Marcha de las antorchas de la UNR para reclamar por la ley de financiamiento

Estudiantes, docentes y no docentes convocan a la movilización que se realizará este jueves por la tarde, desde la plaza San Martín a la 25 de Mayo

A la calle. Entre las múltiples movidas que Coad encarará esta semana figura organizarse para la Marcha Federal que el 16 se hará en Buenos Aires.

CONFERENCIA DE PRENSA: REALIZARÁN MARCHA DE ANTORCHAS EL 23 DE ABRIL EN RECLAMO POR LA LEY DE

Estudiantes, docentes y no docentes de la Universidad Nacional de Rosario marcharán este jueves desde la plaza San Martín a la 25 de Mayo para reclamar por el cumplimiento inmediato de la ley de financiamiento universitario , reglamentada en octubre pasado. La marcha de las antorchas se da en el marco del paro convocado por el personal de la UNR nucleado en Apur.

La Secretaría General de la Federación Universitaria de Rosario y el gremio de docentes universitarios (Coad) convocaron a la manifestación que tiene como objetivo exigir la aplicación de la ley que obliga a recomponer salarios y montos de becas estudiantiles.

La norma fue ratificada dos veces en el Congreso - tanto por la sanción como por el posterior rechazo del veto que realizó el presidente Javier Milei- y fue amparada en dos instancias por la Justicia. La semana pasada, el gobierno nacional presentó un Recurso Extraordinario Federal a la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para suspender la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario.

La presentación cuestiona la sentencia de la Cámara que confirmó la medida cautelar que ordenó la aplicación inmediata de aquellos puntos relacionados con la recomposición de los salarios de docentes y no docentes y el aumento de las becas estudiantiles.

La previa a la Marcha Federal

La marcha de las antorchas se realizará a dos años de la histórica marcha universitaria de 2024, una movilización masiva en todo el país que consiguió un aumento para los gastos de funcionamiento que reciben las universidades públicas nacionales.

Según se la presentó este lunes, la medida busca marcar un precedente en pos de la confirmación de una nueva gran Marcha Federal Universitaria que se proyecta convocar para el mes de mayo.

La movilización, además, coincide con el paro del gremio no docente que suspenderá la actividad académica en las facultades de la UNR.

La marcha tendrá lugar este jueves, a las 17. El punto de partida será la plaza San Martín para finalizar en plaza 25 de mayo con la lectura de un documento.