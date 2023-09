Moria Casán y Lali Espósito opinaron sobre Shakira y generaron polémica En el podcast sobre la vida de "la One", las dos divas se expresaron sobre la artista colombiana y su separación. 8 de septiembre 2023 · 12:45hs

Moria Casán y Lali Espósito hablaron sobre Shakira en el podcast biográfico "La One" y generaron polémica.

Moria Casán estrenó “La One”, un podcast sobre su vida conducido por el youtuber Damián Kuc. Quienes escucharon el contenido, se encontraron con muchas declaraciones propias al estilo de la diva y su famosa lengua karateka. Hubo una en particular que generó en polémica en redes: su opinión sobre Shakira y sus canciones dedicadas a Gerard Piqué.

En un episodio en el que dialoga con Lali Espósito, con quien colaboró en la canción “Quiénes son?” y su video, ambas se expresaron sobre la artista colombiana. “Las mujeres lloramos, facturamos, creo que no es una cosa o la otra”, dijo primero Lali en referencia a una de las frases más repetidas ("Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”) de la Bizarrap session en la que Shakira rompió récords con sus palos a su ex Gerard Piqué.

Abel Pintos le hizo una propuesta a una participante de "Got Talent Argentina" Gabriela Trenchi, denunciante de Aníbal Lotocki, pidió por la Ley Silvina

Por su parte, Moria replicó con humor: “Shakira ya me resulta densa”. Espósito sumó, entonces: “Basta ya del llanto. Entiendo que no querés más a Piqué. Ya entendimos”. Casán no estuvo de acuerdo y lanzó: “¿Qué no va a querer a Piqué? Está muerta con Piqué”.

“Que se deje de joder con Piqué y que lo suelte. Está bien que le resulta Bizarrap, facturar y que las mujeres no lloran y facturan y el movimiento de caderas, pero ya me tiene los huevos al plato”, agregó la diva, sin filtros. Finalmente, afirmó: “Y no le creo nada. Lógico que le crees esta facturación, más vale, es megamillonaria. Pero me parece que está mendigando”.