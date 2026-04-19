Conmoción en Murphy: un hombre fue a buscar a su expareja al trabajo, le disparó y se suicidó

La mujer sufrió una herida en una mano y sobrevivió al ataque. La fiscal Florencia Schiappa Pietra investiga el caso como una tentativa de femicidio seguida de suicidio.

La localidad de Murphy , a 150 kilómetros de Rosario, vivió un episodio de extrema violencia cuando este sábado un hombre, de 61 años, le disparó a su expareja con una escopeta y luego se quitó la vida.

Tras el ataque, la mujer resultó herida por lo que, de manera preliminar, fue calificado como tentativa de femicidio seguida de suicidio .

Según las primeras informaciones, el hombre se presentó en el lugar de trabajo de la mujer, quien era su expareja , ubicado en calle Córdoba al 300 de aquella localidad. Allí, por causas que son materia de investigación, le disparó con una escopeta , provocándole una herida en una mano.

Tras atacar a la mujer, el hombre se quitó la vida con el arma de fuego. Por su parte, la mujer sobrevivió al ataque y recibió asistencia médica, mientras que en el lugar trabajaron las fuerzas correspondientes para preservar la escena y avanzar con las pericias.

La causa quedó en manos de la fiscal Florencia Schiappa Pietra, quien lleva adelante las actuaciones para determinar con precisión la mecánica del hecho y las circunstancias que rodearon el caso.