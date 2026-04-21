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Las razones de la apuesta de Central por Jorge Almirón, expresadas en los cifras comparativas con 2024

La dirigencia de Central no quiso repetir lo de ese año, cuando fue campeón con Russo y el equipo se cayó. Por eso optó por Jorge Almirón en lugar de Holan.

21 de abril 2026 · 06:10hs
Jorge Almirón y Miguel Ángel Russo

LA CAPITAL

Jorge Almirón y Miguel Ángel Russo, la comparativa de dos ciclos que siguieron a un título de Central.

asDespués de ganar la Copa de Liga 2023 bajo la conducción técnica de Miguel Ángel Russo, Rosario Central se quedó con la base del equipo campeón para afrontar la temporada siguiente, que incluía participación en Copa Libertadores. Pero el 2024 de los auriazules estuvo futbolísticamente por debajo de la expectativa. Con aquella experiencia, y después de obtener el título en 2025, la dirigencia de Central buscó variantes para hacerle frente a la temporada el 2026. Entre las modificaciones más notables, sobresalió el cambio de técnico. No se llegó a un acuerdo para la renovación del vínculo de Ariel Holan, DT campeón. Y se decidió la contratación de Jorge Almirón en su reemplazo. Y, al menos hasta este momento, el ex entrenador de Elche de España y de último paso por Colo Colo de Chile viene cumpliendo con los objetivos trazados.

Además, en la comparativa con la temporada 2024, en la que se jugaba torneo Apertura y Libertadores en simultáneo, como en la actual, Almirón ha cosechado 31 puntos en 17 partidos de todas las competiciones contra 19 de Russo en la misma cantidad de encuentros.

Una mejora notable de Jorge Almirón

Ese número expresa una mejora notable en condiciones similares. Y la composición de esos 17 partidos es idéntica para los dos ciclos: 14 juegos de torneo local, 2 de Copa Libertadores, y 1 de Copa Argentina.

Sin embargo, y más allá de los números claramente favorables a la actual conducción del equipo, la hinchada auriazul está dividida en cuanto a la aceptación de Jorge Almirón en el banco de los canallas.

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En los 17 partidos que Central jugó en este 2026 con Almirón al frente del equipo, consiguió 31 puntos, producto de 9 triunfos, 4 empates y 4 derrotas, lo que representa poco más del 60 por ciento de eficacia; con 20 goles a favor, 14 en contra, y 7 vallas invictas.

En tanto que, en 2024, el Central de Miguel solo había cosechado 19 unidades en esos 17 juegos, con 5 victorias, 4 empates y 8 caídas, lo que representa un 37,25 por ciento de eficacia. En esos encuentros el equipo anotó 13 goles y recibió 22, consiguiendo 5 vallas invictas.

La producción de local y de visitante

Otra cuestión distintiva de estas campañas tiene que ver con la producción de local y de visitante. Russo consiguió 14 puntos de los 21 que tuvo de local (66,66%), pero apenas 4 de los 27 que jugó de visitante (14,81%). Mientras que Almirón sumó lo mismo en el Gigante que en rodeo ajeno; 14 unidades sobre 24 posibles, un 58,33 por ciento de efectividad.

En los dos partidos de Libertadores sumaron casi lo mismo; Russo ganó uno (Peñarol en Arroyito) y perdió el otro (Atlético Mineiro en Brasil). Mientras que Almirón ganó uno, (Libertad en Paraguay), y empató el otro (Independiente del Valle en el Gigante).

Y en Copa Argentina avanzaron de ronda los dos. Pero Russo lo hizo tras empatar en los 90 ante Douglas Ahig, imponiéndose en el desempate con remates desde el punto penal, Y Almirón lo consiguió derrotando a su rival, Sportivo Belgrano de San Francisco, por 2 a 0 en el tiempo reglamentario.

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Los objetivos que se vienen cumpliendo

Transitando el tramo final de la fase de clasificación del Apertura, Jorge Almirón viene cumpliendo con los objetivos trazados para este momento de la temporada. Hoy, a dos fechas del cierre de la primera etapa del campeonato local, Rosario Central es cuarto en su grupo, que entrega ocho boletos para los playoffs.

Además, sumó cuatro puntos en las primeras dos jornadas de Libertadores, avanzó sin problemas a 16avos de final de Copa Argentina, y también se quedó con el clásico jugando en condición de visitante.

De todos modos, y aunque los números avalan su trabajo, Almirón no cuenta aun con el respaldo pleno del hincha canalla. ¿Gusto futbolístico? ¿Estilo de juego? En realidad, no hay una razón determinada para entender la postura de los detractores y críticos del DT auriazul. Lo que si está claro es que la dirigencia permanece convencida con el trabajo del entrenador y confía en que el ciclo Almirón entregue alguna nueva alegría al Mundo Central.

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