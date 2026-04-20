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La muerte de Luis Brandoni: los mensajes de despedida de sus compañeros y colegas

Eduardo Blanco, Ricardo Darín y Soledad Silveyra fueron algunas de las personalidades que se expresaron tras la inesperada muerte del actor

20 de abril 2026 · 10:41hs
Oscar Martínez expresó sus condolencias tras la muerte de Luis Brandoni 

Oscar Martínez expresó sus condolencias tras la muerte de Luis Brandoni  

El mundo del espectáculo argentino está de luto tras conocerse la muerte de Luis Brandoni, el actor de cine, el teatro y la televisión. En ese marco, distintos colegas y compañeros del actor como Eduardo Blanco, Soledad Silveyra y Ricardo Darin utilizaron sus redes sociales para expresar su dolor y despedirlo.

Luis Brandoni falleció a tan solo dos días de su cumpleaños número 86 este lunes a la madrugada en el Sanatorio Güemes, de la ciudad de Buenos Aires. El actor permanecía internado desde el pasado 11 de abril tras sufrir un accidente doméstico al caerse en su casa. La causa de su fallecimiento fue un hematoma subdural, una acumulación de sangre entre el cerebro y su cubierta exterior.

La noticia fue confirmada por el productor y amigo personal del artista, Carlos Rottemberg, quien lo definió como “el último primer actor de una generación inolvidable”. En las últimas horas, personalidades argentinas compartieron sus mensajes de conmoción y pésame en redes sociales.

>> Leer más: Murió Luis Brandoni, una leyenda del cine, el teatro y la televisión de Argentina

Las palabras de Carlos Rottemberg

El productor teatral fue el encargado de dar la noticia a través de sus redes sociales y expresó su conmoción por la muerte del actor argentino.

A través de un comunicado en la cuenta de Multiteatro, expresó: "Murió Luis Brandoni. Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura".

A su vez, el productor también adelantó que velarían los restos de Brandoni en la Legislatura Porteña desde el mediodía de este lunes, y el martes a la mañana en el Panteón de Actores, ubicado en el Cementerio de Chacarita.

La despedida de Eduardo Blanco

El actor que compartió ocho años en teatro con Luis Brandoni y a pocos meses de estrenar la película "Parque Lezama" en Netflix , expresó sus condolencias a través de su cuenta de Instagram.

Desde España, Blanco compartió una imagen junto al actor y escribió: “¡Gracias por todo, Beto! Por todo el aprendizaje que me representó como actor tener la fortuna de compartir un escenario tanto tiempo con vos, por tu entrega, tu compromiso, tu profesionalidad y tu enorme talento. Además de disfrutarte en todas las historias que nos contaste a lo largo de tu vida, nos emocionaste, nos divertiste, nos invitaste a reflexionar sobre muchos temas de la vida, y siempre con una seriedad y una entrega que me emociona. Estoy triste y, desde aquí, en Madrid, donde estoy, te abrazo, te despido y te aplaudo”.

>> Leer más: Luis Brandoni, Campanella, Eduardo Blanco y Rada, juntos en el nuevo filme de Netflix

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La publicación de Soledad Silveyra

La actriz que se encontraba protagonizando junto a Luis Brandoni la obra teatral "¿Quién es quién?" expresó sus pésames en redes sociales. Junto a una imagen del actor, manifestó: “Sos el último de los grandes en irse. Siempre con tu recuerdo. Día muy triste para la cultura”.

Además, expresó sus pésames a la familia del actor: “Saula Benavente, estoy contigo y con la familia”.

Minutos más tarde de esa primera publicación, compartió otro mensaje. "Se fue uno de los grandes actores con los que tuve el privilegio de compartir el último año y medio, Me queda la tranquilidad de saber que fue lo mejor para él", escribió.

La despedida de Ricardo Darín

Ricardo Darín fue otro de los actores que expresó su despedida a través de sus redes sociales. En su cuenta oficial de “X” escribió:Chau Beto, te vamos a recordar y extrañar tanto".

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Las palabras de Oscar Martínez

El actor que fue compañero de Luis Brandoni en varias oportunidades, expresó sus pésames en redes sociales y compartió el recorrido que transitaron juntos en cine.

"Beto querido, fuiste pura pasión, puro talento y puro amor por nuestro querido y castigado país. Podés estar tranquilo; lo diste todo. Nos conocimos y trabajamos juntos hace 55 años, en la que fue mi primera película, “La Gran Ruta”. Fuimos hermanos en “La Tregua” en el 74 y amigos en “El Cuento de las Comadrejas” hace pocos años". Y agregó: "Fue maravilloso conocerte, trabajar con vos y compartir nuestra amada profesión no sólo como un medio, sino como un modo de vida. Hasta siempre, amigo. Te vamos a extrañar como se echa de menos a los irreemplazables. Descansá en paz".

El mensaje de Marcelo de Bellis

A través de su cuenta de Instagram, el actor Marcelo De Bellis, despidió a Luis Brandoni. "Jamás te irás Luis.. GIGANTE. Eras, sos y serás todo encanto y verdad.. El mejor de todos los mejores. Tristeza.. Luz para tu alma", escribió en su cuenta de Instagram.

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