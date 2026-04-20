México: balacera en las pirámides de Teotihuacán deja al menos dos muertos

Al menos dos personas murieron y seis más resultaron heridas en una balacera ocurrida este lunes en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, en el central Estado de México.
Las dos mortales son un turista canadiense y el presunto agresor, quien se habría quitado la vida
Al menos dos personas murieron y seis más resultaron heridas en una balacera ocurrida este lunes en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, en el central Estado de México.
Las dos víctimas mortales son un turista canadiense y el presunto agresor, quien se habría suicidado.
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La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) indicó en un comunicado que, al llegar a la zona arqueológica, luego de recibir reportes de la presencia de una “persona realizando disparos”, localizaron “dos personas sin vida”, así como seis lesionados de manera preliminar: cuatro por arma de fuego y dos más por caídas.
La dependencia señaló que oficiales de la SSEM y de la Guardia Nacional desplegaron un operativo en una de las pirámides de la zona arqueológica tras el llamado de auxilio.
“Al lugar acudieron personal del Grupo Relámpagos (rescate aéreo) Protección Civil y Servicios de Urgencias del Estado de México y Cruz Roja Mexicana para apoyo y traslado de los lesionados”, sostuvo la SSEM.
Por su parte, el Gabinete de Seguridad de México precisó en su cuenta de X que “un hombre realizó disparos en el lugar y posteriormente se privó de la vida”.
“En el sitio se aseguró un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles”, agregó el Gabinete, instancia encargada de coordinar las acciones estratégicas contra la inseguridad.
La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó lo sucedido en la zona arqueológica y expresó su “más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias”.
“Estamos en contacto con la embajada de Canadá. He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos”, escribió la mandataria en su cuenta de X (ex-Twitter).
Finalmente, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, dijo que “se brinda la atención a las personas que resultaron afectadas y se mantendrá la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad estatal”.
Jorge M. quedó en prisión preventiva acusado de participar del ataque a tiros contra una vivienda vinculada a Marisol Usandizaga. El hecho, perpetrado en 2018 e instigado por Guille Cantero, formó parte de la saga de atentados contra funcionarios judiciales por el juicio a Los Monos.