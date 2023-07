Lali Espósito estrenó video con Moria Casán y fue furor en redes

Cuando se dieron a conocer los nueve temas que componen el cuarto trabajo de estudio de la cantante, algunos como “N5” y “Disciplina” ya se habían convertido en hits. Otros, como “¿Quiénes son?”, que cierra la lista, eran inéditos hasta el momento fueron una sorpresa para el público.

“¿Quiénes son?” hace clara referencia a la famosa frase de Moria Casán, una de tantas en el glosario de la lengua karateka. Además, el tema comienza con la inconfundible voz de la diva respondiendo la invitación de Lali a participar del disco y ser homenajeada. Entre estrofas, se escucha repetida la frase dicha por La One.

Lali - Quiénes Son? (Official Video)

Lali anunció el lanzamiento del video en su cuenta de Twitter, y Moria se encargó de replicar algunos tuits, sumándose a la euforia por el proyecto compartido. Ante la salida del disco, Casán también había compartido palabras de apoyo y celebración para la artista.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Flalioficial%2Fstatus%2F1684497483991224320&partner=&hide_thread=false Hola! Hoy sale QUIENES SON?! No puedo estar más manija de que vean este videooooooooooo♥ #QuienesSon — Lali (@lalioficial) July 27, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMoria_Casan%2Fstatus%2F1646497062853263360%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1646497062853263360%7Ctwgr%5E5d8eb3f907edc1689409ff0d5a077eeb578b0129%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lacapital.com.ar%2Fzoom%2Flali-esposito-homenajeo-moria-casan-su-nuevo-disco-n10058086.html&partner=&hide_thread=false Ya ,LALI pariendo nuevo suceso y preguntando -quienes son?mi pregunta cuasi filosofica #homenaje a mi persona #flipe,love immensa gladiadora @laliofic — Moria Casán (@Moria_Casan) April 13, 2023

Recientemente, y dando muestras de la buena relación entre ambas, Moria defendió a Lali de los dichos de Nacha Guevara, que la había acusado de estar "subida a un caballo" por no contestarle una invitación a colaborar. "Lali Espósito es lo más. No está agrandada, no debe haber tenido tiempo de contestarle, porque es lo más accesible, lo más amoroso y lo que menos se cree el monstruo de estrella que es, sin padrinazgo, sin multiempresas y a pulmón", expresó.