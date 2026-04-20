Imputan a un hombre por el homicidio de un vecino perpetrado hace dos años en Empalme Graneros

César M. quedó en prisión preventiva acusado del crimen de Carlos Zalazar, apuñalado en la puerta de su casa de Garzón al 1200 bis en agosto de 2023

Un hombre fue imputado por el homicidio de Carlos Zalazar, atacado en la puerta de su casa de Garzón al 1200 bis, en Empalme Graneros.

Un hombre fue imputado por el homicidio de Carlos Zalazar , un joven de 29 años asesinado a puñaladas en 2023 en la puerta de su casa en Empalme Graneros. Se trata de César Jesús M., quien quedó en prisión preventiva por un año por orden del juez Gonzalo Fernández Bussy.

César M. fue imputado de homicidio simple por la fiscal Andrea Vega que le atribuyó el crimen de Zalazar perpetrado la madrugada del 25 de agosto de 2023. Sobre las 3 de la mañana de ese día, según la acusación, la víctima llegó a su casa ubicada en un pasillo de Garzón al 1200 bis y antes de entrar se dio cuenta de que le faltaba su teléfono celular .

El joven de 29 años pensó que tal vez se le había caído en la calle y salió a buscarlo. Pero fue entonces que se topó, casi en la puerta de su casa, con César M. El encuentro derivó en una discusión a los gritos que culminó cuando el agresor le asestó a Zalazar al menos dos puñaladas con un cuchillo .

La víctima sufrió una herida en la zona torácica izquierda y otra en el maxilar derecho. Malherido, Zalazar ingresó a su casa desde donde familiares lo trasladaron en un vehículo particular hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde murió dos días después, el 27 de agosto de 2023, luego de haber sido operado más de una vez.

Pelea

Según publicara este diario por esos días, Zalazar trabajaba como ayudante de albañil y vivía con su hermana y su madre en esa vivienda de Garzón al 1200 bis. La madrugada en la que fue atacado, según se pudo recabar de testimonios en el barrio, se había peleado con un vecino al que llamaban Chelo y vivía al lado de su casa. En ese momento la versión indicaba que tanto la víctima como su homicida estaban armados.

Los familiares de Zalazar narraron entonces que este muchacho y su vecino arrastraban una bronca desde hacía tiempo, cuestión que no fue corroborada por la fiscalía en ese momento ni tampoco fue aclarada al momento de informar sobre la imputación al sospechoso, que se mantuvo prófugo unos dos años antes de ser detenido.