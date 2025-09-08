La conmovedora carta de Benjamín Vicuña a su hija: "Sigo escuchando el eco de tu risa"

El actor chileno compartió un emotivo mensaje en Instagram, acompañado de un video inédito, para homenajear a su hija al cumplirse 13 años de su muerte

Aunque vive rodeado de escándalos, se sabe que Benjamín Vicuña suele mantener un bajo perfil. Sin embargo, para ocasiones especiales, el chileno utiliza sus redes sociales para compartir mensajes con sus seguidores. Esta vez, como cada 8 de septiembre, el actor publicó un conmovedor mensaje por el aniversario de su hija Blanca.

Cabe recordar que la pequeña Blanca, fruto de su relación con la modelo Carolina "Pampita" Ardohain, falleció el 8 de septiembre de 2012 en Chile , tras ser atacada por una bacteria que le provocó una falla multisistémica. Su muerte conmovió profundamente al país y desde entonces, cada año, sus padres la recuerdan públicamente.

En ese marco, Benjamín Vicuña utilizó su Instagram para homenajear a su hija en el aniversario número 13 de su muerte. Con un video inédito de la pequeña junto a su hermano y junto a él, el actor acompañó las imágenes con una emotiva carta en su recuerdo.

La carta de Benjamín Vicuña a Blanca

A partir de un posteo, que ya acumuló casi 180.000 me gusta, el actor chileno recordó a la pequeña. En sus palabras, Benjamín le escribió una carta y expresó cómo lleva los años con la ausencia de su hija.

“Estas palabras ya las dije, estos recuerdos ya los tuve, se acaban, se pierden. Y yo como un guardián de la memoria, sigo estoico en la puerta esperando tu respuesta. Un guardián que esperó demasiado, un guardián al que le aprieta el traje”, comenzó el actor.

Luego, agregó: “El frio me penetra hasta los huesos pero me resisto a cerrar la puerta de la eternidad. Por eso escribo estas palabras, para no olvidar, para dejar la puerta abierta y que corra el viento”.

Siguió recordando momentos que lo hacen sentir que Blanca aún lo acompaña: “Sigo escuchando el eco de tu risa en la risa de tus hermanos, sigo leyendo señales, sigo hablando solo, dialogo con la música, con los colores, con los pájaros y con las sombras. Le pregunto a los amaneceres si han visto tus zapatos tirados por ahí”.

“A veces puedo ser la voz de la tribu aterrada por el misterio de la muerte, más cuando aparece robando zapatos pequeños”, confesó.

Benjamín concluyó su homenaje reflexionando sobre el tiempo y la memoria: ”Un año más que se pierde en el relato del tiempo, pero acá estoy, más viejo y más fuerte, honrando tu nombre, tu nobleza y la alegría que iluminó cordillera y mar, que pudo enseñar a amar y también llorar”.

“Acá estamos honrando la vida, de pie, sonriendo pero con los ojos cansados de vigilar, sosteniendo el peso de la memoria y tu legado inmortal”, cerró el actor.

Embed View this post on Instagram A post shared by Benjamín Vicuña (@benjaminvicuna.ok)

>> Leer más: La muerte de la nieta de Cris Morena: los mensajes de consuelo y apoyo de los famosos