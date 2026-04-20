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Adiós a Luis Brandoni: cinco producciones imperdibles en plataformas de streaming

El actor falleció este lunes tras un accidente doméstico. En esta nota, un repaso por algunas de sus historias y personajes más recordados

20 de abril 2026 · 12:40hs
Nada fue una de las últimas producciones protagonizadas por Luis Barndoni 

"Nada" fue una de las últimas producciones protagonizadas por Luis Barndoni 

Este lunes por la madrugada se conoció la triste noticia del fallecimiento del actor argentino Luis Brandoni. Con una carrera que despegó a principios de la década de 1960, Brandoni se consolidó como uno de los grandes actores del cine, el teatro y la televisión y dejó a su paso una larga lista de títulos, personajes e historias emblemáticas.

El intérprete falleció tan solo dos días antes de su cumpleaños número 86, en el Sanatorio Güemes de la ciudad de Buenos Aires. Permanecía internado desde el pasado 11 de abril tras sufrir un accidente doméstico al caerse en su casa. La causa de su fallecimiento fue un hematoma subdural, una acumulación de sangre entre el cerebro y su cubierta exterior.

La noticia fue confirmada por el productor y amigo personal del artista, Carlos Rottemberg, quien lo definió con una frase que resume su relevancia: “Es el último primer actor de una generación inolvidable”.

A lo largo de más de seis décadas, Brandoni logró lo que pocos: destacar simultáneamente en las tablas, la pantalla chica y el cine. Para honrar su memoria y repasar sus éxitos, una lista de algunas de sus producciones más emblemáticas.

>> Leer más: Murió Luis Brandoni, una leyenda del cine, el teatro y la televisión de Argentina

"Esperando la carroza" (1985)

“Esperando la carroza” es más que un clásico: es un emblema de la cultura argentina. La película de Alejandro Doria, estrenada el 6 de mayo de 1985, está basada en la obra de teatro homónima del uruguayo Jacobo Langsner. Protagonizada por China Zorrilla, Antonio Gasalla, Betiana Blum y el propio Brandoni, el film se destaca, entre otras cosas, por haber dejado escenas icónicas que quedaron grabadas en la memoria argentina.

Entre sus momentos más recordados sobresalen frases que ya son parte del habla popular, como el célebre “¡Tres empanadas!” de Brandoni, o el reconocido “Ahí lo tenés al pelotudo”.

El año pasado, al cumplirse 40 años de su estreno, la película fue reestrenada en todas las salas de cine del país y se encuentra disponible para disfrutar en la plataforma HBO Max.

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"La odisea de los giles" (2019)

Esta cinta de 2019, dirigida por Sebastián Borensztein, está basada en la novela "La noche de la Usina" de Eduardo Sacheri. Con una duración de dos horas, la película logra una mezcla perfecta entre el drama, la comedia, el thriller y la aventura. El filme cuenta con un elenco estelar encabezado por Ricardo Darín, Luis Brandoni y el “Chino” Darín, acompañados por Rita Cortese, Verónica Llinás, Daniel Aráoz, Andrés Parra, Ailín Zaninovich y Marco Antonio Caponi.

"La odisea de los giles" es, ante todo, una historia de justicia, unión y lucha. La historia sigue a un grupo de vecinos y amigos de Alsina, un pueblo ficticio de la provincia de Buenos Aires. En plena crisis del 2001 y el corralito, deciden unir sus ahorros para formar una cooperativa agrícola que devuelva la prosperidad a su comunidad. Pero esos sueños colectivos se ponen en peligro cuando un abogado oportunista y un gerente de banco corrupto estafan a la comunidad.

Actualmente, la película se encuentra disponible para ver en Netflix, Disney+ y HBO Max.

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>> Leer más: La muerte de Luis Brandoni: los mensajes de despedida de sus compañeros y colegas

"Parque Lezama" (2026)

Se trata de la última película protagonizada por Luis Brandoni. Estrenada en febrero de 2026, la historia fue escrita y dirigida por Juan José Campanella, tras el éxito de la pieza teatral, que durante más de una década se presentó en la cartelera de teatro porteña. El filme es una adaptación de la exitosa obra homónima, "I’m Not Rappaport", del dramaturgo estadounidense Herb Gardner.

La historia sigue a León Schwartz y Antonio Cardozo, dos hombres mayores que comparten un banco en el emblemático parque porteño. León es un militante político incansable, mientras que Antonio, casi ciego y al borde de la jubilación, prefiere mantenerse al margen de los conflictos.

Sus personalidades opuestas generan constantes choques, pero también profundas reflexiones sobre la soledad, la memoria y el paso del tiempo. Entre charlas llenas de humor, ternura y emoción, los protagonistas intentan desenredar conflictos aparentemente imposibles: buscan justicia social, enfrentan al narcotráfico y desafían el tiempo.

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>> Leer más: Luis Brandoni, Campanella, Eduardo Blanco y Rada, juntos en el nuevo filme de Netflix

"Un gallo para esculapio" (2018)

Luis Brandoni también participó en series de gran éxito y renombre. Una de ellas fue "Un gallo para Esculapio", la aclamada miniserie argentina de 2017 dirigida por Bruno Stagnaro. La creación de Sebastián Ortega y Stagnaro contó con dos temporadas y ubicó a Brandoni a la cabeza del elenco en el rol del Chelo Esculapio. El reparto principal se completa con Peter Lanzani (Nelson Segovia), Luis Luque (Yiyo), Julieta Ortega, Ariel Staltari y Eleonora Wexler.

La historia sigue a Nelson, un joven humilde que viaja desde Misiones al Gran Buenos Aires para llevarle un gallo de riña a su hermano. Al no encontrarlo, se vincula con una banda ladrones y se cruza con el Chelo Esculapio, el líder de una banda de piratas del asfalto y organizador de peleas de gallos en el conurbano bonaerense.

Por su interpretación de este personaje, Luis Brandoni ganó el Premio Martín Fierro a mejor actor protagónico. La serie completa, con sus dos temporadas, se encuentra disponible en HBO Max.

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"Nada" (2023)

Creada por los guionistas y directores Mariano Cohn y Gastón Duprat, esta serie de 2023 fue una de las últimas series protagonizadas por Brandoni. En ella, el actor comparte elenco con la estrella internacional Robert De Niro.

La trama de “Nada”, que ocupa cinco capítulos de menos de media hora cada uno, retrata la obsesiva vida de Tamayo Prats y cómo esa existencia entra en crisis relatada desde Nueva York por su compinche, el afamado escritor Vincent Parisi (a cargo de De Niro).

La serie se encuentra disponible en Disney+.

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