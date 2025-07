Julieta Zylberberg llega a Rosario con la aclamada obra "Prima Facie"

A su vez,El gobierno de Javier Milei no sólo desmanteló el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad sino que cerró diversos programas y desfinanció otros. En este contexto, el unipersonal, adquiere todavía más relevancia en tanto aporta a continuar visibilizando una temática que no dejó de ser un problema estructural de la sociedad.

Antes de su visita a Rosario, Julieta habló con La Capital y compartió detalles de la obra con la que llega a la ciudad:

La obra es un éxito en el Picadero de Buenos Aires. ¿Cómo vivís el momento de salir del teatro y viajar a otra ciudad para mostrarla?

Hay algo de sacar la obra del teatro al que estamos acostumbrados que está buenísimo porque le da como una renovación, como un shock de adrenalina que quizás a veces se va perdiendo un poco con la comodidad. Y por supuesto, es mucha felicidad poder compartirla en otros lugares porque si no todo es tan centrado en Buenos Aires y parece que todo sucede aquí y sólo aquí. Es lindo poder brindarla en otros espacios.

“Prima Facie” aborda un tema complejo, difícil de digerir. ¿Qué pensás que tiene la obra que hizo que igualmente la gente responda tan bien a la propuesta?

Es un obra contundente. Desde su origen, desde su dramaturgia, es bien contundente. Por supuesto pienso que nosotros hicimos un hermoso trabajo con eso, pero de movida el texto es una partitura. Es bien perfecta. Si bien es un tema muy duro, no tiene nada de solemnidad ni golpe bajo. Sí tiene la crudeza que implica la temática pero para nada la solemnidad y golpe bajo, y eso la gente lo agradece. Por otro lado, los temas que son duros para nuestra humanidad, también nos interpelan y sucede esa magia que sucede con el hecho artístico y el hecho teatral, que es bien exorcizante. Todo llega por otro canal que no es intelectual. Entonces, la gente sale profundamente conmovida y agradecida de haberse conmovido, pero no revuelta. Creo que le va tan bien en todo el mundo porque dramáticamente esta es una realidad mundial. Es una obra australiana y aún así aplica y resuena en distintas sociedad.

Como decías, es una obra australiana con versiones en distintos lugares. ¿Qué sentís que aportaron vos, la directora Andrea Garrote y todo el equipo para dar forma a esta puesta en particular?

La obra tiene adaptación en el modelo jurídico, de léxico y de cómo es el modelo judicial en relación a si hay jurado o no hay jurado, pero eso al final no es tan importante. Viene muchísima gente de ese mundo. Todo Tribunales me vio (risas). Le va muy bien en ese circuito, y nos dicen “es tal cual”. Es muy fuerte que digan eso porque no es tal cual como nosotros lo decimos, entonces hay algo que traspasa la necesidad de lo exacto. Creo que la adaptación está bien en relación a cómo es nuestra humanidad en Argentina, en Latinoamérica. Eso sí está adaptado y sucede naturalmente. Una la empieza a ensayar y la va acercando el material a lo que somos nosotros, y creo que es un error cuando no sucede eso porque queda una distancia bastante insalvable. Pero esta obra queda bien cerca de nosotros.

Te escuché decir que esta obra no se puede hacer de miércoles a domingo como otras obras de perfil más comercial, por la demanda física y emocional que tiene. ¿Cómo te cuidás, además de no haciendo cinco funciones por semana?

La obra es bien exigente. Incluso cuando estamos de gira, no hacemos más de dos funciones por semana porque es agotadora. Pero bueno, estando bien dormida y calentando la voz, es suficiente.

Al estar sola en el escenario, ¿qué elementos te resultan fundamentales para llevar adelante la obra?

Es fundamental siempre, y más aún en un monólogo, estar muy conectada con el momento. No es una obra para hacer de taquito. En realidad, eso es un trabajo. Porque una se aprende las obras y cuando la hiciste 75 veces, la tenés, la sabés, se te arma una especie de canción de la obra con tu propia voz. Pero es bien imprescindible no tenerla para nada automatizada. No se puede hacer en automático. Tiene que estar el actor absolutamente conectado con lo que está haciendo.

Si bien la temática atraviesa transversalmente a todo el mundo, cobra una resonancia particular en la Argentina de hoy, en un marco de retroceso en términos de políticas de género. ¿Cómo ves esta relación?

Totalmente. A mí me pareció súper importante hacerlo en este contexto político deplorable de Argentina, con una vuelta a unos discursos bien siniestros, donde lo que parecía superado, pues no. El desfinanciamiento absoluto en políticas de género es provocador, entonces es doblemente importante hacer esta obra en este momento en este país. Eso lo sentí apenas la leí. Justo había tenido a mi segundo hijo y les dije “por favor esperenme que la quiero hacer yo sí o sí”. Era importante para mí hacerla porque a veces nos corremos del eje y perdemos el punto de por qué hacemos lo que hacemos. Obvio, es un trabajo y una está preocupada en subsistir y es fácil perder el eje. Pero de pronto aparecen estos materiales y una agradece poder darle algo al mundo. Desde mi lugar, de verdad estoy comprometida con la obra y hago cada función con el mismo compromiso. Me da felicidad sentirme de alguna manera útil en ese momento tan duro que estamos pasando todos.

¿Qué te pasa con las respuestas del público?

Es hermoso lo que pasa. Me escriben un montón de mensajes, me esperan a la salida. Me dicen cosas cariñosas sin conocernos y eso es hermoso y es bien llamativo. Recibo mensajes del tipo “gracias, ayer fuimos amigas”. La gente lo agradece. Se arma un lazo intenso durante la función.

Llevás mucho tiempo en esta profesión, ¿qué te sorprende todavía?

Creo que la capacidad de la sorpresa es necesaria siempre. Lo mismo que decía antes de que la obra no se puede hacer en automático, se aplica bastante a la profesión. Si bien uno puede automatizarse, hay que estar atento siempre y si perdés absolutamente la capacidad de sorpresa con lo que hacés, dejás de actuar bien. Creo que hay algo bien lúdico de este trabajo que tenemos y que es necesario sostener a lo largo de los años. Yo actúo desde muy chiquita, siempre trabajé de esto, y pienso que el día que me embole no lo voy a hacer más porque voy a dejar de hacerlo bien. También está bueno sorprenderse también de lo que una pensaba que no podía hacer, y ahí es justamente donde hay que ir para exponerse a una misma.