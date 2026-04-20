Hallaron un cadáver flotando en el río, frente a Náutico Sportivo Avellaneda La Policía de Investigaciones y la Fiscalía intentan determinar la identidad de esa persona y la causa de muerte 20 de abril 2026 · 09:01hs

Foto: La Capital / Archivo Prefectura Naval fue informada de la aparición de un cadáver frente a Náutico Sportivo Avellenda

La Policía provincial consignó el hallazgo de un cadáver a orillas del río Paraná a la altura del Club Náutico Sportivo Avellaneda, en la zona norte de Rosario. Eso sucedió durante el anochecer del domingo y, por el momento, se desconoce la identidad de esa persona.

El aviso sobre la aparición del cuerpo llegó alrededor de las 18 a Prefectura Naval. Según fuentes oficiales, se trataba del cuerpo de un hombre que fue hallado flotando sobre la margen derecha del río, a la altura del kilómetro 423.200.

De acuerdo con el parte oficial, los efectivos procedieron acompañar al cuerpo aguas abajo hasta el kilómetro 418 donde se realizó el levantamiento. Al lugar acudió personal de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes realizaron tomas fotográficas.

Cadáver sin identificar El hallazgo fue comunicado al fiscal Walter Jurado de la Unidad de Siniestralidad y Homicidios Culposos, quien dispuso que el cuerpo sea trasladado al Instituto Médico Legal para la realización de autopsia.

>> Leer más: Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña El funcionario también pidió a PDI que realice consultas por averiguación de paraderos para tratar de establecer la identidad de esa persona.