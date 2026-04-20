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Perú sigue contando votos y todavía falta un candidato en la segunda vuelta

Con Keiko Fujimori prácticamente confirmada, Roberto Sánchez y López Aliaga luchan voto a voto por entrar al balotaje

20 de abril 2026 · 22:08hs
Perú sigue contando votos y todavía falta un candidato en la segunda vuelta

El tribunal electoral de Perú anunció que el 15 de mayo será la fecha límite para dar a conocer quiénes serán los dos candidatos que disputarán la presidencia en el balotaje del 7 de junio.

Contabilizadas el 93,5 % de las actas de las elecciones del 12 de abril, la derechista Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, lidera con 17,05 % de votos; el progresista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, es segundo con el 12,00 % y le pisa los talones el ultraconservador López Aliaga, de Renovación Popular, con 11,91 %, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

De esta manera, Fujimori tendría prácticamente su lugar en la segunda vuelta, y la pelea está entre Roberto Sánchez y López Aliaga.

Los comicios se caracterizaron por la participación inusual de 35 aspirantes a la presidencia.

“Hay que dar tiempo a los candidatos que pasan a la segunda elección para que revisen su propaganda y los debates que se tienen que generar para que la ciudadanía tenga conocimiento de sus planes de gobierno y sus propuestas”, dijo el vocero del tribunal Jorge Valdivia en una conferencia de prensa.

El funcionario indicó que más de una semana después de los comicios de primera vuelta, se recibieron 27.227 actas observadas de unas 65.000 actas que se espera que lleguen desde la Onpe, organizadora de las elecciones, tras cuestionamientos diversos que incluyen votos mal contados u otro tipo de observaciones.

Valdivia explicó que cada acta electoral observada puede contener como máximo 300 votos o menos si proviene del territorio peruano. Si proviene del extranjero los votos podrían ser más de 300. Indicó que el número de votos de cada acta es distinta, por lo cual no pueden realizar una estimación total.

El conteo de resultados electorales en Perú es lento en comparación con otros países de la región. En las presidenciales de 2021, el Tribunal Electoral los anunció el 18 de mayo, 37 días después de la primera vuelta. En aquel entonces, la separación entre los candidatos que ocupaban el segundo y tercer lugar fue amplia desde el inicio y no existió el suspenso de ahora.

Las recientes elecciones de primera vuelta se prolongaron hasta el lunes 13 de abril luego que más de 52.000 personas no pudieron votar el día anterior en más de una decena de centros de sufragio de Lima y dos centros de las ciudades de Orlando y Paterson, en Estados Unidos, por falta de papeletas de votación.

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