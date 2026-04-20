La historia de la avioneta narco encontrada en Santa Fe que terminará en una escuela de Santa Cruz
Una avioneta narco hallada en el norte de Santa Fe el año pasado será donada a una escuela técnica de Río Gallegos. Santa Cruz recibirá la aeronave en carácter de depositario judicial
20 de abril 2026·14:17hs
La historia empezó en un campo de trigo del norte santafesino y terminará, si se completa el operativo, en una escuela del sur del país. La avioneta avioneta Cessna 206 matrícula CP-3487, hallada abandonada en noviembre de 2025 en Curupaytí (departamento San Cristóbal), dejará de ser evidencia en una causa federal por narcotráfico para convertirse en una herramienta de formación técnica.
El 21 de noviembre, un trabajador rural encontró la aeronave sin tripulantes, cerca de la ruta nacional 34. Tras la intervención policial y de Gendarmería, los peritajes confirmaron rastros de cocaína en la cabina. La hipótesis principal de la investigación apuntó a un aterrizaje clandestino para descargar droga, seguido de un abandono por fallas mecánicas o falta de combustible.
Del narcotráfico a una escuela técnica
La causa quedó bajo la órbita de la Justicia Federal de Rafaela, que dispuso el secuestro y resguardo del avión en el Escuadrón de Seguridad Vial de Gendarmería. Meses después, y tras las pericias iniciales, el expediente tomó un giro menos habitual: el juez resolvió reutilizar el bien incautado con fines educativos.
La Opinión Austral precisa que el destino asignado fue la Escuela Industrial N° 6 “X Brigada Aérea” de Río Gallegos, en Santa Cruz, una institución que cuenta con una tecnicatura aeronáutica pero no dispone de aeronaves propias para prácticas. La decisión judicial se enmarca en una lógica cada vez más extendida: reconvertir bienes vinculados al delito en recursos para políticas públicas.
La colecta que no fue necesaria
La novedad generó primero una reacción inesperada. Estudiantes de la institución patagónica lanzaron una colecta solidaria para financiar el traslado terrestre del avión desde Santa Fe hasta Río Gallegos. En videos difundidos en redes sociales, explicaban que la aeronave sería clave para su formación profesional.
Sin embargo, esa campaña quedó rápidamente desactivada.“Nunca hubo necesidad de colecta”, sostuvo la directora provincial de Educación Técnica, Sandra Ortiz, al anunciar que el traslado será financiado por el Estado provincial. El gobierno de Santa Cruz intervino y confirmó que asumirá los costos logísticos.
Según informaron desde el Consejo Provincial de Educación, ya están en marcha las gestiones administrativas para concretar el operativo. La provincia recibirá la aeronave en carácter de depositario judicial, tal como establece la resolución de la Justicia Federal.
El hallazgo de la avioneta
El Cessna 182 fue hallado noviembre del año pasado en un trigal de Curupaity, a escasos dos kilómetros de la ruta nacional 34, y representó el sexto eslabón de una cadena de aterrizajes clandestinos en Santa Fe. Se trata de una unidad de corto alcance, con una autonomía de vuelo de 1500 kilómetros y una velocidad crucero de 280 km/h, características que la convierten en el vehículo predilecto para el "bombardeo" o descenso rápido de cargamentos en campos estratégicos del centro del país.
A pesar de portar la matrícula boliviana CP 3487, las autoridades confirmaron que la identificación estaba adulterada, lo que obligó a los peritos a buscar otras vías de rastreo. Un detalle tecnológico clave diferencia a este hallazgo de otros anteriores: la avioneta no contaba con un sistema de GPS convencional, pero tenía instalada una antena de Starlink. La fiscalía espera que la información satelital de la empresa proveedora de internet permita reconstruir el derrotero exacto de la nave y determinar su punto de origen.
La inspección técnica, realizada con el auxilio de canes detectores de la Gendarmería Nacional, arrojó resultados mixtos que enriquecen la hipótesis criminal. Si bien la reacción inicial de los perros sugirió el transporte de cocaína, los escaneos posteriores en la cabina de comandos detectaron trazas de éxtasis. Esta diversificación de sustancias sugiere que la logística del narcotráfico en la región está siendo utilizada para abastecer distintos mercados de consumo de forma simultánea.
Noticias relacionadas
Una avioneta giró en círculos durante dos horas y se estrelló en la selva boliviana
La provincia mostró los bienes del delito que subastará esta semana
La provincia subasta bienes secuestrados a delincuentes con lotes desde 45 mil pesos
Rosario sin agua: una invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes
Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale que se lleva $377 millones
"Merecido, épico y emocionante", calificó Almirón al triunfo de Central ante Sarmiento
Newell's arranca la semana con buenas noticias pensando en Instituto
Fabián Noguera: "Siempre mi sueño y mi propósito fue jugar en Newell's"
Lo último
La industria metalúrgica cayó 4,1% en marzo y la capacidad instalada tocó su nivel más bajo en cuatro años
Primera C: Leones FC se trajo un triunfo bárbaro de Ensenada ante Cambaceres y lidera la zona
Javkin cruzó al "club de defensores de las ruinas" y dio un mensaje a favor de la inversión y la obra pública
Rosario sin agua: una invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes
Aguas Santafesinas realiza tareas de urgencia en la planta potabilizadora ante una acumulación inédita de vegetación sobre la toma del río. El problema agravó la baja presión y derivó en interrupciones del servicio en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y Funes.
Información General
Un banco de Rosario cerró cuentas ligadas a la pareja de Toviggino y reportó movimientos sospechosos
Policiales
Femicidio seguido de suicidio: confirmaron que la escena del crimen de Sophia fue adulterada
La Ciudad
Detectan rastros de cocaína en dos nenes internados en Rosario
POLICIALES
Hallaron un cadáver flotando en el río, frente a Náutico Sportivo Avellaneda
Javkin cruzó al "club de defensores de las ruinas" y dio un mensaje a favor de la inversión y la obra pública
Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale que se lleva $377 millones
"Merecido, épico y emocionante", calificó Almirón al triunfo de Central ante Sarmiento
Newell's arranca la semana con buenas noticias pensando en Instituto
Fabián Noguera: "Siempre mi sueño y mi propósito fue jugar en Newell's"
Rosario sin agua: una invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes
Ovación
Ovación
Arqueros Ya: la plataforma que llegó a Rosario para salvar a los equipos amateurs
Arqueros Ya: la plataforma que llegó a Rosario para salvar a los equipos amateurs
Rosario Central vs Newell's en reserva: dónde ver el partido del torneo Apertura Proyección
Paredes y su futuro con Di María: "Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado"
Policiales
Policiales
Femicidio seguido de suicidio: confirmaron que la escena del crimen de Sophia fue adulterada
Balearon un complejo de canchas de fútbol 5: el año pasado ya le habían tirado bombas molotov
El gobierno de Santa Fe cobrará los operativos a quienes hagan las falsas amenazas a escuelas
Hallaron un cadáver flotando en el río, frente a Náutico Sportivo Avellaneda
La Ciudad
La Ciudad
Rosario sin agua: una invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes
La historia de la avioneta narco encontrada en Santa Fe que terminará en una escuela de Santa Cruz
Santa Fe registró 65 amenazas a escuelas en un solo día: "No es una broma, es un delito"
Marcha de las antorchas de la UNR para reclamar por la ley de financiamiento
La Ciudad
El tiempo en Rosario: lunes con descenso de la máxima y posibles lluvias
Policiales
Murphy: fue a buscar a su expareja al trabajo, le disparó y se suicidó
La Región
Ruta 11 detonada: crearon un "Paseo de la fama" y bautizaron los pozos con nombres de políticos
La Ciudad
Alumbrado público: en tres meses instalaron 900 luces led
Policiales
De Bolivia a General Lagos: sentencian a Manudo por 427 kilos de cocaína
Política
Losada intentó defender a Adorni y un chimentero la dejó sin palabras
Información General
Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale que se lleva $377 millones
Ovación
Fabián Noguera: "Siempre mi sueño y mi propósito fue jugar en Newell's"
Información General
Rally en Córdoba: un auto perdió el control, volcó y murió un espectador
Policiales
Santa Fe: piden cuatro años para un policía que golpeó a un niño y a un adolescente
Economía
Fuertes brechas de ingresos entre regiones: en el norte no llegan a u$s9 diarios
Ovación
Tomás López, MVP de la liga francesa de vóley, y la meta de volver a la selección argentina: "Es mi sueño"
Información General
Subastaron por 900 mil dólares el chaleco salvavidas de sobreviviente del Titanic
Información General
En la media maratón de robots, el ganador superó el récord mundial humano
La Ciudad
Casi uno de cada cuatro secundarios faltó a la escuela más de 20 días en el año
Información General
Trágico choque en Brasil: cinco personas murieron, entre ellas dos argentinos
Información General
Un atacante mató a balazos a ocho niños en Estados Unidos
La Ciudad
Festival de los Pueblos Originarios: música, baile y sabores en el Independencia
Política
Batalla en puerta: Adorni irá a Diputados dispuesto a devolver cada golpe
Política
Milei en Israel: "Debemos mantenernos unidos como naciones hermanas"