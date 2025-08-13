La Capital | Zoom | Benjamín Vicuña

Benjamín Vicuña habló sobre su relación con la China Suárez: "Una pena, se rompió"

El actor chileno no esquivó las preguntas sobre el tenso vínculo con la madre de dos de sus hijos y el regreso de los menores al país

13 de agosto 2025
Definitivamente, los últimos meses no fueron fáciles para Benjamín Vicuña. Tras el polémico posteo de la China Suárez, en el que lo acusaba de ser un mal padre, se desató un verdadero escándalo mediático y el actor se convirtió en uno de los más buscados por los canales de espectáculos. En las últimas horas, fue interceptado por la prensa y se refirió a su relación con la madre de sus hijos y al regreso de los menores desde Turquía.

Cabe recordar que, desde aquel conflicto, el actor y la China Suárez no mantienen comunicación directa y únicamente se contactan a través de sus abogados. Además, hace apenas unos días, Amancio y Magnolia regresaron de su breve viaje a Turquía para quedarse en el país al cuidado de su padre, mientras Suárez permanece en Estambul para acompañar la carrera de Mauro Icardi.

En este contexto, Vicuña asistió al estreno de "Homo Argentum", la nueva película de Guillermo Francella, y no esquivó las preguntas sobre su vínculo con la madre de sus hijos.

Qué dijo Benjamín Vicuña

Luego de destacar el trabajo de su colega en su nuevo film, el actor fue consultado acerca de los detalles de su mediática vida personal.

En este sentido, se refirió al reencuentro con sus dos pequeños tras la polémica visita a China Suarez y Mauro Icardi. “El reencuentro con mis hijos fue hermoso, está todo bien. En lo personal estoy en un buen momento”, comenzó. Y se refirió al apoyo de su novia Anita Espasandín : “Es un gran apoyo para mí. Fueron momentos especiales de algo que en algún momento voy a poder decantar, entender y compartir.”

En un intento por apaciguar las aguas, el actor dijo: “No hay nada más que decir, ustedes lo vieron, ya pasó, lo importante se resuelve puertas adentro, el resto son cosas de redes sociales”. De esta manera, remarcó: “Yo nunca jamás voy a hablar de la mamá de mis hijos, no lo hago en privado tampoco”.

Antes de retirarse, se refirió a la tensa relación que mantiene actualmente con su ex pareja: “En un tiempo separados encontramos una manera de relacionarnos muy armónica, flexible, de entendimiento. Una pena, se rompió y somos todos responsables”. Y cerró: “Vamos a encontrar la manera de que todo funcione por el bien de los chicos”.

