Femicidio de Sophia Civarelli: la facultad de Psicología busca reflexionar sobre la violencia

La joven y su victimario estudiaban en esa institución de la UNR. Las autoridades hicieron un llamado a los docentes para acompañar a los estudiantes

La Facultad de Psicología de la UNR. La institución difundió un comunicado por el caso de femicidio de una de sus alumnas

El femicidio de Sophia Civarelli , perpetrado el jueves pasado por su novio en un departamento de 3 de Febrero al 2400 quien luego se suicidó, tuvo impacto en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, donde la joven y su victimario estudiaban.

La institución educativa difundió un comunicado en el que expuso que a raíz de lo ocurrido, se realizó una reunión de los cuatro claustros para diseñar “un primer momento de acompañamiento y tratamiento institucional frente a la situación surgida”.

“En dicha reunión _dice el texto difundido en las últimas horas_ se acordaron líneas de trabajo y contención para la comunidad que habita nuestra casa de estudio. En principio —parafraseando a Carina Kaplan— sostenemos que necesitamos trabajar sobre la cultura de la violencia naturalizada en la convivencia, sobre los efectos de daño socio-subjetivos, sobre los sentidos de habitar juntos las instituciones y las aulas. Necesitamos contraponer a la violencia una trama vincular basada en la justicia afectiva”.

Las autoridades de la Facultad de Psicología indicaron que frente a esa situación “se ha solicitado a cada docente que en la clase se de apertura a un momento de reflexión y diálogo que contemple los cuatro conceptos claves de una primera escucha: alojar, acompañar, cuidar y orientar; además de brindar información específica sobre el Protocolo de Acción y Prevención frente a situaciones de Violencia de Género que funciona en nuestro establecimiento”.

Sophia Civarelli Sophia Civarelli falleció el viernes 17 de abril de 2026 en su departamento de 3 de Febrero al 2400. La Fiscalía presume que fue víctima de un femicidio y que su novio se suicidó después del asesinato. Foto: Instagram.

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“Luego de esta semana, recogeremos los efectos de lo conversado en clase a fin de continuar trabajando conjuntamente modos de acompañar y fortalecer políticas de cuidado institucionales”, expresaron desde la Facultad.

“Alojar, cuidar, acompañar, orientar constituyen acciones significativas que comparten principios importantes a destacar: la construcción de vínculos de confianza, la dimensión social de los malestares subjetivos, la corresponsabilidad social en el cuidado, y el enfoque de derechos con resguardo de la confidencialidad”, concluyeron.

Qué se sabe del femicidio de Sophía Civarelli

La investigación por la muerte de Sophia Civarelli refuerza la teoría de que se trató de un femicidio seguido de suicidio a partir de nuevos hallazgos en la escena del crimen y el informe de la autopsia practicada a la víctima.

Uno de los elementos incorporados a la pesquisa es el horario estimado de la muerte de la joven de 22 años, que se fijó entre las 18 y las 20 del jueves, unas diez a 15 horas antes del hallazgo del cuerpo.

Bajo ese encuadre que ubica al caso como un episodio enmarcado en la violencia de género, seguida por el suicidio del agresor, la Fiscalía continuaba con la búsqueda de testimonios a familiares y allegados a la joven estudiante de psicología.