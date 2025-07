La muerte de la nieta de Cris Morena: los mensajes de consuelo y apoyo de los famosos

>> Leer más: La familia Yankelevich–Morena: un legado artístico atravesado por el dolor

El mensaje de Benjamín Vicuña

Benjamín Vicuña, quien también sufrió la perdida de su hija hace trece años, escribio un mensaje dirigido a la familia Yankelevich. A través de sus historias de instagram escribió: “En una fria mañana donde el dolor de una familia es el dolor de un pueblo, de uan comunidad absorta frente a al tragedia, nos hacemos preguntas uqe jamas tendran respuestas”.

Luego, agregó: “Somos esa familia, somos la naturaleza que estalla, que erupciona y cambia. Que se abraza”.

La palabra de Nico Vázquez

Nico Vázquez fue otro de los actores que no pudo contener la tristeza tras la tragica noticia de la muerte de Mila Yankelevich. Cabe recordar que Nico Vazquez tambien sufrió la perdida de su hermano Santi hace unos 10 años.

En su Instagram, el actor escribió: “Hay momentos que ningún corazón está preparado para atravesar. Situaciones que nso sacuden de raíz, que no tienen explciacion, ni logica, ni consuelo posible”.

Luego agregó: “La partida de Mila es una de esas tragedias que duelen hasta el alma. Y más aun cuando la vida golpea por segunda vez a una misma familia”.

Luego, le dedicó un mensaje a los padres y abuelos de la pequeña: “Tomás, Sofia, Gus, Cris y familia. Los quiero mucho!”.

La palabra de Gime Accardi

Por su parte, Gime Accardi fue abordada por un movil de SQP (América) y reveló como se enteró de la triste noticia.

“Me enteré ayer. Me llamó Nico (Vázquez) para contarme. Un desastre, una tragedia. Todo es dolor. No hay palabras en este momento”, comenzó la actriz mientras comentaba que su ex marido es muy cercano a la familia Yankelevich-Morena

Luego confesó: “Uno no sabe ni qué decir en estos momentos. Es una tragedia total. Mandé un mensajito a Cris y a Gustavo, extendiéndolo a toda la familia”.

Además, la actriz fue consultada acerca de la pérdida de Santi Vázquez su cuñado, en este sentido Accardi aconsejó: “Ahora es eso, agarrarse de esa pequeña luz de amor que empieza a brotar de todos lados, de gente que se acerca para ayudar en lo que se pueda y que pase el tiempo”.

La palabra de Guido Kaczka

Al comenzar su programa "Buenas noches, familia", el conductor se refirió a la trágica muerte de Mila Yankelevich. “Hoy fue un día muy especial. Veníamos de la muerte de Locomotora Oliveras y pasa esto. Ahí está la familia Yankevelevich, que es un familión”, dijo Guido.

Luego, agregó: “No hay palabras, es solo acompañarlos con el corazón. En lo personal, los quiero tanto. Cris, Gustavo, Tomás, Sofía”. Y cerró: "Mandarles este abrazo fuerte, bien fuerte, desde acá, desde el Trece. Decirles que los queremos y los acompañamos con el corazón, que le duele a todos los argentinos”.

El mensaje de Marcelo Tinelli

El conductor de la tevé argentina, se expresó via Instagram y X. “Estoy destruido. No lo puedo creer. Mi amor inmenso para toda la familia que forma parte de mi vida. No lo entiendo”, escribió.

Luego, en su Instagram envio un mensaje a la familia, etiquetó a Gustavo Yankelevich, a Cris Morena, a Tomas y a Sofia, los padres de la niña. Y les envió un abrazo y un mensaje de amor.

El mensaje de Pampita

La modelo, que perdió a su hija hace trece años, no se expresó en sus historias de Instagram. SIn embargo, comentó una nota que anunciaba la noticia con un corazón roto.

El mensaje de Wanda Nara

La mediática Wanda Nara, madre de cinco hijos, utilizó sus historias de Instagram para dedicarle un mensaje a al familia Yankelevich- Morena. "No existen palabras", escribió Nara.

Mensajes de condolencias

Otros famosos y allegados a la familia expresaron sus condolenias en redes socailes. Entre ellos: Benjamin Rojas, Moria Casan, Luciana Salazar y Topa.

