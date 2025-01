"Hubo unas caricitas": L-Gante habló sobre su reencuentro con Wanda Nara

El referente RKT habló sobre su reencuentro con Intrusos , desde un móvil en Mar del Plata, y admitió extrañar a su ex pareja. “ Tuve un reencuentro cuando me fue a ver a un show en zona norte. Yo ando bien, tener un momento de buen trato, nos extrañamos, unas caricitas... Bien", reveló el músico sobre lo sucedido en el fin de semana.

L-Gante sorprendió con sus declaraciones, al asegurar que “nunca se perdió nada” porque "la llama sigue encendida" y que simplemente "necesitaba relajar un poco" de lo que fue la batalla mediática entre Wanda e Icardi. “En lo familiar no me gusta meterme . Le deseo lo mejor, si se crean parejas nuevas que sean fuertes. Yo en la mía mientras tanto”.

Sobre Wanda, el cantante confesó: "La veo bien, relax y bastante despierta, disfrutando de sus hijos". Y se refirió al futuro de su relación: "De a poquito nos vamos asomando con lo nuestro. Sé que el vínculo nuestro es bastante fuerte y para romper se necesita un gran problema o algo mayor. No nos vamos a pelear por boludeces".

El músico se encuentra en Mar del Plata debido a unos shows programados en la Costa y contó que estuvo a nada de participar del mismo evento donde estuvieron Mauro Icardi y la China Suárez durante el fin de semana: "Iba a ir a la Bresh, yo lo saludaría (a Mauro), zarpado no me sentiría, problema no hay. Le deseo lo mejor".