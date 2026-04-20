México: balacera en las pirámides de Teotihuacán deja al menos dos muertos

Las dos mortales son un turista canadiense y el presunto agresor, quien se habría quitado la vida

Videos filmados por turistas que recorrían el área arqueológica muestran al atacante disparando contra un grupo de personas que se habían arrojado al piso.

Al menos dos personas murieron y seis más resultaron heridas en una balacera ocurrida este lunes en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, en el central Estado de México.

Las dos víctimas mortales son un turista canadiense y el presunto agresor, quien se habría suicidado.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) indicó en un comunicado que, al llegar a la zona arqueológica, luego de recibir reportes de la presencia de una “persona realizando disparos”, localizaron “dos personas sin vida”, así como seis lesionados de manera preliminar: cuatro por arma de fuego y dos más por caídas.

La dependencia señaló que oficiales de la SSEM y de la Guardia Nacional desplegaron un operativo en una de las pirámides de la zona arqueológica tras el llamado de auxilio.

“Al lugar acudieron personal del Grupo Relámpagos (rescate aéreo) Protección Civil y Servicios de Urgencias del Estado de México y Cruz Roja Mexicana para apoyo y traslado de los lesionados”, sostuvo la SSEM.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Melquisedec70/status/2046314402391937318&partner=&hide_thread=false Atentos. Dos muertos, una turista canadiense y el atacante, y varios heridos en las pirámides de Teotihuacán en México esta tarde, luego de que un hombre disparara mientras cientos de turistas estaban el sitio histórico. pic.twitter.com/e7f5MkLq8X — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) April 20, 2026

Por su parte, el Gabinete de Seguridad de México precisó en su cuenta de X que “un hombre realizó disparos en el lugar y posteriormente se privó de la vida”.

“En el sitio se aseguró un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles”, agregó el Gabinete, instancia encargada de coordinar las acciones estratégicas contra la inseguridad.

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó lo sucedido en la zona arqueológica y expresó su “más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias”.

“Estamos en contacto con la embajada de Canadá. He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos”, escribió la mandataria en su cuenta de X (ex-Twitter).

Finalmente, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, dijo que “se brinda la atención a las personas que resultaron afectadas y se mantendrá la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad estatal”.