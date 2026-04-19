Conmoción en Murphy: un hombre fue a buscar a su expareja al trabajo, le disparó y se suicidó

La localidad de Murphy, a 150 kilómetros de Rosario, vivió un episodio de extrema violencia cuando este sábado un hombre, de 61 años, le disparó a su expareja con una escopeta y luego se quitó la vida.
La mujer sufrió una herida en una mano y sobrevivió al ataque. La fiscal Florencia Schiappa Pietra investiga el caso como una tentativa de femicidio seguida de suicidio.
La localidad de Murphy, a 150 kilómetros de Rosario, vivió un episodio de extrema violencia cuando este sábado un hombre, de 61 años, le disparó a su expareja con una escopeta y luego se quitó la vida.
Tras el ataque, la mujer resultó herida por lo que, de manera preliminar, fue calificado como tentativa de femicidio seguida de suicidio.
Según las primeras informaciones, el hombre se presentó en el lugar de trabajo de la mujer, quien era su expareja, ubicado en calle Córdoba al 300 de aquella localidad. Allí, por causas que son materia de investigación, le disparó con una escopeta, provocándole una herida en una mano.
Tras atacar a la mujer, el hombre se quitó la vida con el arma de fuego. Por su parte, la mujer sobrevivió al ataque y recibió asistencia médica, mientras que en el lugar trabajaron las fuerzas correspondientes para preservar la escena y avanzar con las pericias.
La causa quedó en manos de la fiscal Florencia Schiappa Pietra, quien lleva adelante las actuaciones para determinar con precisión la mecánica del hecho y las circunstancias que rodearon el caso.