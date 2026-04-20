Violento partido de fútbol en Funes: agarró a piñas al árbitro y quedó preso El episodio se registró mientras jugaban Defensores de Funes y 7 de Septiembre. El agresor tiene 23 años 20 de abril 2026 · 08:27hs

Foto: La Capital / Archivo. La seccional de Funes, donde llevaron al futbolista que agredió al árbitro Foto: Policía de Santa Fe. El futbolista de 7 de Septiembre detenido por agredir a piñas al árbitro del partido. El incidente fue en Funes

Un partido de fútbol que se desarrollaba en Funes terminó con serios incidentes: el árbitro fue agredido a piñas por uno de los jugadores. La situación derivó en la intervención de efectivos policiales que lograron detener al agresor de la autoridad del encuentro, imputándolo en forma preliminar como autor de lesiones dolosas.

La agresión sucedió el sábado, alrededor 18, durante el partido de fútbol que disputaban Defensores de Funes (local) y 7 de Septiembre, en el predio ubicado en la vieja ruta 9 a la altura de la Garita 1, de la vecina ciudad.

Según fuentes oficiales, en un momento dado se produjo un gran tumulto dentro del campo de juego en torno a una jugada. Fue allí donde el jugador número 9 de 7 de Septiembre comenzó a golpear en la cara al réferi.

Cómo intervino la policía en el partido de fútbol Los efectivos que cumplían con el servicio adicionales de vigilancia en el lugar, y que ya habían recibido apoyo cuando empezaron los incidentes, procedieron a la aprehensión del jugador agresor. El árbitro, en tanto, fue atendido por los médicos que estaban en el lugar por traumatismo de rostro.

agresor fútbol Funes El futbolista de 7 de Septiembre detenido por agredir a piñas al árbitro del partido. El incidente fue en Funes Foto: Policía de Santa Fe. >> Leer más: Defensores de Funes, único puntero en la Primera B del fútbol rosarino Los voceros indicaron que el réferi manifestó su deseo de instar una acción penal contra su agresor por lesiones. El futbolista, identificado como Gastón A., de 23 años, fue derivado a la Seccional 23ª de Funes donde cumplió con los trámites de rigor imputado en principio por lesiones leves.