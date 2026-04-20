Balearon un complejo de canchas de fútbol 5: el año pasado ya le habían tirado bombas molotov

El establecimiento deportivo, ubicado en la zona sudoeste de la ciudad, sufrió un nuevo ataque en las últimas horas. Dos sospechosos fueron detenidos

El complejo de canchas de fútbol 5 que fue atacado este domingo por la noche

Este domingo por la noche, ocurrió un nuevo ataque a un complejo de canchas de fútbol 5 de la zona sudoeste de la ciudad. En este episodio, una de las encargadas del establecimiento ubicado en bulevar Seguí y Garzón denunció que hubo disparos de armas de fuego hacia las instalaciones .

Según los reportes iniciales, el suceso ocurrió cerca de las 21 en el recinto llamado "Mega 8" . Sin embargo, no se reportaron personas heridas ni tampoco se encontraron daños en la fachada ni municiones servidas en la zona .

Luego, testigos en el lugar aportaron detalles sobre los agresores: se movilizaban en una motocicleta roja donde uno vestía una campera blanca y su acompañante llevaba una prenda oscura. Tras efectuar los disparos, ambos se dieron a la fuga.

A partir de dicha información, la Policía detuvo a dos sospechosos de 20 y 22 años, que ya fueron trasladados a comisaría.

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El ataque del año pasado en el mismo predio

En septiembre del año pasado, este mismo complejo de canchas de fútbol 5 de zona sudoeste sufrió un ataque con dos bombas molotov. En ese entonces, este emprendimiento tenía tres meses de funcionamiento desde su inauguración.

Durante esa embestida, dos personas se acercaron hasta el lugar para arrojar dichas bombas incendiarias. Una cayó dentro de una de las canchas y la otra impactó contra la pared del ingreso a vestuarios.

Los empleados del lugar no pudieron observar a los agresores en ese momento y tampoco recibieron amenazas o advertencias. También, aseguraron que desconocían los motivos detrás de la agresión.