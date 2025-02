L-Gante habló de Wanda Nara en la mesa de Mirtha: "Somos el uno para el otro"

En medio del escándalo que atraviesas L-Gante y Wanda Nara, la “Chiqui” no dudó en preguntarle sobre su relación con la mediática . “Estoy muy enamorado” , confesó el cantante de RKT.

Apenas comenzó la cena, Mirtha Legrand no tardó en preguntarle al cantante de RKT: “¿Está tu novia?”. Entre risas, añadió: “Tengo cuatro genios invitados”, y señalando directamente a L-Gante, dijo: “El que te dije está matando. Está con mucho éxito L-Gante”. En ese momento, los invitados hicieron referencia al "WandaGate" y Nicolás Scarpino comentó: “Está haciendo una ficción, lo que deberíamos hacer nosotros”.

Mirtha aprovechó para indagar sobre la relación del cantante con Wanda Nara. "¿Estás enamorado?”, soltó sin tapujos la conductora. L-Gante, sincero como siempre, respondió: “Sí, estoy muy enamorado. Me corrigió bastante a mí”. Fiel a su estilo, la “Chiqui” continuó preguntando si tenía planes de casarse con la mediática. L-Gante respondió que aún era muy pronto, pero confirmó: “Nos llevamos excelente, somos el uno para el otro”. Luego el cantante de RKT agregó: “La veo cada día más linda, más joven, siempre con energía”.

Elián también compartió cómo se conocieron con Wanda. “Comenzó un poco por redes sociales. Después, llegó el momento en que me la encontré en un hotel de Buenos Aires" relató. Luego continuó: “La saludé, después quedamos en contacto y fuimos a cenar. El contacto se mantuvo, pero siempre respetando la situación de cada uno. No había que ilusionarse. Ya son tres años desde que nos conocemos. Hace unos meses concretamos y hoy nos mostramos”.

Mirtha aprovechó para preguntarle a L-Gante como es su vínculo con los hijos de la mediática. L-Gante sin titubear respondió: “Sí, los conozco. Creo que me quieren, los quiero. Me llevo muy bien”. Luego, aclaró: “Me meto en lo que me tengo que meter, hablo lo que tengo que hablar con ellos, pero respeto que cada uno tiene a su padre y respeto a su madre”.

La inesperada aparición de Wanda Nara

Durante el programa, la conductora preguntó en varias ocasiones sobre la presencia de Wanda Nara en el estudio, finalmente las cámaras la enfocaron. Wanda estaba sentada detrás de cámaras, acompañando a su novio. En ese momento, Mirtha aprovechó para invitarla a acercarse a la mesa y saludarla. Wanda aceptó la invitación y, entre risas, bromeó: “Me voy a quedar sin trabajo”. Cabe recordar que Nara tiene un contrato con el canal competencia, lo que le impide aparecer por muchos minutos en la pantalla del Trece.

wanda en lo de mirtha.png Wanda Nara tuvo un picante intercambio con la conductora

Su aparición fue breve, pero divertida. La mediática tuvo un intercambio con Mirtha en el que recordaron cómo se conocieron. “Nos conocimos acá, en este hotel”, comenzó Mirtha. Wanda añadió: “Sí, le conté a Elián la anécdota cuando veníamos en el avión. Esa vez, flasheaste un poco, como dice Elián, los ruidos”.

Mirtha insistió: “¡Ay, querida! Era un horror. El ruido era impresionante, corrían muebles. No sé qué hacían. Yo tenía la suite pegada a la tuya”.

Entre risas Wanda respondió: “Ahora, dentro de un rato, la vamos a hacer sentir un poco de ruidos. Él es más ruidoso que yo”.

