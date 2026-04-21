Corte de agua en Rosario: el servicio empezó a normalizarse luego de tres días

Assa consiguió resolver los problemas de la estación de bombeo que generaron baja presión y derivaron en la interrupción del suministro

Después de un fin de semana complicado por tareas de mantenimiento no programadas, este lunes a última hora concluyó el corte de agua en Rosario . Voceros de Aguas Santafesinas SA (Assa) anunciaron la normalización gradual del servicio a partir de la resolución de un problema técnico.

El suministro se vio afectado desde el último sábado debido a inconvenientes en la Planta Potabilizadora Rosario, ubicada en la zona norte de la ciudad. Esto no sólo provocó baja presión en la red local , sino también en domicilios de Funes y Villa Gobernador Gálvez .

La situación a la vera del Paraná se agravó en el inicio de la semana y la empresa decidió interrumpir el funcionamiento de la estación de bombeo . A primera hora de la tarde de este lunes, la compañía tenía previsto implementar el corte durante unas tres horas. No obstante, los inconvenientes se extendieron casi hasta la medianoche.

De acuerdo a un comunicado oficial, la planta de Arroyito sufrió un desperfecto debido a la acumulación de vegetación en la toma de agua . "Es la primera vez que pasa algo así", advirtieron desde Assa.

Para dar cuenta de la magnitud del problema, fuentes vinculadas a la empresa señalaron: "Es tanta la cantidad de camalotes que los empleados caminan arriba de los camalotes". Unas 15 personas tuvieron que poner manos a la obra para resolver la situación de manera definitiva.

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Si bien Aguas Santafesinas SA anunció las reparaciones este lunes, el domingo a la madrugada ya se había realizado una primera intervención en la planta. "Para cuando la gente se despertó, ya estaba el servicio funcionando con normalidad", apuntaron desde la firma.

Planta Potabilizadora Rosario. Aguas Santafesinas SA (Assa) anunció problemas en la estación de bombeo de agua de la Planta Potabilizadora Rosario por la acumulación de camalotes. Video: Assa.

Dado que persistían los inconvenientes, la compañía decidió enviar a buzos, operarios y conductores de embarcaciones a limpiar definitivamente la reja. El objetivo inicial era normalizar el servicio a partir de las 18, aunque esto finalmente se anunció minutos después de las 23.

En cuanto al plan de acción, la firma anticipó que el primer paso era activar la Estación B de Arroyito. Así se podía retomar el suministro del 80 % de la ciudad. A continuación se pondría en funcionamiento la Estación C para abastecer a la zona sur rosarina y a Villa Gobernador Gálvez.