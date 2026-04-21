Alerta amarillo por lluvias y tormentas en Rosario

El SMN anunció posibles lluvias aisladas hasta este martes al mediodía y luego estaría mayormente nublado

La inestabilidad será una constante en Rosario, con alerta amarillo por tormentas incluido.

Rosario y la región se encuentran, este martes por la mañana, bajo alerta por torment a. Se trata de un alerta color amarillo .

Los expertos del Servicio Meteorológico Nacional advirtieron que "el área será afectada por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo , y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h ". Añadieron que "se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm , que pueden ser superados en forma localizada".

Para la tarde de este martes se espera en la ciudad que el cielo esté mayormente nublado con una máxima de 21º, que en la noche bajaría a 18º.

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Cómo sigue la semana

El miércoles empezaría despejado para cambiar a algo nublado, con 20º de máxima y apenas 11º de mínima.

El jueves tendría un leve ascenso en las marcas, con una máxima de 23º y una mínima de 14º, y cielo algo nublado.

Para el viernes anticipan cielo algo nublado y temperaturas entre 23º y 13º.

El fin de semana arrancaría casi sin cambios, con un sábado con 23º de máxima, 13º de mínima y cielo parcialmente nublado. El domingo tendría una máxima de 21º con cielo mayormente nublado cambiando a ligeramente nublado.