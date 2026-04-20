La historia de la avioneta narco encontrada en Santa Fe que terminará en una escuela de Santa Cruz

Una avioneta narco hallada en el norte de Santa Fe el año pasado será donada a una escuela técnica de Río Gallegos. Santa Cruz recibirá la aeronave en carácter de depositario judicial

La historia empezó en un campo de trigo del norte santafesino y terminará, si se completa el operativo, en una escuela del sur del país. La avioneta avioneta Cessna 206 matrícula CP-3487, hallada abandonada en noviembre de 2025 en Curupaytí (departamento San Cristóbal), dejará de ser evidencia en una causa federal por narcotráfico para convertirse en una herramienta de formación técnica.

El 21 de noviembre, un trabajador rural encontró la aeronave sin tripulantes, cerca de la ruta nacional 34 . Tras la intervención policial y de Gendarmería, los peritajes confirmaron rastros de cocaína en la cabina. La hipótesis principal de la investigación apuntó a un aterrizaje clandestino para descargar droga, seguido de un abandono por fallas mecánicas o falta de combustible.

La causa quedó bajo la órbita de la Justicia Federal de Rafaela, que dispuso el secuestro y resguardo del avión en el Escuadrón de Seguridad Vial de Gendarmería. Meses después, y tras las pericias iniciales, el expediente tomó un giro menos habitual: el juez resolvió reutilizar el bien incautado con fines educativos.

La Opinión Austral precisa que el destino asignado fue la Escuela Industrial N° 6 “X Brigada Aérea” de Río Gallegos, en Santa Cruz, una institución que cuenta con una tecnicatura aeronáutica pero no dispone de aeronaves propias para prácticas. La decisión judicial se enmarca en una lógica cada vez más extendida: reconvertir bienes vinculados al delito en recursos para políticas públicas.

La colecta que no fue necesaria

La novedad generó primero una reacción inesperada. Estudiantes de la institución patagónica lanzaron una colecta solidaria para financiar el traslado terrestre del avión desde Santa Fe hasta Río Gallegos. En videos difundidos en redes sociales, explicaban que la aeronave sería clave para su formación profesional.

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Sin embargo, esa campaña quedó rápidamente desactivada.“Nunca hubo necesidad de colecta”, sostuvo la directora provincial de Educación Técnica, Sandra Ortiz, al anunciar que el traslado será financiado por el Estado provincial. El gobierno de Santa Cruz intervino y confirmó que asumirá los costos logísticos.

Según informaron desde el Consejo Provincial de Educación, ya están en marcha las gestiones administrativas para concretar el operativo. La provincia recibirá la aeronave en carácter de depositario judicial, tal como establece la resolución de la Justicia Federal.

El hallazgo de la avioneta

El Cessna 182 fue hallado noviembre del año pasado en un trigal de Curupaity, a escasos dos kilómetros de la ruta nacional 34, y representó el sexto eslabón de una cadena de aterrizajes clandestinos en Santa Fe. Se trata de una unidad de corto alcance, con una autonomía de vuelo de 1500 kilómetros y una velocidad crucero de 280 km/h, características que la convierten en el vehículo predilecto para el "bombardeo" o descenso rápido de cargamentos en campos estratégicos del centro del país.

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A pesar de portar la matrícula boliviana CP 3487, las autoridades confirmaron que la identificación estaba adulterada, lo que obligó a los peritos a buscar otras vías de rastreo. Un detalle tecnológico clave diferencia a este hallazgo de otros anteriores: la avioneta no contaba con un sistema de GPS convencional, pero tenía instalada una antena de Starlink. La fiscalía espera que la información satelital de la empresa proveedora de internet permita reconstruir el derrotero exacto de la nave y determinar su punto de origen.

La inspección técnica, realizada con el auxilio de canes detectores de la Gendarmería Nacional, arrojó resultados mixtos que enriquecen la hipótesis criminal. Si bien la reacción inicial de los perros sugirió el transporte de cocaína, los escaneos posteriores en la cabina de comandos detectaron trazas de éxtasis. Esta diversificación de sustancias sugiere que la logística del narcotráfico en la región está siendo utilizada para abastecer distintos mercados de consumo de forma simultánea.