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Arqueros Ya: la plataforma que llegó a Rosario para salvar a los equipos amateurs

El servicio nació para resolver un problema clásico del fútbol entre amigos: la falta de arqueros. La plataforma conecta a equipos amateurs con guardametas disponibles para distintos tipos de partidos y ya empezó a sumar sus primeras experiencias en Rosario.

Fermín Sanchez Duque

Por Fermín Sanchez Duque

20 de abril 2026 · 15:32hs
El arquero es fundamental en el fútbol

Foto: Liga Paradise

El arquero es fundamental en el fútbol, así sea profesional o amateur.

El fútbol amateur es el escape de la rutina para muchas personas, un momento de conectar con el deporte y la pasión mientras se disfruta con amigos, aunque la competencia también plantea exigencias personales, así sea por los tres puntos o no. La pelota necesita de talentosos que anoten goles, pero también de arqueros que los eviten.

El arco es uno de los puestos más exigentes y solitarios del fútbol, en el que recae gran parte del peso defensivo y que puede definir el resultado. Sin arquero, no hay fútbol; y con un buen arquero, hay más chances de ganar el partido. Esa premisa pensaron dos fanáticos de la pelota, quienes buscaban solucionar un problema que empezó con el equipo de toda la vida.

“Con mis amigos jugamos al fútbol once hace más de 15 años. Siempre sufrimos la falta de arqueros. Probamos muchos que siempre se comían uno o dos goles por partido. Charlando entre amigos, uno de ellos propuso que le paguemos a un arquero, hicimos la cuenta y era un buen número”, afirmó Marcos Iraola, quien fundó Arqueros Ya junto a su socio Thomas Beckford, en diálogo con La Capital.

Esta novedosa plataforma le permite a los equipos amateur contratar a un arquero para disputar sus partidos, no importa si son amistosos entre amigos o torneos fuera de las prácticas profesionales, cancha de 5, 7, 8, 9 u 11 jugadores; pero también le ofrece a los guardametas un lugar donde recibir recompensas por su talento.

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“Esa idea estaba en la cabeza y, junto a otro socio que somos los dos programadores y fanáticos del fútbol, hicimos un Instagram para validar la idea. Vimos que se empezaron a registrar arqueros, en dos días teníamos 600 y ahora tenemos más de 1.700. Después empezamos a buscar partidos”, detalló Iraola.

Un sorpresivo primer cliente para Arqueros Ya

Según reveló el propio Iraola, poco después de lanzar la página y recibir la propuesta de una gran cantidad de arqueros que ofrecían sus servicios, el primer cliente de Arqueros Ya fue nada más ni nada menos que Santiago Motorizado, reconocido cantante y compositor argentino líder de la banda Él Mató a un Policía Motorizado.

Nos escribió por Instagram pidiendo dos arqueros para un partido un jueves a las seis de la tarde. Fue inesperado. Al otro día estaba contento y nos pidió dos más”, confesó el confundador de la plataforma, que además agregó que los contactó “un arquero profesional que estaba interesado, que le divertía atajar y que estaba dispuesto si había algún partido”, así como también desde “las inferiores de un club que estaban buscando juveniles”.

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Al respecto, Iraola destacó el movimiento que generaron las redes sociales en la última semana y sostuvo: “Se viralizó la página y nos hablaron muchos equipos preguntando por arqueros. Perfeccionamos nuestro servicio, nos encanta el fútbol y vamos desarrollando nuevas cosas para dar cada vez una mejor experiencia”.

Rosario, el primer destino en el interior

Si bien la movida de Arqueros Ya comenzó entre Buenos Aires y La Plata, ya tuvieron sus primeros casos en Rosario, una ciudad que vive y respira fútbol las 24 horas en cada barrio y en cada esquina, así sea con el rojo y el negro de Newell's o el azul y amarillo de Central.

“El miércoles 15 de abril nos hablaron desde Rosario y conseguimos un arquero. Los pibes estaban muy contentos, hasta metió un gol de arco a arco y le pusieron 10 puntos en la reseña. Fue nuestro primer partido fuera de Buenos Aires. Después sumamos en Córdoba y San Luis también”, resaltó.

Su llegada a Rosario marcó el puntapié inicial para esparcir la idea en otros puntos del país, por lo que desde Arqueros Ya tienen los objetivos bien claros. “Nuestra misión es armar la comunidad de arqueros amateurs más grande de la Argentina”, sentenció Iraola.

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Fútbol femenino y aplicación para todos los usuarios

En relación a la amplitud que tiene la plataforma, el cofundador aclaró que también se contactaron buscando “arqueras para el fútbol femenino” y subrayó que tienen “arqueras inscriptas”, pero que “lamentablemente para el pasado fin de semana se suspendieron los partidos pactados porque estaba embarrado”.

En tanto, Iraola anticipó: “Estamos terminando de desarrollar la aplicación para teléfonos. Ahí se van a poder contactar directamente los equipos con los arqueros para cerrar los partidos entre ellos. Esta semana le damos acceso a nuestros arqueros a una plataforma, la semana que viene a quienes quieran contratarlos y después va a salir la aplicación”.

Estamos trabajando para vestir a nuestros arqueros y poder darles equipamiento según vayan cumpliendo objetivos”, prometió Marcos de cara al futuro de la página, para recompensar el rendimiento de sus arqueros.

Devoluciones y requisitos

El salto fue exponencial y exigente para sus fundadores, pero eso no los detuvo y la voluntad de creciendo está más presente que nunca. “Por ahora estamos teniendo muy buenas reseñas. Estamos poniendo muchas pilas y energías, con seriedad, para hacerlo bien”, señaló Iraola.

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Arqueros Ya ofrece un detallado análisis de sus miembros y buscan que cada uno de los protagonistas esté a la altura. “Les pedimos videos a los arqueros para que tengan perfiles completos y validar los niveles de los arqueros que nos contactan. En la aplicación van a ser los usuarios que tengan la chance de ver los videos y elegirlos”, indicó.

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La página ya funciona en Rosario y busca sumar nuevos arqueros para ampliar la oferta, por lo que insistieron en que los únicos requisitos son “que sea arquero, que tenga ganas de atajar y que sea mayor de 18 años”.

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