el entrenador fueron las bajas de Matías Cóccaro, Franco García y Oscar Salomón para el partido contra Unión (3-2) en el estadio 15 de Abril. Tres titulares ausentes.

Los dos primeros se lesionaron en la fecha anterior, contra San Lorenzo (0-0), El último, en la práctica previa al compromiso ante el conjunto de Leonardo Madelón. Todas piedras en el camino de Kudelka, a quien no le sobra nada en el plantel.

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La victoria rojinegra contra el tatengue no evitó que el periodista Agustín Malvestitti, de Radio La Red, lo consultara en la conferencia de prensa pospartido sobre el tema de los lesionados. “Necesitamos una pretemporada urgente para sostener el dinamismo e intensidad sin lesiones”, dijo tajante Kudelka.

El estado físico preocupa a Kudelka

El entrenador apuntó a la condición física del plantel con semejante declaración. La precisió como una gran traba para desarrollar el juego que ambiciona para Newell’s.

Dejó en claro que le resulta muy complejo desplegar el fútbol que quiere si no se mejora el estado de los futbolistas. Planteó que la única solución para un mayor rendimiento es el trabajo a desarrollar en la próxima pretemporada.

NOB KUD 7555 El entrenador de Newell's, Frank Kudelka, sufre la reiteración de lesionados. Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Por lo tanto, Kudelka no tiene otra opción que sostener el equipo con lo mejor que tiene en este momento para los dos últimos encuentros de la Lepra en el torneo Apertura, contra Instituto en el Coloso y Vélez en Liniers.

Una vez que concluya la participación del conjunto rojinegro, deberá realizar la preparación física que el técnico considere conveniente para conseguir un mayor desempeño en el Clausura.

Por un fútbol intenso y con protagonismo

Kudelka es un entrenador que prefiere una formación estable y no estar cambiar titulares según las circunstancias. Con la idea de que su equipo asuma la iniciativa. Esto último implica un mayor desgaste que si se adopta una postura más cautelosa. Para una y otra cosa, es imposible cumplirlo si en todo momento hay bajas por lesiones.

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Para el cierre de este torneo, la buena noticia es que Newell’s recuperará a Cóccaro y Salomón, quienes podrán estar a disposición para el enfrentamiento ante Instituto en el Coloso.

El centrodelantero dejó atrás la contractura en la pantorrilla y el síndrome de estrés tibial. Esta última lesión fue la misma que le impidió participar en 6 partidos, durante la estadía de Orsi y Gómez en el banco rojinegro.

Cóccaro Cóccaro se lesionó y fue reemplazado por Scarpeccio en el empate de Newell's 0 a 0 ante San Lorenzo. Héctor Río / La Capital

Mientras que el zaguero superó la distensión en el gemelo derecho. Anteriormente tuvo una distensión en el músculo piramidal que lo marginó de la 2ª y 3ª fecha, y una fractura de la primera falange del quinto dedo del pie derecho, que lo dejó afuera del partido por la 10ª fecha, cuando ya estaba Kudelka en la Lepra.

Con Salomón, el técnico tendrá la oportunidad de elegir si lo ubica de titular el domingo o mantiene entre los once a Goitea, que frente a Unión retornó tras 2 partidos ausente por un desgarro en el vasto intermedio del muslo derecho.

Otros continuarán al margen

En cambio, seguirán afuera del equipo Franco García (traumatismo de rodilla y distensión muscular en el isquiosural de la pierna derecha), Bruno Cabrera (desgarro en el recto anterior del muslo derecho), quien también sufrió un desgarro en el partido del debut, y Gabriel Arias, que continúa la evolución de una fractura de peroné.

A Kudelka no le queda otra alternativa que aguardar la pretemporada para corregir la capacidad física de un plantel que sufrió demasiadas bajas en tres meses de competencia intensas.