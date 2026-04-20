Quién es el Padre Guilherme, el sacerdote que convocó a 120 mil personas con electrónica en Buenos Aires

Este sábado, Plaza de Mayo se colmó de fanáticos por la presentación del Padre Guilherme Peixoto en un show abierto y gratuito de música electrónica en homenaje al Papa Francisco. Como conmemoración del primer año desde el fallecimiento del Pontífice argentino, el Cura Dj convocó a miles de argentinos en el evento “Francisco vive en el Encuentro” y los fanáticos compartieron sus experiencias en redes sociales.

“Será una noche de música, encuentro y gratitud por la vida y el mensaje de nuestro querido Papa argentino que siempre nos mostró la misericordia de Dios”, había adelantado el sacerdote portugués en redes sociales antes de su llegada al país. Y así lo fue: se estima que más de 120.000 personas llegaron desde distintas partes de Argentina para disfrutar el show al aire libre y gratuito.

Vestido con sotana y detrás de una consola , el mediático sacerdote ofreció un set que mezcló música electrónica con elementos litúrgicos, campanas y fragmentos de textos religiosos.

Su propuesta, que resulta disruptiva para algunos, encontró en Plaza de Mayo un eco masivo, especialmente entre jóvenes que se acercaron a una forma distinta de vivir la fe.

Conocido como el “Cura DJ”, Guilherme es un dj de música electrónica con contenido espiritual. En diversas entrevistas, el Padre explicó el mensaje que busca transmitir: "Procuro que los jóvenes, que quienes disfrutan de la música electrónica, no dejen de ser cristianos, estén donde estén. Si están en un festival, si están en un club, también son cristianos. Y la fe no es algo para poner en duda o en cuestión, sino que vamos a vivir la fe de una forma alegre y donde sea que estemos".

En este sentido, también transmite su misión en todos los ámbitos de la vida: "A veces parece que está permitido hablar de fe solo en la iglesia o en el grupo de jóvenes, pero después tenemos a nuestros amigos, nuestro trabajo, y ahí ya no se habla de la fe. Nosotros no nos dividimos. Soy sacerdote en la parroquia, soy el mismo sacerdote en el ejército, soy el mismo sacerdote cuando estoy en un club o en un festival".

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Quién es el "Cura DJ"

El sacerdote Padre Guilherme, cuyo nombre real es Guilherme Peixoto, es oriundo de la ciudad de Guimarães en Portugal. Sin embargo, en los últimos años se hizo conocido mundialmente como el "Cura DJ" por su implementación de la fe religiosa en la música electrónica.

Su carrera como DJ comenzó en 2006, cuando buscaba recaudar fondos para su parroquia. En un principio organizaba encuentros de karaoke, pero ante la falta de convocatoria, decidió musicalizar los intervalos. Con el paso del tiempo, su propuesta comenzó a ganar popularidad en Portugal, lo que lo llevó a salir de su parroquia para presentarse en otros encuentros y clubes. Sin embargo, su salto a la fama internacional llegó en su participación durante la Jornada Mundial de la Juventud 2023.

Se trata de uno de los encuentros más importantes de la Iglesia Católica, que reúne a jóvenes de todo el mundo en jornadas de reflexión y celebración. En esa edición, realizada en Lisboa, miles de peregrinos acamparon en el Parque Tejo para participar de la misa final encabezada por el Papa Francisco. En la previa a la misa del argentino, el Padre Guilherme se presentó ante más de un millón de personas.

A partir de ese momento, su carrera como DJ no se detuvo. Así nació su gira internacional "Hope Tour", con visitas a Chile, Colombia, Uruguay y México. En sus presentaciones, combina sets de música electrónica con bendiciones, mensajes de fe y fragmentos de discursos de referentes de la Iglesia católica.

Actualmente, cuenta con casi 3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. En su cuenta de Youtube cuenta con mas de 100 mil suscriptores.

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