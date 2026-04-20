El gobierno cobrará los operativos a quienes hagan las falsas amenazas a escuelas

El viernes se registraron 65 llamados sobre supuestos tiroteos. El costo por operativo ronda los 5 millones de pesos. "No es una broma de TikTok, es un delito", alertan

Ante un crecimiento de las denuncias de amenazas de ataques a tiros en escuelas de Santa Fe , el gobierno de Santa Fe advierte que habrá consecuencias efectivas para los implicados y sus familiares . Como medida concreta se intimará a pagar el costo de los operativos policiales para cubrir las falsas amenazas que tiene de base 5 millones de pesos.

“Este tipo de amenazas de Tik Tok no son una broma son un delito tipificado en el Código Penal. Y trae consecuencias, no solo hacia los estudiantes, sean punibles o no, sino para la propia familia”, sostuvo el ministro de Educación, José Goity , como puntapié inicial de la conferencia de prensa que compartió con su par de Seguridad y Justicia, Pablo Coccoccioni .

Es que los casos de llamados falsos donde advierten sobre posibles tiroteos tomaron volumen tras el asesinato de un estudiante en una escuela de San Cristóbal al punto que el pasado viernes alcanzaron las 65 incidencia en toda la provincia.

Además de presentar la conferencia con el fin de hacer un llamamiento a las familias para que concienticen sobre estos episodios se advirtió de las “consecuencias reales”.

Por eso anunció que se firmó este lunes una instrucción para que, además de las acciones legales, se persiga el cobro y recupero del gasto de los operativos como resarcimiento de los daños.

“Un operativo básico y elemental de un hecho por amenaza de este tipo cuesta de un costo de 5 por 6 millones por operativo entre combustible, movilidad, horas extras del personal. No queremos que lo paguen los santafesinos con sus impuestos sino que se perseguirá el cobro a los identificados”, detalló Cococcioni.

Escuela Nuestra Señora del Luján Pérez La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un joven de 16 años por amenazas a través de Whatsapp en el Complejo Educativo Nuestra Señora de Luján, ubicado en Pérez. Foto: Google Street View.

En primer lugar para dimensionar las consecuencias de las “bromas” afirmó que cuando hay un hecho con apariencia delictiva se trabaja con los fiscales y se hacen los procedimiento necesarios: detenciones, secuestros, allanamientos de las casas, en conclusión, una situación para nada agradable.

“Hay que decir que una causa penal en el marco del Código Penal procesal juvenil de Santa Fe deja huellas que no siempre son agradables para la persona en la posteridad”.

>> Leer más: Crimen de San Cristóbal: dictaron prisión preventiva por 90 días para un segundo adolescente por el ataque en la escuela

En ese momento dijo que muchas veces lo que se plantea como una broma le va a “impedir años después a acceder a un certificado de buena conducta, viajar al exterior, los padres deberán cumplir ciertas reglas de conductas, y en casos extremos puede haber institucionalización de los menores”.

“Hay consecuencias que no se advierten al inicio pero son vividas después por los involucrados y sus familiares”. A su vez, confirmó que hay personas mayores y menores detenidas a disposición de la Justicia.

A su vez dijo que en los próximos días seguramente recibirán las cédulas e intimaciones para el resarcimiento de los daños. “Cuando se hacen estos procedimientos la regla general es el allanamiento de las casas, el secuestro de dispositivo electrónico y la detención y puesta dispositivo de la fiscalía. Esto es una regla general”.